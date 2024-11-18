Сегодня 23:46 Власть сказала: «Рожать!» А у тебя рожалка не выросла? Писатель Беседин: как депутат Ильтяков — «эксперт по рожалкам» — стал депутатом? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Дети

Беременность

Семья

Женщины

Депутаты

Чиновники

Депутат от Курганской области Александр Ильтяков, определенно, хочет забрать лавры у самых легендарных парламентариев современности, само существование которых давно стало мемом. Например, очень хорош господин Милонов, но, полагаю, у Ильтякова есть все шансы его подвинуть. Ибо, как говорили в старину, жжет! Ох, жжет курганский депутат!

Оседлал Ильтяков обсуждаемую в последнее время тему. Впрочем, отчего только в последнее? Речь тут идет о рождаемости в России и абортах — тема давняя и больная. Однако, пожалуй, да, именно в последнее время представители власти разными способами и в очень настойчивой манере призывают россиян активнее рожать. Причем зачастую делается в это в стиле маркесовской фразы «плодитесь, коровы, ибо жизнь скоротечна!». Вот и депутат Ильтяков заявил, что нужно рожать, пока рожалка работает. Стилистика, надо сказать, эпическая.

Фото: Global Look Press

Позже в эфире радио «Комсомольская правда» Ильтяков продолжил феерию и выдал уже целый набор, к примеру: «Более того, грубее еще скажу, вполне возможно, что сейчас война происходит, как раз вот из-за таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность». И прочее, прочее. Желающие могут ознакомиться с полным выступлением Ильтякова. Советую: обязательно в авторской редакции. Конечно, у разумного человека, когда он посмотрит этот перформанс, да и другие выступления данного господина, возникнет логичный вопрос: «Как такой человек, как Александр Ильтяков, вообще стал депутатом?»

Удивительно, не правда ли? Это некий ценз, по которому отбирают в соответствующие органы власти? Анти-IQ? Или что?

Без сомнения, сама личность Ильтякова, которого, к слову, вышестоящие в иерархии власти, судя по слухам, уже подвигли извиниться перед российскими женщинами, объясняет многое. Однако за ней, за этой личностью, стоят куда более серьезные и проблематичные вещи. Если отбросить форму высказывания, то Ильтяков, в общем-то, проговаривает нарративы, близкие многим религиозным людям. Проблема в том, как он это подает. И как интерпретирует. Получается чудовищно. Но разве это беда одного человека? Нет, конечно.

Фото: РИА «Новости»

Просто многие представители власти все чаще, уж простите, лепят жуткий суррогат, замешанный на как бы консервативных ценностях, православных скрепах и тому подобных вещах. Но в этой пламенной «проповеди» они теряют здравый смысл; беда ведь еще в том, что налицо и незнание первоисточников. Как результат: ребенка выплескивают вместе с водой. Нет никакой стимуляции для рождения детей — скорее наблюдается эффект наоборот. В любых вопросах надо быть деликатным, а в таких, как деторождение, как семья, вообще необходимо быть максимально осторожным и взвешенным. Нельзя размахивать дубиной, точно какой-нибудь диктатор Пот.

Нельзя мотивировать исключительно финансовыми выплатами. Кому это все нужно? Чиновникам, которые выдадут наверх красивые цифры? Им? Или кому еще? Кто вообще подумал о детях, рожденных в не самых лучших семьях?

Скажу, как есть: я противник абортов. Это моя позиция. Но неправильно заставлять рожать того, кто рожать категорически не хочет. Невозможно воспитать здорового ребенка в семье, где его ненавидят с самого рождения или рассматривают исключительно как способ заработка. Что будет дальше с этим ребенком? Для чего его мучить? Понимаете, в чем ужас и гигантская проблема: ситуация с демографией, абортами, деторождением отражает ту моральную пропасть, в которую скатилось наше общество. Мы живем в мире, где слезы ребенка не только не вызывают сострадания, но и, наоборот, прекрасно продаются. В мире, где абсолютно все, похоже, обесценено. Этот мир, этот расклад нельзя изменить исключительно законодательством и инициативами по разнарядке. А детей нельзя сделать счастливыми, только их родив.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Нужно гораздо большее — нужна система созидания. Ее выстраивать надо, но об этом во власти, похоже, мало кто думает. Что до самого Ильтякова, то его, в отличие от других «специалистов по абортам и демографии», стоит уважать за то, что он многодетный отец. Может, стало быть, себе позволить. А с другими его «скрепами» — тут, конечно, полный затык. Впрочем, с таким подходом к демографическому вопросу мы увидим еще немало таких вот ильтяковых, этих спецов по рожалкам.