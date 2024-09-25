Сегодня 16:01 Ручеек благоразумия. Как жители западных стран выбирают Россию Публицист Белов: ручеек благоразумия из граждан стран Европы потек в Россию 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В сентябре, за неполный месяц, свыше 60 граждан стран Европы обратились в посольства России с просьбой о предоставлении им вида на жительство, сообщил Telegram-канал Mash. В их числе — 34 гражданина Великобритании, посетивших российское посольство в Лондоне и генконсульство в шотландском городе Эдинбурге.

Как видим, потомки Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса выбирают Россию. А если вспомнить о происхождении прославленного русского генерала, создателя российской военной разведки Михаила Богдановича Барклая-де-Толли или великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то все это выглядит вполне закономерным. Ранее еще 17 жителей Соединенного Королевства сделали то же самое, воспользовавшись указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» гражданам тех стран, где «навязываются деструктивные и неолиберальные идеологические установки». По словам соискателей российского ВНЖ, число обращений которых в наши диппредставительства на Туманном Альбионе возросло на 226%, все они устали от либеральной повестки и хотят перебраться в Россию вместе с семьями, чтобы обеспечить нормальное будущее своим детям.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Тем же маршрутом — с Запада на Восток, в Россию — решили последовать 30 итальянцев, не пожелавших спокойно наблюдать за тем, во что некогда весьма консервативная и крайне набожная католическая Италия превращается под влиянием новомодных, «прогрессивных» веяний. Как заявили в российском посольстве в Риме, они ожидают, что число граждан Итальянской Республики, переезжающих на ПМЖ в нашу страну, будет только расти. Более того, такая же тенденция постепенно просматривается в других «ультрапрогрессивных» странах, список которых на днях опубликовало российское правительство: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.

Казалось бы, стоит ли поднимать такой шум из-за 80 человек, если в Европе проживает приблизительно 500 миллионов? На их фоне число пожелавших переехать в Россию — это же капля в море, разве не так?

Парадоксально, но нет. И для того, чтобы оценить возможный потенциал происходящего, важно понимать всего две вещи. Во-первых, президентский указ, упрощающий таким людям переселение в нашу страну, издан всего лишь 19 августа. Времени прошло совсем немного. Во-вторых — и это, пожалуй, самое главное — переезд в Россию для них сродни полету на Марс.

Фото: Бурый медведь на Камчатке. Serguei Fomine / Global Look Press

Благодаря западной пропаганде у тамошнего обывателя очень, мягко скажем, искаженное представление о нашей стране, причем по любому вопросу — начиная с пресловутых медведей, которые бродят по улицам наших городов, и заканчивая сменой сезонов: для большинства из них Россия — страна вечной зимы. Я уж молчу о полном «отсутствии» у нас каких-либо признаков цивилизации и «страшном тоталитаризме», загоняющем любого недовольного сразу в ГУЛАГ.

Вот вам смешно, а они на самом деле так думают, поскольку не имеют возможности узнать, что это не так. Им просто неоткуда было черпать информацию, кроме голливудских фильмов и газетных статей с их традиционно развесистой «клюквой».

И вот, несмотря на все вышесказанное, всего за один месяц целых 80 человек пожелали сбежать в эту «пугающую» Россию подальше от реальных ужасов прогрессивной Европы. И вы только представьте, в какой бурный поток может перерасти этот небольшой ручеек благоразумия, после того как во всю силу заработает самое авторитетное мировое информагентство — сарафанное радио. Лично я настроен очень оптимистично.