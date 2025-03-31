Биометрия, автокредиты, соцпенсии. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2025 года
Некоторые законы вступят в силу в России с 1 апреля 2025 года
В апреле 2025 года в силу вступают новые законы, которые могут повлиять на различные аспекты жизни граждан. Изменения коснутся социальной поддержки, пребывания мигрантов, банковской сферы и других. Какие именно изменения ждут Россию — в материале 360.ru.
Индексация социальных пенсий
Со второго месяца весны социальные пенсии увеличат на 14,75%. Повышенное пособие выплатят тем, кто потерял кормильца, людям с инвалидностью.
Также предусмотрено повышение пенсии по старости, если человек не наработал необходимый стаж, из-за чего не получил права на страховую пенсию.
Автокредиты и ипотека
Центробанк установит лимиты для автокредитов и ипотеки. Ранее они действовали только для потребительских кредитов.
Теперь регулятор будет ограничивать долю ипотеки и автокредитов, которую банк сможет выдавать клиентам.
Интересно
Семейная ипотека
С апреля этого года семьям с детьми до шести лет и ребенком-инвалидом будет доступна ипотека под ставку 6% годовых на вторичное жилье.
Чтобы взять такой кредит, следует соблюсти следующие условия:
- в городе должно было не более двух новостроек;
- дом не должен быть старше 20 лет;
- дом не должен быть аварийным;
- квартиру нельзя купить у родственника.
Льготной программой можно воспользоваться один раз в жизни.
Дети мигрантов
Детям иностранных граждан для поступления в российскую школу придется сдавать экзамен на знание русского языка. Для прохождения бесплатного теста достаточно набрать три балла. Первоклассников будут тестировать в устной форме, остальных — в письменной.
Кроме того, для получения среднего образования родителям ребенка следует предоставить документ о законном пребывании в России.
Если эти условия не выполнят, школа вправе отказать в приеме. Подать заявление о зачислении можно через портал госуслуг.
Водительские права для иностранцев
С апреля иностранцы смогут заменить водительское удостоверение, сдав экзамен. Поправка коснется тех, кто получил гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года или имел иностранные права, выданные до этой даты.
При этом иностранные водительские удостоверения, выданные с 1 апреля 2025-го, в России станут недействительными.
Правило будет действовать и для россиян, которые приехали в страну до 1 апреля 2024 года. Исключение сделают для граждан Белоруссии и России с белорусскими правами.
«Честный знак» для молочки
Теперь в российских магазинах будут продавать только молочную продукцию, зарегистрированную в системе «Честный знак».
Исключение — молочка, которую бесплатно и напрямую передадут от производителя потребителю, или первичная продажа.
Высылка мигрантов
До 30 апреля 2025 года все мигранты должны урегулировать свое правовое положение в России. В противном случае иностранному гражданину будет грозить высылка.
Если на мигранта наложат такой режим, то на территории России для него будут действовать следующие ограничения:
- Нельзя покупать и регистрировать автомобиль;
- Регистрировать юрлица;
- Получать водительское удостоверения;
- Управлять машиной;
- Вступать в брак;
- Открывать банковские счета;
- Покидать населенный пункт, в котором мигрант живет.
Чтобы урегулировать правовое положение, придется обратиться в МВД. Сотрудники внесут сведения о мигранте в реестр контролируемых лиц.
Проверить данные можно самостоятельно на сайте МВД или на портале госуслуг.
Другие законы, которые вступят в силу в апреле 2025 года
- Распространителей рекламы и операторов рекламных систем обяжут перечислять в госказну 3% квартального дохода от продвижения работ и услуг в интернете.
- Организаторов детского отдыха обяжут иметь сайт и утверждать программу воспитательной работы, а также план мероприятий. Например, в лагерях введут обязательные родительские дни, воспитательные мероприятия по темам патриотизма, уважения к старшим, бережного отношения к природе и традициям страны. Также для включения к реестр соответствующих организаций нужно будет предоставлять заверенную копию программы воспитательной работы.
- Гражданин будет иметь право иметь не более 20 номеров для сотовой связи, а иностранец — не более 10. Операторов обяжут соблюдать это предписание. Граждане смогут подать запрос в Роскомнадзор о заключенных на свое имя договорах об услугах связи. Сделать это можно через портал гоуслуг.
- Пользоваться биометрией станет проще. Теперь, если в банке есть соответствующие данные, кредитно-финансовая организация будет не вправе запрашивать у клиента дополнительные документы.
- С 17 апреля коэффициенты страховых тарифов для ОСАГО начнут разграничивать. Для категорий A и M будут применять одни показатели, а для остальных — другие. Ранее этого разделения не было.