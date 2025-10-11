Рынку труда грозит новый кризис. Как курьеры и айтишники заменили врачей?
Владлена Рахметова: выпускники выбирают профессии, кажущиеся менее стрессовыми
Россия столкнулась с опасной кадровой ситуацией: пока экономика перестраивается на цифровые рельсы, стратегические основы ее развития — знания и здоровье нации — оказываются под угрозой.
Эту проблему необходимо рассматривать с точки зрения кадрового рынка и управления рисками. Медицинский коллапс (низкие зарплаты, выгорание, долгое и дорогое обучение, целевые наборы и штрафы) на фоне курьерского бума с зарплатой 150-200 тысяч рублей — всего лишь верхушка айсберга. Его основание — системное обесценивание стратегически значимых профессий учителя, врача и ученого.
Россия уже проходила подобный сценарий в 90-е годы, когда экономический коллапс вынудил людей с высшим образованием и ученой степенью заниматься торговлей на рынке и становиться челноками. Новая система была не в состоянии гарантировать им возможность обеспечить себе достойную жизнь, если они оставались работать по специальности.
Так экономика потеряла огромное количество профессионального потенциала. Нынешняя цифровая перестройка рискует повторить этот печальный путь.
Текущая кадровая катастрофа — прямое следствие неэффективного управления рисками. Можно выделить три стратегические угрозы.
- Глобальный риск — это потеря суверенитета. Когда люди из-за нестабильности вынуждены бросать свои профессии и уходить в подработки курьерами, они теряют профессиональные навыки. Новая деятельность носит временный характер: технологии быстро их вытесняют, но вернуться в прежнюю сферу становится почти невозможно.
Опытный врач-реаниматолог, ушедший из системы, уже через год теряет клинические навыки работы в условиях дефицита времени и ресурсов. Массовый уход квалифицированных кадров ослабит ключевые отрасли экономики. Без сильной медицины, образования и науки страна не сможет развивать технологии, создавать инновации и сохранять экономический суверенитет;
- Второй по значимости риск — повторение кризисов и рост социального напряжения. На протяжении последних 30 лет подходы к управлению человеческими ресурсами в стране практически не изменились. Стратегические задачи игнорируются, а все силы тратятся на решение сиюминутных проблем.
Пример: «оптимизация» здравоохранения, когда ради экономии закрываются районные поликлиники и ФАПы, а нагрузка ложится на плечи оставшихся врачей.
Это приводит к росту напряжения среди медперсонала и населения. Сложилась ситуация, когда получение быстрой выгоды здесь и сейчас становится важнее долгосрочных побед.
Без изменения таких принципов, как «после меня — хоть потоп», страна обречена снова и снова переживать кризисы.
- Третий — «утечка на входе в профессию». Выпускники школ, наблюдая за истощенными и недооцененными врачами, сознательно отвергают путь в медицину и другие фундаментальные сферы. Выпускник, мечтавший стать хирургом, видя, как его тетя-врач сутками работает в больнице за 85 тысяч рублей, делает выбор в пользу IT с зарплатой в два раза выше.
Выпускники выбирают профессии, кажущиеся менее стрессовыми, не требующими длительной подготовки и, что критично, более денежными. Это лишает здравоохранение и образование притока мотивированной молодежи, вызывая кадровый голод в этих сферах и нанося долгосрочный ущерб человеческому капиталу страны.
Текущий кризис — следствие недооцененных решений. Цена цифрового прогресса не может измеряться обесцениванием профессий, от которых зависит само существование народа. Требуется фундаментальная переоценка государственной политики в области поддержки основных профессий и человеческого капитала как основы суверенитета.
Автор статьи: Владлена Рахметова, консультант по управлению, директор управлению рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО»