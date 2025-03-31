Биометрия, автокредиты, соцпенсии. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2025 года

Некоторые законы вступят в силу в России с 1 апреля 2025 года

Фото: www.globallookpress.com
Индексация социальных пенсий
Автокредиты и ипотека
Семейная ипотека
Дети мигрантов
Водительские права для иностранцев
«Честный знак» для молочки
Высылка мигрантов
Другие законы, которые вступят в силу в апреле 2025 года

В апреле 2025 года в силу вступают новые законы, которые могут повлиять на различные аспекты жизни граждан. Изменения коснутся социальной поддержки, пребывания мигрантов, банковской сферы и других. Какие именно изменения ждут Россию — в материале 360.ru.

Индексация социальных пенсий

Со второго месяца весны социальные пенсии увеличат на 14,75%. Повышенное пособие выплатят тем, кто потерял кормильца, людям с инвалидностью.

Также предусмотрено повышение пенсии по старости, если человек не наработал необходимый стаж, из-за чего не получил права на страховую пенсию.

Фото: www.globallookpress.com

Автокредиты и ипотека

Центробанк установит лимиты для автокредитов и ипотеки. Ранее они действовали только для потребительских кредитов.

Теперь регулятор будет ограничивать долю ипотеки и автокредитов, которую банк сможет выдавать клиентам.

Интересно

Например, если банк выдает тысячу кредитов в квартал, а ЦБ установит лимит 10%, то кредитно-финансовая организация сможет выдать только 100 автокредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Если придет 101-й клиент, банк будет вынужден ему отказать.
Фото: www.globallookpress.com

Семейная ипотека

С апреля этого года семьям с детьми до шести лет и ребенком-инвалидом будет доступна ипотека под ставку 6% годовых на вторичное жилье.

Чтобы взять такой кредит, следует соблюсти следующие условия:

  • в городе должно было не более двух новостроек;
  • дом не должен быть старше 20 лет;
  • дом не должен быть аварийным;
  • квартиру нельзя купить у родственника.

Льготной программой можно воспользоваться один раз в жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Дети мигрантов

Детям иностранных граждан для поступления в российскую школу придется сдавать экзамен на знание русского языка. Для прохождения бесплатного теста достаточно набрать три балла. Первоклассников будут тестировать в устной форме, остальных — в письменной.

Кроме того, для получения среднего образования родителям ребенка следует предоставить документ о законном пребывании в России.

Если эти условия не выполнят, школа вправе отказать в приеме. Подать заявление о зачислении можно через портал госуслуг.

Фото: www.globallookpress.com

Водительские права для иностранцев

С апреля иностранцы смогут заменить водительское удостоверение, сдав экзамен. Поправка коснется тех, кто получил гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года или имел иностранные права, выданные до этой даты.

При этом иностранные водительские удостоверения, выданные с 1 апреля 2025-го, в России станут недействительными.

Правило будет действовать и для россиян, которые приехали в страну до 1 апреля 2024 года. Исключение сделают для граждан Белоруссии и России с белорусскими правами.

Фото: www.globallookpress.com

«Честный знак» для молочки

Теперь в российских магазинах будут продавать только молочную продукцию, зарегистрированную в системе «Честный знак».

Исключение — молочка, которую бесплатно и напрямую передадут от производителя потребителю, или первичная продажа.

Фото: www.globallookpress.com

Высылка мигрантов

До 30 апреля 2025 года все мигранты должны урегулировать свое правовое положение в России. В противном случае иностранному гражданину будет грозить высылка.

Если на мигранта наложат такой режим, то на территории России для него будут действовать следующие ограничения:

  • Нельзя покупать и регистрировать автомобиль;
  • Регистрировать юрлица;
  • Получать водительское удостоверения;
  • Управлять машиной;
  • Вступать в брак;
  • Открывать банковские счета;
  • Покидать населенный пункт, в котором мигрант живет.

Чтобы урегулировать правовое положение, придется обратиться в МВД. Сотрудники внесут сведения о мигранте в реестр контролируемых лиц.

Проверить данные можно самостоятельно на сайте МВД или на портале госуслуг.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Другие законы, которые вступят в силу в апреле 2025 года

  • Распространителей рекламы и операторов рекламных систем обяжут перечислять в госказну 3% квартального дохода от продвижения работ и услуг в интернете.
  • Организаторов детского отдыха обяжут иметь сайт и утверждать программу воспитательной работы, а также план мероприятий. Например, в лагерях введут обязательные родительские дни, воспитательные мероприятия по темам патриотизма, уважения к старшим, бережного отношения к природе и традициям страны. Также для включения к реестр соответствующих организаций нужно будет предоставлять заверенную копию программы воспитательной работы.
Alexey Belkin/Business Online
Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
  • Гражданин будет иметь право иметь не более 20 номеров для сотовой связи, а иностранец — не более 10. Операторов обяжут соблюдать это предписание. Граждане смогут подать запрос в Роскомнадзор о заключенных на свое имя договорах об услугах связи. Сделать это можно через портал гоуслуг.
  • Пользоваться биометрией станет проще. Теперь, если в банке есть соответствующие данные, кредитно-финансовая организация будет не вправе запрашивать у клиента дополнительные документы.
  • С 17 апреля коэффициенты страховых тарифов для ОСАГО начнут разграничивать. Для категорий A и M будут применять одни показатели, а для остальных — другие. Ранее этого разделения не было.

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