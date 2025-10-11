Рынку труда грозит новый кризис. Как курьеры и айтишники заменили врачей?

Россия столкнулась с опасной кадровой ситуацией: пока экономика перестраивается на цифровые рельсы, стратегические основы ее развития — знания и здоровье нации — оказываются под угрозой.

Эту проблему необходимо рассматривать с точки зрения кадрового рынка и управления рисками. Медицинский коллапс (низкие зарплаты, выгорание, долгое и дорогое обучение, целевые наборы и штрафы) на фоне курьерского бума с зарплатой 150-200 тысяч рублей — всего лишь верхушка айсберга. Его основание — системное обесценивание стратегически значимых профессий учителя, врача и ученого.

Россия уже проходила подобный сценарий в 90-е годы, когда экономический коллапс вынудил людей с высшим образованием и ученой степенью заниматься торговлей на рынке и становиться челноками. Новая система была не в состоянии гарантировать им возможность обеспечить себе достойную жизнь, если они оставались работать по специальности.

Так экономика потеряла огромное количество профессионального потенциала. Нынешняя цифровая перестройка рискует повторить этот печальный путь.