Российский бренд моторных масел признали общеизвестным товарным знаком

Торговая марка автомобильных масел G-Energy получила регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) как общеизвестный товарный знак. Включение в реестр защищает популярные среди российских автолюбителей бренды и гарантирует потребителю качество товаров и услуг.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что статус общеизвестного товарного знака стал важной оценкой качества работы предприятия.

«За 15 лет своего существования бренд стал узнаваемым и востребованным у широкого круга потребителей. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), бренд известен 85% потребителей. У наших клиентов G-Energy прочно ассоциируется с высококачественными инновационными маслами, ассортимент которых насчитывает свыше 160 наименований для всех типов современной автомобильной техники», — добавил он.

Бренд создали в 2010 году для высокотехнологичных моторных, трансмиссионных и гидравлических масел легкового и коммерческого транспорта. Их рецептурой занимаются в Научно-исследовательском центре компании, использует цифровую систему на базе искусственного интеллекта. Выпускают продукцию на заводах дочернего предприятия в Омске и подмосковном Фрязине.

На российском рынке компанию представляет экосистема розничных брендов, отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Учитывая широкую известность наших торговых марок, важно обеспечивать охрану интеллектуальных прав от незаконного копирования. Наша маркетинговая команда расширяет применение эффективных правовых инструментов. Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС, премиального топлива, а теперь и автомобильных масел», — сказал он.

Дыбаль отметил, что это стало возможным благодаря высокому уровню потребительского доверия к гарантированно высокому качеству не только продукции, но и услуг компании.