19 апреля 2025 17:55 Ростовчанка передала парку 146 редких птиц. Ее погибший муж учил пернатых петь и шутить 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Трогательная история произошла в парке птиц под Ростовом. Вдова заводчика пернатых подарила всю коллекцию своего супруга, чтобы почтить его память и продолжить дело всей его жизни. Теперь птицы, в том числе редчайшие виды, будут радовать посетителей.

Сотни подопечных В доме Игоря и Анны просыпались без будильника. Ровно в 05:00 домочадцев будил многоголосый хор — до 300 пернатых дружно оповещали хозяев о том, что настало время завтрака. Первым делом хозяин заглядывал к священной майне. Так называется певчая птица семейства скворцовых, с которой шесть лет назад началась эта удивительная коллекция. Затем — канарейки, попугаи, экзотические виды птиц. Игорь приветствовал каждую пташку, говорил ласковое слово и разбирался, кому и какой положен корм и витамины. Мужчина привил всей семье ответственное отношение к птицам.

Фото: РИА «Новости»

«Анечка, я дома!» За несколько лет в коллекции скопилось около 300 птиц, которые встречали всю семью веселым щебетом. Самые сообразительные и болтливые пернатые, завидев хозяина на пороге, первее Игоря кричали: «Анечка, я дома!» Сердце грела еще одна излюбленная фраза домашних: «Коленька мой приедет!» Внезапная смерть Игоря стала ударом для всей семьи. Хор пташек стал живым напоминанием о муже и отце. Домочадцы трепетно ухаживали за питомцами, которых к тому моменту в коллекции осталось 146. Но родственники поняли, что столько внимания птичкам кроме Игоря не окажет никто. «Птицы должны жить там, где о них позаботятся», — решила Анна.

Фото: РИА «Новости»

Птицы — часть семьи Вдова сохранил наследие семьи и безвозмездно передала коллекцию мужа Южному парку «Малинки». Это место Игорь любил всей душой, восхищаясь работой орнитологов. «Всю свою жизнь Игорь был добрым, щедрым и светлым человеком! Я уверена, что он хотел бы сохранить эту коллекцию, которую с огромным трудом и любовью вырастил. Главная особенность наших птиц — то, что все они разговаривали. Они болтали, шутили, называли нас разными голосами, пели. Радовались, когда мы приезжали, ждали нас. Эти птицы — часть нашей семьи!» — поделилась Анна в беседе с kp.ru. Женщина хочет, чтобы теперь пернатые радовали юных посетителей парка, и душа Игоря была от этого счастлива.