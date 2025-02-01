Ограничения для мигрантов и увеличенный маткапитал. Что изменится в России с февраля

С 1 февраля проиндексировали на 9,5% более 40 видов социальных пособий, компенсаций, выплат, в том числе материнский капитал. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты страны Антон Котяков.

Теперь размер маткапитала в России составит:

если женщина родила первого ребенка — 690 тысяч рублей;

если женщина родила второго ребенка и ранее получила маткапитал за первого — 222 тысячи;

если женщина родила второго ребенка, но не получала маткапитал за первенца — 912 тысяч.

Кроме того, семья претендует на повышенный маткапитал, если она получила сертификат до 1 февраля, но не успела им воспользоваться.