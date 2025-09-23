Сегодня 18:13 С этим точно срастется. Какие страхи заставляют выбирать партнера «хуже себя»? Психолог Бережной: выбирая партнера «хуже» люди руководствуются не любовью 0 0 0 Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Модели

Отношения

В погоне за иллюзией контроля мы часто выбираем партнера, который заведомо «хуже нас», руководствуясь не любовью, а глубинным страхом быть брошенными. Это кажется парадоксом, однако такая стратегия выстроена нашим подсознанием как защитный механизм от душевной боли. Мы хотим все контролировать, потому что тревожное состояние не дает покоя, если есть что-то за рамками нашего поля зрения. Отношения становятся той сферой, где такое кажется наиболее достижимым.

Ключевым двигателем выступает страх потери отношений и отверженности. Подсознательно мы решаем: выберу человека, который будет по умолчанию воспринимать меня как божество, того, кому повезло, что я его выбрал. В подобной модели заложена следующая надежда: партнер, чувствуя свою «недостаточность», никогда не уйдет. Мы начинаем верить в искаженную общую судьбу, где наша ценность подтверждается зависимостью спутника. В основе лежит страх душевной боли — и потому человек инстинктивно выбирает того, кто, как ему кажется, просто не способен ее причинить. Получается не любовь, а сделка: я даю тебе статус, ты даешь мне иллюзию нерушимости и целостности. Корни такого поведения уходят в прошлое. Часто еще в детстве формируется устойчивый паттерн: «Если я открыт миру — мир делает мне больно». Это могло быть следствием травмы отвержения, эмоционального пренебрежения или болезненного расставания. Чтобы больше не переживать подобное, психика выбирает обходной путь: тот, кто хуже меня, безопаснее, ведь я могу его контролировать.

Да, это иллюзия. Однако она дает мнимое спокойствие, защищает от потрясений, позволяет не чувствовать себя уязвимым. Получается осознанный или бессознательный выбор золотой клетки, в которой на первое место выходят стабильность и предсказуемость, а глубинные чувства остаются без внимания. Разрубить этот гордиев узел получится только с помощью радикального принятия.

Для выхода из парадигмы нужно осознать и принять мысль, что боль неизбежна. Жизнь содержит потери, разочарования, расставания. Это часть человеческого опыта. Страдать от этой боли — уже личный выбор. Данил Бережной

Можно годами строить отношения из страха, избегая любого риска, а можно выбрать смелость быть уязвимым и настоящим, несмотря ни на что. Перестать выбирать партнеров по принципу «кто безопаснее» и начать смотреть на тех, «кто раскроет меня», «с кем я чувствую себя живым», «кого я люблю».

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com

Отказаться от иллюзии контроля — значит сделать первый шаг к глубоким и по-настоящему безопасным отношениям с собой и партнером. Безопасным не потому, что партнер слабее, а потому, что человек сильнее — сильнее собственного страха. Чтобы перестать идти путем иллюзии контроля, нужно принять два решения. Первое: я — ценность, второе: здоровые отношения — это союз двух целостных личностей. Когда человек признает себя и свое одиночество, тогда он свободен и может искренне ответить себе на вопросы: «Что я даю и беру в отношениях?», «Готов ли я открыто говорить о том, что мне важно?», «Готов ли я слышать своего спутника?» Партнер — это не тот, кто должен подтверждать нашу значимость или гарантировать отсутствие боли. Это тот, с кем мы взаимно раскрываем потенциал друг друга и нашей пары. Кто вдохновляет расти, а не удерживает в зоне комфорта. Кто не боится силы спутника, а радуется ей и проявляет свою. Кто стоит рядом, на равных — это страшно, потому что здесь нет гарантий. Здесь нет иллюзии контроля. Нет шаблонов поведения. Есть только доверие и искренность — к себе, партнеру и жизни. Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»