Биометрия, автокредиты, соцпенсии. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2025 года

С апреля этого года семьям с детьми до шести лет и ребенком-инвалидом будет доступна ипотека под ставку 6% годовых на вторичное жилье.

Чтобы взять такой кредит, следует соблюсти следующие условия:

в городе должно было не более двух новостроек;

дом не должен быть старше 20 лет;

дом не должен быть аварийным;

квартиру нельзя купить у родственника.

Льготной программой можно воспользоваться один раз в жизни.