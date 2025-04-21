Сегодня 00:33 Без вина не виноваты. С чем столкнулся рынок алкоголя в России и мире Сомелье Тузмухамедов рассказал, почему в России стали популярны настойки 0 0 0 Фото: Li Jing/XinHua / www.globallookpress.com Общество

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Мировой спрос на вино в 2024 году упал до самого низкого уровня. Последний раз такую картину наблюдали аж в 1961-м. Как это произошло, в чем причина сокращения потребления и что теперь пьют любители алкоголя — в материале 360.ru.

Статистика потребления вина По статистике Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2024-м мировое потребление вина сократилось на 3,3% по сравнению с 2023 годом — 214 миллионов гектолитров. Такого низкого показателя не наблюдали больше 60 лет. Производство упало почти на 5%, до 225,8 миллиона. «Это связано с пересечением экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределенность, а также со спадом на зрелых рынках, сформированным изменением предпочтений в образе жизни, социальных привычек и изменениями поколений в поведении потребителей», — говорится в заявлении. Сейчас покупатель вынужден платить за бутылку на 30% больше, чем в 2019–2020 годах. Отсюда сокращение продаж на 12% по сравнению с этим периодом. Вино стоит на втором месте в мире и делит его с водкой. Пальма первенства у пива и пивных напитков — 78%.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency

Что пьют в России Самым популярным алкоголем в России была и остается водка. Она составляет 60% от всей реализуемой продукции, заявил директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. На втором месте — виски, за ним уже в равных долях следуют ром, джин и коньяк. Высок спрос и на хмельное. «У нас это во многом связано, с одной стороны, с улучшением учета, с другой — с тем, что в категорию пивных напитков попал алкоголь в жестяных банках наподобие джин-тоника. В целом продажи упали, но рекорд есть именно за счет причисления к такой продукции», — объяснил в разговоре с 360.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Несмотря на общую тенденцию сокращения потребления вина, Россия все равно вошла в топ-10 стран, пьющих его, говорится в отчете той же OIV. В натуральном выражении за 2024 год продали 81,9 миллиона декалитров всех видов этого напитка. Интерес возник, потому что люди стали активнее интересоваться хорошим вином.

Сейчас государство поддерживает виноградарей. Можно заметить, что запрет на рекламу алкоголя не распространяется на российские марки. Тут «спасибо» следует сказать Минсельхозу. Эркин Тузмухамедов

Всего в России — 80 тысяч гектаров виноградников, чего, по словам эксперта, крайне мало. В Дагестане, одной из крупнейших республик по выращиванию винограда, их примерно 20 тысяч. После начала СВО произошел бум настоек. Тузмухамедов выделил две ключевые причины этого явления: патриотизм и отсутствие ассортимента. Западные алкогольные компании ушли с рынка, первый год не был налажен параллельный ввоз. Отечественные же производили в основном водку, а сейчас полным ходом шагает импортозамещение. Настойки захватили города, став ответом на вызов рынка. Их делают на основе все той же водки (или спирта) с добавлением ягод, трав и всего, что в голову придет. Сомелье уверен: ажиотаж хотя бы отчасти вызван приливом патриотизма, ведь настойки — традиционно русские.

Фото: 360.ru

Крутое пике По итогам первого квартала 2025 года объем производства крепкой алкогольной продукции резко снижался максимум на 25%. Это связано с повышением ставок акцизов и резким увеличением цен на водку: с 299 рублей за пол-литра до 349, уточнил Шапкин. Чем выше цена, тем ниже продажи и изготовление. Тенденция наблюдается по всему спектру, в том числе у вина.

Фото: Rita Franca/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Производители плодовой продукции не получают выплаты и вынуждены повышать акцизы в три раза. Вина лежит на их индексации с 1 января 2025-го», — добавил эксперт. Загадываем наперед При условии перехода на экономичную модель потребления можно получить снижение продаж и производства только на 15%. «Категория пьющих, которые ежедневно нуждаются в бутылке, предпочтет алкогольные суррогаты, наподобие настойки боярышника и питьевых лосьонов. Меньше покупать будут те, кто позволяет себе иногда выпить», — предположил Шапкин.