Российские мегаполисы теряют корни. Постоянное население сменят мигранты?

Этнический состав российских мегаполисов значительно расширился за счет большого притока мигрантов. Эти семьи обычно заводят много детей, что может изменить состав популяции коренного населения. Об этом сообщили ученые Института общей генетики имени Вавилова РАН. Как влияют мигранты на этнический состав населения мегаполисов с точки зрения культуры и генетического фонда, узнал 360.ru.

Как меняется население крупных городов России

Ученые представили результаты своего исследования с данными по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску на конференции «Генетика — 2025». Генетическую базу трех городов они собрали в рамках программы «ДНК-идентификация». Изучение изменения в этническом составе населения мегаполисов необходимо для прогноза их дальнейшего развития, а также определения влияния на социальную сторону жизни. Доклад на конференции представила старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Института имени Вавилова РАН Алеся Грачева.

Она подчеркнула, что приток мигрантов в крупные города не только расширяет этнический состав населения и заменяет генофонд, но и приводит к росту межнациональных браков и формированию в городах этнических анклавов. В условиях низкой рождаемости коренных жителей приезжие обеспечивают прирост населения и трудовых ресурсов, а также омолаживают популяцию за счет рождения трех или четырех детей.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Первые места по рождаемости занимают семьи узбеков, азербайджанцев и армян. Это означает, что в будущем этнический и конфессиональный состав мегаполисов может измениться. Автор исследования отметила, что мигранты выбирают для брака партнеров своей национальности, а это значит, что ассимиляции или растворения общем межэтническом обществе не происходит. Но пока оно сохраняет свою доминацию. «Основная популяция представляет собой группу очень смешанного происхождения. — <…> Доля жителей русской национальности, которые в течение трех поколений рождались в Москве, составляет только 5%», — заявила Грачева.

При этом она подчеркнула, что при исследовании также изучался территориальный фактор расселения приезжих, по итогам которого составили карту компактного проживания различных диаспор.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Например, в Центральном округе Москвы проживает большое количество армян, евреев, татар, грузин, азербайджанцев и молдаван. Приезжие их Узбекистана и Таджикистана предпочитают Западное и Восточное Бирюлево. В Петербурге диаспоры селятся в Курортном районе, а в Новосибирске — в Дзержинском. Создание таких анклавов имеет положительную сторону для адаптации новых приезжающих, но также повышает социальное напряжение, которое грозит межэтническими конфликтами.

Как формируются диаспоры и почему коренное население их боится

Социологические исследования показали, что есть несколько признаков формирования этнонациональной группы в крупных городах: компактное проживание, участие мигрантов в бизнесе и появление здания культа. Об этом 360.ru рассказал доктор социологических наук, директор и научный руководитель программы «Государственное стратегическое управление» факультета государственного и муниципального управления РАНХиГС Владимир Корнилович.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Он пояснил, что при совокупности трех признаков появляется политизированная моноэтническая группа, которая может влиять на принятие решений на уровне локального сообщества или муниципального образования. «Пришлое население расселяется компактно по причине общей культуры, а также слабого или полного отсутствия владения русским языком. Им удобно жить рядом, они понимают друг друга, но при этом не впитывают культуры той местности, куда они пришли. Будь это мегаполис или любой другой менее крупный город», — заявил Корнилович.

Эксперт добавил, что поскольку прибывшее население растет, то оно начинает преобразовать среду под себя и доминировать на этой территории. Это вызывает опасения среди коренных жителей, которые не могут ассимилировать мигрантов.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«В основном тревогу проявляют женщины, переживающие за своих детей и мужей, которым передают свои чувства», — добавил собеседник 360.ru. Это ярко видно на примере Москвы, где коренные жители покидают юго-западные районы города, а также территории Троицкого и Новомосковского административных округов из-за роста количества мигрантов с чуждой им культурой. Социолог добавил, что мигрантов можно ассимилировать, если они составляют не более 10% от коренного населения. Если их число больше, то запускаются процессы формирования национальных анклавов.

Как в мегаполисах живут диаспоры и что произойдет из-за роста мигрантов

В Москве существуют армянские и азербайджанские диаспоры, чьи участники ничем не отличаются от обычных горожан. Они общаются и с коренным населением, и при этом находятся в контакте со своими земляками. То есть это такая двойная идентичность, заявил Корнилович. «Они приняли окружающую столичную культуру и при этом сохранили свои национальные обычаи и традиции. В этом и заключается разница среди пришлых, кто давно живет в мегаполисе, и кто приехал недавно и отказывается принимать новые правила. Эта позиция ведет к сегрегации», — пояснил эксперт.

Социолог отметил, что сегодня многие не понимают значение термина «толерантность», воспринимая его как терпимое отношение к людям другой культуры, которые живут рядом. Но на самом деле это медицинское значение нечувствительности.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / РИА «Новости»

«Полная толерантность — это смерть. Эта идеологема приводит к непониманию процессов, которые происходят. Мы их не замечаем. Говорим о толерантности, а на деле идет разрушение социального контроля и общей модели жизнедеятельности, когда множество культур начинают конфликтовать между собой, потому что нет связывающей силы», — подчеркнул социолог. Корнилович пояснил, что такой связывающей для России силой является русский народ, который представляет из себя нацию, то есть большое количество населения, объединенное территорией, языком и культурой.

«Особенность русской модели заключается в том, что она может впитывать в себя другие культуры. Мы, например, едим шашлык, храним монгольский ковер, пьем армянский коньяк. Это позволяет организовать совместное проживание множества народов и обеспечивать спокойное взаимодействие их культур», — сказал социолог.

Если жизненное пространство русских, включая язык и культуру уменьшится, то другие народы начнут конфликтовать между собой за свободное пространство. Подводя итог Корнилович отметил, что многие народы, возможно, и тяжело воспринимали национальную политику, но это ограждало их от конфликтов. Сейчас под влиянием переезда мигрантов ситуация меняется. Ассимилировать такое огромное количество невозможно, поэтому продолжат возникать моноэтнические группы и конфликтов между ними не уйти.

Как приезжие поменяют генофонд населения России

Люди из южных стран обладают доминирующими характеристиками генов, которые могут повлиять на то, как станут выглядеть россияне в будущем. Об этом 360.ru рассказал член Европейского общества генетики человека Александр Карасев. В качестве примера он привел цвет глаз. Если один из родителей кареглазый, то это доминирующий фактор. «В этом случае детей с голубыми глазами станет рождаться меньше. Чем больше приезжих, тем карий цвет глаз станет встречаться чаще», — заявил Карасев.

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При этом генетика никак не влияет на уровень интеллекта или способностей человека. Это больше зависит от его воспитания во время раннего возраста и развития его способностей. В смешивании генов ничего страшного Карасев не увидел.

«Россия очень многонациональная страна, и чем больше смешивания в природе, тем более приспособленные виды появляются. Эта происходит абсолютно во всех географических локациях. Можно сказать, что перемещение дополнительных популяций оказывает благоприятное воздействие на генофонд», — добавил собеседник. В качестве альтернативы он привел народности с близкородственными браками. Такая связь способствует накоплению врожденных наследственных заболеваний. «Отдельно один ген не может привести к болезни, а когда два родителя с поврежденными парными хромосомами встречаются, то реализуется наследственная болезнь», — рассказал Карасев. Включение таких популяций в состав населения может увеличить число больных детей, поэтому сегодня проводят генетический скрининг на уточнение подобных болезней. А технология искусственного экстракорпорального оплодотворения может вообще убрать мутации, которые приводят к серьезным заболеваниям. По словам Карасева, генетика никак не может повлиять на предрасположенность к религии, культуре или увлечениям человека. Здесь все зависит от воспитания и культуры, в которой вырастут новые поколения.