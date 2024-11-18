Власть сказала: «Рожать!» А у тебя рожалка не выросла?
Писатель Беседин: как депутат Ильтяков — «эксперт по рожалкам» — стал депутатом?
Депутат от Курганской области Александр Ильтяков, определенно, хочет забрать лавры у самых легендарных парламентариев современности, само существование которых давно стало мемом. Например, очень хорош господин Милонов, но, полагаю, у Ильтякова есть все шансы его подвинуть. Ибо, как говорили в старину, жжет! Ох, жжет курганский депутат!
Оседлал Ильтяков обсуждаемую в последнее время тему. Впрочем, отчего только в последнее? Речь тут идет о рождаемости в России и абортах — тема давняя и больная.
Однако, пожалуй, да, именно в последнее время представители власти разными способами и в очень настойчивой манере призывают россиян активнее рожать. Причем зачастую делается в это в стиле маркесовской фразы «плодитесь, коровы, ибо жизнь скоротечна!».
Вот и депутат Ильтяков заявил, что нужно рожать, пока рожалка работает. Стилистика, надо сказать, эпическая.
Позже в эфире радио «Комсомольская правда» Ильтяков продолжил феерию и выдал уже целый набор, к примеру: «Более того, грубее еще скажу, вполне возможно, что сейчас война происходит, как раз вот из-за таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность». И прочее, прочее.
Желающие могут ознакомиться с полным выступлением Ильтякова. Советую: обязательно в авторской редакции.
Конечно, у разумного человека, когда он посмотрит этот перформанс, да и другие выступления данного господина, возникнет логичный вопрос: «Как такой человек, как Александр Ильтяков, вообще стал депутатом?»
Удивительно, не правда ли? Это некий ценз, по которому отбирают в соответствующие органы власти? Анти-IQ? Или что?
Без сомнения, сама личность Ильтякова, которого, к слову, вышестоящие в иерархии власти, судя по слухам, уже подвигли извиниться перед российскими женщинами, объясняет многое. Однако за ней, за этой личностью, стоят куда более серьезные и проблематичные вещи.
Если отбросить форму высказывания, то Ильтяков, в общем-то, проговаривает нарративы, близкие многим религиозным людям. Проблема в том, как он это подает. И как интерпретирует. Получается чудовищно. Но разве это беда одного человека? Нет, конечно.
Просто многие представители власти все чаще, уж простите, лепят жуткий суррогат, замешанный на как бы консервативных ценностях, православных скрепах и тому подобных вещах. Но в этой пламенной «проповеди» они теряют здравый смысл; беда ведь еще в том, что налицо и незнание первоисточников.
Как результат: ребенка выплескивают вместе с водой. Нет никакой стимуляции для рождения детей — скорее наблюдается эффект наоборот.
В любых вопросах надо быть деликатным, а в таких, как деторождение, как семья, вообще необходимо быть максимально осторожным и взвешенным. Нельзя размахивать дубиной, точно какой-нибудь диктатор Пот.
Нельзя мотивировать исключительно финансовыми выплатами. Кому это все нужно? Чиновникам, которые выдадут наверх красивые цифры? Им? Или кому еще? Кто вообще подумал о детях, рожденных в не самых лучших семьях?
Скажу, как есть: я противник абортов. Это моя позиция. Но неправильно заставлять рожать того, кто рожать категорически не хочет.
Невозможно воспитать здорового ребенка в семье, где его ненавидят с самого рождения или рассматривают исключительно как способ заработка. Что будет дальше с этим ребенком? Для чего его мучить?
Понимаете, в чем ужас и гигантская проблема: ситуация с демографией, абортами, деторождением отражает ту моральную пропасть, в которую скатилось наше общество. Мы живем в мире, где слезы ребенка не только не вызывают сострадания, но и, наоборот, прекрасно продаются. В мире, где абсолютно все, похоже, обесценено.
Этот мир, этот расклад нельзя изменить исключительно законодательством и инициативами по разнарядке. А детей нельзя сделать счастливыми, только их родив.
Нужно гораздо большее — нужна система созидания. Ее выстраивать надо, но об этом во власти, похоже, мало кто думает. Что до самого Ильтякова, то его, в отличие от других «специалистов по абортам и демографии», стоит уважать за то, что он многодетный отец. Может, стало быть, себе позволить.
А с другими его «скрепами» — тут, конечно, полный затык. Впрочем, с таким подходом к демографическому вопросу мы увидим еще немало таких вот ильтяковых, этих спецов по рожалкам.