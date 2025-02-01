Ограничения для мигрантов и увеличенный маткапитал. Что изменится в России с февраля
С февраля 2025 года в России вступают в силу некоторые нововведения: к примеру, увеличился размер материнского капитала и вскоре начнут действовать ограничения, касающиеся мигрантов. Что еще изменится в жизни россиян — в материале 360.ru.
Материнский капитал
С 1 февраля проиндексировали на 9,5% более 40 видов социальных пособий, компенсаций, выплат, в том числе материнский капитал. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты страны Антон Котяков.
Теперь размер маткапитала в России составит:
- если женщина родила первого ребенка — 690 тысяч рублей;
- если женщина родила второго ребенка и ранее получила маткапитал за первого — 222 тысячи;
- если женщина родила второго ребенка, но не получала маткапитал за первенца — 912 тысяч.
Кроме того, семья претендует на повышенный маткапитал, если она получила сертификат до 1 февраля, но не успела им воспользоваться.
Напомним, материнский капитал можно использовать по частям или полностью. Эти деньги разрешается потратить на образование ребенка, детский сад, улучшение жилищных условий и другие нужды.
Помимо материнского капитала, индексация затронет такие соцпособия, как:
- единовременная выплата при рождении ребенка — она составит 27 тысяч рублей;
- ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом — 10 950 рублей;
- страховые пенсии — их доиндексируют до 9,5% (с 1 января выплаты уже увеличили на 7,3%);
Подробнее о выплатах читайте в другом материале 360.ru.
Пенсии
В последний месяц зимы начнут получать увеличенные пенсии те, кому в январе исполнилось 80 лет. Во-первых, их проиндексируют на 9,5%. Во-вторых, фиксированную часть пенсии удвоят — до 17,5 тысячи рублей.
Интересно
Надбавку выплатят членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, которые вышли на заслуженный отдых. Повышение связано с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.
Согласно закону № 155 от 2001 года, размер пенсий этой категории граждан корректируют четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре.
Мигранты
С 5 февраля 2025 года в России начнут действовать новые правила о выдворении иностранных граждан. Теперь решение об этом будет принимать не только суд, но и сотрудники МВД. Закон № 248 одобрили в августе 2024-го.
Помимо этого, в КоАП внесли изменения, согласно которым россиян будут штрафовать за оказание услуг гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц. Размер взыскания составит до пяти тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до полумиллиона рублей.
Также начнет действовать еще один режим в отношении мигрантов, которые не имеют законного основания находиться в России, — высылка. До этого были только депортация и выдворение.
Высылаемых лишат некоторых прав. С февраля они не смогут заключать браки, регистрировать бизнес, покупать недвижимость, получать права на управление автомобилем, открывать банковские счета.
Конфискованное имущество
С февраля некоторые категории конфискованного имущества будут передавать в собственность региона, где оно находится.
В список включили:
- парфюмерию и косметику;
- бытовую химию;
- продовольственную и сельскохозяйственную продукцию;
- компьютерную, бытовую технику, их комплектующие, телефоны;
- печатную и полиграфическую продукцию;
- тару и упаковки;
- мебель и предметы интерьера;
- лекарственные препараты и медоборудование.
Легализация доходов через нотариусов
Отныне россиянам запретят удостоверять свой заработок через нотариальные конторы. Об этом говорится в законе № 234 от августа 2024 года. Его приняли, чтобы пресечь теневой финансовый оборот.
Схема работала следующим образом: к нотариусу приходили задолжник-компания и человек-кредитор. Они оформляли фиктивную задолженность в виде медиативного соглашения. С этим документом человек шел в банк и получал деньги, так как медиативное соглашение имеет силу исполнительного листа. Получалось, что деньги обналичивались.
Теперь нотариусу должны предоставить договор и подтверждение того, что ранее должник получил деньги от кредитора. Также работника обязали проверять документы на подлинность.
Творческие индустрии
С 5 февраля творческие индустрии официально признают отдельным экономическим сектором. Компании, которые подпадают под эту категорию, смогут рассчитывать на финансовую, имущественную и информационную поддержку государства.
Творческими индустриями назвали те сферы, где создают уникальные продукты:
- IT;
- дизайн и архитектура;
- игры, кино и народное творчество.
Другие законы и изменения, которые вступят в силу в феврале 2025 года
- С 5 февраля арестованные, которые находятся в изоляторах временного содержания и центрах для подростков-нарушителей, смогут получать медицинскую помощь от учреждений, которые определит МВД.
- С 5 февраля подозреваемые и обвиняемые в СИЗО смогут общаться с адвокатами по видеосвязи.
- С 5 февраля сотрудникам МВД разрешат в исключительных случаях оформлять больничный лист в частных медицинских клиниках.