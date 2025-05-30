Русскому кораблю угрожает небесный шторм. Какое послание оставил святой Анатолий

Святые Анатолий Оптинский и Игнатий Брянчанинов оставили миру послание, в котором предупредили Россию о надвигающихся переменах. Они рассказали, что испытания будут нелегкими, но спасти государство можно.

Как спастись от небесного шторма

Святые сравнили угрожающие «русскому кораблю» проблемы с «небесным штормом» и заверили, что спасение придет к тем, кто будет молиться и каяться.

«Явлено будет великое чудо Божие… И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным», — говорил Анатолий Оптинский.

Святитель Игнатий же предупредил, что сохранить государство получится благодаря тому, что люди покаются в своих грехах и не поддадутся соблазну их повторить.

«И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией», — сообщал он.

Таинственное послание Аристоклия

Похожее послание оставлял в XIX веке и старец Аристоклий. Святой призфвал верующих готовиться к разрушениям духовных устоев в мире. Согласно его пророчествам, человечество будет переживать предантихристово время и столкнется с испытаниями.