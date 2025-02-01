Ограничения для мигрантов и увеличенный маткапитал. Что изменится в России с февраля

Фото: Global Look Press
Материнский капитал
Пенсии
Мигранты
Конфискованное имущество
Легализация доходов через нотариусов
Творческие индустрии
Другие законы и изменения, которые вступят в силу в феврале 2025 года

С февраля 2025 года в России вступают в силу некоторые нововведения: к примеру, увеличился размер материнского капитала и вскоре начнут действовать ограничения, касающиеся мигрантов. Что еще изменится в жизни россиян — в материале 360.ru.

Материнский капитал

С 1 февраля проиндексировали на 9,5% более 40 видов социальных пособий, компенсаций, выплат, в том числе материнский капитал. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты страны Антон Котяков.

Теперь размер маткапитала в России составит:

  • если женщина родила первого ребенка — 690 тысяч рублей;
  • если женщина родила второго ребенка и ранее получила маткапитал за первого — 222 тысячи;
  • если женщина родила второго ребенка, но не получала маткапитал за первенца — 912 тысяч.

Кроме того, семья претендует на повышенный маткапитал, если она получила сертификат до 1 февраля, но не успела им воспользоваться.

Фото: Global Look Press

Напомним, материнский капитал можно использовать по частям или полностью. Эти деньги разрешается потратить на образование ребенка, детский сад, улучшение жилищных условий и другие нужды.

Помимо материнского капитала, индексация затронет такие соцпособия, как:

  • единовременная выплата при рождении ребенка — она составит 27 тысяч рублей;
  • ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом — 10 950 рублей;
  • страховые пенсии — их доиндексируют до 9,5% (с 1 января выплаты уже увеличили на 7,3%);

Подробнее о выплатах читайте в другом материале 360.ru.

Пенсии

В последний месяц зимы начнут получать увеличенные пенсии те, кому в январе исполнилось 80 лет. Во-первых, их проиндексируют на 9,5%. Во-вторых, фиксированную часть пенсии удвоят — до 17,5 тысячи рублей.

Интересно

С 1 января 2025 года фиксированная часть пенсии составляет 8728 рублей. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, ее удваивают.

Надбавку выплатят членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, которые вышли на заслуженный отдых. Повышение связано с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Согласно закону № 155 от 2001 года, размер пенсий этой категории граждан корректируют четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре.

Фото: Global Look Press

Мигранты

С 5 февраля 2025 года в России начнут действовать новые правила о выдворении иностранных граждан. Теперь решение об этом будет принимать не только суд, но и сотрудники МВД. Закон № 248 одобрили в августе 2024-го.

Помимо этого, в КоАП внесли изменения, согласно которым россиян будут штрафовать за оказание услуг гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц. Размер взыскания составит до пяти тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до полумиллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Также начнет действовать еще один режим в отношении мигрантов, которые не имеют законного основания находиться в России, — высылка. До этого были только депортация и выдворение.

Высылаемых лишат некоторых прав. С февраля они не смогут заключать браки, регистрировать бизнес, покупать недвижимость, получать права на управление автомобилем, открывать банковские счета.

Конфискованное имущество

С февраля некоторые категории конфискованного имущества будут передавать в собственность региона, где оно находится.

В список включили:

  • парфюмерию и косметику;
  • бытовую химию;
  • продовольственную и сельскохозяйственную продукцию;
  • компьютерную, бытовую технику, их комплектующие, телефоны;
  • печатную и полиграфическую продукцию;
  • тару и упаковки;
  • мебель и предметы интерьера;
  • лекарственные препараты и медоборудование.
Фото: Unsplash

Легализация доходов через нотариусов

Отныне россиянам запретят удостоверять свой заработок через нотариальные конторы. Об этом говорится в законе № 234 от августа 2024 года. Его приняли, чтобы пресечь теневой финансовый оборот.

Схема работала следующим образом: к нотариусу приходили задолжник-компания и человек-кредитор. Они оформляли фиктивную задолженность в виде медиативного соглашения. С этим документом человек шел в банк и получал деньги, так как медиативное соглашение имеет силу исполнительного листа. Получалось, что деньги обналичивались.

Теперь нотариусу должны предоставить договор и подтверждение того, что ранее должник получил деньги от кредитора. Также работника обязали проверять документы на подлинность.

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

Творческие индустрии

С 5 февраля творческие индустрии официально признают отдельным экономическим сектором. Компании, которые подпадают под эту категорию, смогут рассчитывать на финансовую, имущественную и информационную поддержку государства.

Творческими индустриями назвали те сферы, где создают уникальные продукты:

  • IT;
  • дизайн и архитектура;
  • игры, кино и народное творчество.
Фото: Unsplash

Другие законы и изменения, которые вступят в силу в феврале 2025 года

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