Сегодня 16:08 Русские иноземцы. Указ Путина спасет жителей Запада от ужаса Публицист Белов: жители Запада, желающие сберечь семьи, могут переехать в Россию 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура переселения в Россию иностранных граждан, исповедующих традиционные ценности и не желающих предавать их в угоду западной «прогрессивной» повестке. Отныне все, кто захотят, смогут получить разрешение на временное проживание без экзаменов на знание русского языка, российской истории и законодательства.

«Предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам и лицами без гражданства, изъявившим желание переехать в Российскую Федерацию для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в указе. Скажу сразу: мне, как человеку, в чьих жилах течет кровь русских немцев, предки которых переселились в Россию лет эдак 300 тому назад, эта тема очень близка. Я на самом деле давно ждал подобного решения наших властей. Невозможно отрицать, что сегодня Россия, как и в прежние времена, становится островком стабильности и нормальности в этом сумасшедшем мире. Островком, боюсь, единственным, ибо для людей, принадлежащих к европейской цивилизации, переезжать, скажем, в Китай было бы слишком затруднительно чисто в ментальном плане.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

У нас же все проще: в цивилизационном смысле мы такие же европейцы — я бы даже сказал «европейцы здорового человека», в отличие от нынешней «Европы курильщика». Мы — христиане, исповедующие традиционные ценности (по данным различных опросов, большинство граждан Российской Федерации так или иначе причисляют себя к христианским конфессиям), мы — сторонники разумного консерватизма и классического взгляда на отношения, семью и брак. При этом лишены пионерского задора нынешних западных леваков, обожающих лезть в чужую жизнь и причесывать всех под одну гребенку. Куда, как не к нам, бежать жителям западного мира, который с рвением самых настоящих религиозных фанатиков разрушают глобалисты?

Как это выглядит, проще всего понять на примере стран и народов, лишь относительно недавно ступивших на кривую дорожку «прогрессивности и разнообразия». Народов, которые от нас, по сути, ничем не отличаются.

На днях на Украине презентовали учебник для третьего (!!!) класса по предмету «Основы гендерного разнообразия и сексуальной ориентации». Учебник этот разработало местное Министерство образования и науки (МОН) при участии известного по продвижению ЛГБТ*-идеологии в странах Европы американского фонда Arcus Foundation, соглашение с которым было подписано еще год назад. Тогда по этому поводу на странице МОН писали следующие: «Министерство образования и науки Украины подписало соглашение о сотрудничестве с американским фондом Arcus Foundation. МОН и Arcus Foundation будут сотрудничать в направлении внедрения в украинских образовательных учреждения „гендеро-чувствительных методов обучения“». Конец цитаты. Теперь во все образовательные учреждения Украины (детсады и школы) начали поступать тематическая учебно-методическая литература, научные материалы и игровые наборы с соответствующим «радужным» уклоном.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мнением родителей насчет нового предмета никто, разумеется, не интересовался. Более того еще в прошлом году Верховная рада ратифицировала скандальную Стамбульскую конвенцию, в рамках которой вводится понятие гендера, а украинские дети уже с 12 лет смогут самостоятельно определять, кто они: «она, он или оно». И все это, заметьте, происходит в воюющей стране, у которой, казалось бы, иных, более важных забот полон рот. Ан нет! Повестка важнее. Ну, Украину мы, пожалуй, со временем избавим от этой прогрессивной чумы. А что делать жителям Германии, США, Австралии или Канады, желающим уберечь своих детей от этого ужаса и спасти семьи?

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Переезжать в Россию. Путь открыт. Тогда уже через несколько лет у нас появятся не только русские немцы, но и самые настоящие русские американцы, русские британцы, русские австралийцы и много кто еще. Главное: все они, сохранив в семьях часть свой прежней культуры, рано или поздно неизбежно станут русскими. Самыми настоящими, не сомневайтесь. История России, знававшая Брюлловых, Лермонтовых, Кони и многих иных бывших иноземцев, тому порукой.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.