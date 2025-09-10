Сегодня 17:53 Россиянки снова отменяют Pims: как бренд сплясал на кринж-граблях из-за видео с обнаженкой 0 0 0 Фото: Соцсети PIMS Общество

Сеть кофеен Pims снова вляпалась в скандал: на этот раз волну хейта вызвал сооснователь бренда Артур Шустериовас, который выложил в соцсеть видео с обнаженной девушкой. Что произошло и почему заведения подверглись кенселингу — в материале 360.ru.

Почему объявили бойкот Похоже, бойкоты и критика после июньского скандала ничему не научили руководство Pims — оно все так же пробивает дно своим провокационным поведением.

Недавно Шустериовас опубликовал видеоролик с девушкой, которая переодевалась с включенным светом в соседнем многоэтажном доме. Бизнесмен навел камеру на ее окно и посчитал ситуацию очень смешной. Пользователи не оценили юмор и задались вопросом, зачем подглядывать за переодевающейся после душа соседкой и ставить ее в неловкое положение, показывая видео всему миру. После шквала критики Шустериовас понял, что ничем хорошим это не закончится, удалил видеозапись и извинился.

«Тогда казалось забавным, а сейчас понимаю, что выглядит совсем не так. И, если честно, стремно. Не было цели кого-то обидеть и доставить дискомфорт. Неуместный поступок, признаю», — написал он в соцсети. Несмотря на извинения, многие пользователи потребовали «отменить» Шустериоваса и объявить бойкот заведениям Pims, которые своим поведением демонстрируют поддержку мизогинии, домогательствам и сталкерингу. «Pims очень любят грабли, судя по всему, раз случай с рекламой их ничему не научил», — написал один из пользователей. Свое мнение о ситуации высказала и журналистка Ксения Собчак. Она объяснила в Telegram-канале, что девушка не специально расхаживала голой перед окнами напротив и никому не давала разрешения снимать ее.

Свинство и очередное наплевательское отношение к женской телесности. Мое мнение про культуру отмены вы знаете, но часть моих журналистов, которые раньше покупали себе какие-то лимонады или что там вообще подают, теперь принципиально сеть бойкотируют. Ксения Собчак Журналистка

Скандал с рекламой Первый громкий случай с Pims произошел в июне, когда компания выпустила очень странную рекламу, тут же получившую статус «морального дна».

В ролике мужчина агрессивно обыскивает девушку на улице: задирает юбку, грубо трогает и прижимает к двери. Подписью к видео было: «Pims Police для тех, кто решил приготовить Pims дома». Позже к этой фразе добавили приписку «No harassment» («Нет домогательствам»), но хейтеров это уже не успокоило. Людей так возмутило видео, что они стали массово отписываться от бренда и обвалили его рейтинги.

Заведение ответило на критику в свой адрес, попытавшись выйти из ситуации с помощью шуток. В Telegram-канале сеть Pims извинилась за не убранное в холодильник молоко и назвала ролик «провокацией». Бренд написал, что находится «в восторге от эмоций» публики и запустит мини-сериал на тему. Также он отметил, что «Pims — это не для всех. И это ок». Позже компания даже опубликовала новый ролик, где обыскам подвергается парень. «Мы не бренд для подростков. Наш юмор взрослеет вместе с нами», — подчеркнули в Pims. В ответ на это подписчики начали ставить кофейням по одной звезде. Наложилось на ситуацию и то, что реклама вышла на фоне громкого скандала вокруг пикапера Лесли. Секс-коуч убеждал мужчин хватать девушек за ягодицы прямо на улице и навязчиво предлагать им переспать с ними. В итоге так «вовремя» появившаяся реклама, популяризирующая отношение к девушке только как к инструменту для сексуального удовлетворения, выстрелила в Сети.