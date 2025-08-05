Сегодня 12:47 Россиянки обогнали мужчин по скорости трудоустройства. Но какой ценой 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Россиянки впервые за пять лет начали находить работу быстрее мужчин. По подсчетам «Известий», в среднем у соискательниц уходит на это пять месяцев и три дня, что на четыре дня меньше, чем у представителей противоположного пола. Что сделало женщин более востребованными? Кадровый дефицит и ограниченные возможности компаний поднимать зарплаты. А что же мужчины? Они пусть ищут работу дольше, но зарплата у них все равно выше.

Почему женщины идут на компромисс В последний раз подобный перекос по времени поиска работы среди мужчин и женщин фиксировали в 2020 году, связано это было с пандемией коронавируса, массовым переходом на удаленку и спросом на медицинских сестер. В совокупности эти факторы ненадолго, но нивелировали гендерные различия. Прошло пять лет, и ситуация вновь изменилась: женщин начали брать на работу охотнее, хотя обычно работодатели делали выбор в пользу мужчин из-за риска декрета у соискательниц.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова в беседе с «Известиями» подчеркивает, что компаниям в силу кадрового голода приходится отходить от своих стереотипов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

К тому же сотрудницы часто соглашаются на более низкую зарплату ради удобного графика и возможности совмещать работу с семьей, указывает доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. «Женщины быстрее находят компромисс с работодателями. Компании же стремятся сократить издержки на персонал в условиях ограниченных возможностей повышать зарплаты», — пояснила собеседница издания. Чаще всего, по словам Долженковой, женщины заняты в отраслях с невысокими доходами — это соцсфера, образование, культура, торговля, здравоохранение, гостиничный бизнес. Словом, отрасли с высокой текучкой и дефицитом специалистов. Помимо этого, продолжила эксперт, развиваются отрасли, где женский труд особо востребован. К ним она отнесла туризм и легкую промышленность.

Интересно В 2025-м, по данным ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, женщин охотнее всего нанимают в маркетинг, косметологию, дизайн, культуру и искусство. Также рекрутеры отмечают рост спроса на них в IT-сфере, где кадровый дефицит оказался сильнее гендерных барьеров. В 2025-м, по данным ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, женщин охотнее всего нанимают в маркетинг, косметологию, дизайн, культуру и искусство. Также рекрутеры отмечают рост спроса на них в IT-сфере, где кадровый дефицит оказался сильнее гендерных барьеров.

Вместе с тем мужчины все еще зарабатывают больше — в среднем на 27%, по данным на 2023 год. Сейчас этот разрыв мог увеличиться еще значительней из-за роста дефицита кадров в оборонной промышленности.

Куда смещается кризис кадров На информацию о более быстром поиске работы россиянками отреагировала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. «Вообще, грустно, что такая статистика в принципе существует. Но за сестер рада», — поделилась она.

Но сдержанный оптимизм телеведущей, впрочем, разделяют не все. В частности, политолог и публицист Никита Подгорнов указывает, что готовность женщин чаще соглашаться на сферы с высокой текучкой и стабильно низкой оплатой — это даже не компромисс, а безысходность.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Какое развитие у этой ситуации? Женщина с ребенком и текучка кадров. Женщина с ребенком (и разводом) и низкая оплата труда без потенциала повышения. Вот куда смещается „кризис кадров“», — подчеркивает эксперт. По итогу, по его словам, мужчины разбирают себе последние «хорошие зарплаты», а за счет женщин (и скоро еще подростков) закрываются дыры. И делается это не на условиях преференции женского труда (которые должны бы быть, если мы говорим о пронаталистской политике), а на условиях повышения издержек со стороны женщины. «Сейчас бы министру труда выступить в защиту женщин и отрезать кусок от зарплат мужчин, но, но, но… У нас есть „традиционная“ идея, что мужчина — добытчик и поэтому ему все ресурсы. А женщина — она домохозяйка же», — добавил политолог.

Это на словах проигрывается годами и поколениями. Реальность правда, другая где-то с 1970-х. Но никто ее не признает. Как, впрочем, и количество невыплаченных алиментов. Тоже непризнанная проблема.

Согласно статистике, женщины занимают около 70% муниципальной службы и порядка 62% должностей гражданской федеральной службы, рассказала 360.ru депутат, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что женщины не имеют права заниматься работой с вредными условиями труда. «Этот запрет связан вовсе не с дискриминацией женщин, а с защитой женщины государством, ее здоровья, ее воспроизводственных функций. Именно поэтому, как утверждает статистика, женщина получает заработную плату меньше, чем мужчина», — объяснила парламентарий. При этом как в госбюджетном, так и в реальном секторе экономики работодатель предпочитает на руководящих должностях мужчину, и это тоже накладывает отпечаток на заработную плату.

Что касается приема на работу и более быстрого, успешного поиска и заполнения вакансий, то здесь женщины, как показывает практика, опять-таки менее требовательны и быстрее соглашаются на работу, потому что несут ответственность перед детьми, перед семьями и считают, что как можно быстрее выйти на работу — это условие, которое мать, хозяйка должна выполнить в самом скором времени. Светлана Бессараб

Вместе с тем у мужчин хватает терпения подобрать лучшие условия труда и воспользоваться преимуществами.

Фото: Медиасток.рф

Структурные проблемы и стереотипы Женщины действительно стали находить работу быстрее мужчин, но получают меньшую зарплату — это лишь подтверждает существующие структурные проблемы, заявил 360.ru HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член комитета ГД по труду Гарри Мурадян. Стереотипы сохраняются по нескольким причинам:

Традиционные роли. В России, как и во многих других обществах, сохраняется стереотип, что мужчина — главный добытчик, а женщина — хранительница домашнего очага. Системное распределение ресурсов, включая зарплаты и возможности карьерного роста, по-прежнему ориентировано на мужчину. Это ощутимо влияет на уровень доходов и распределение рабочих мест.

Фото: Медиасток.рф

Сферы занятости и качество работы. Женщины зачастую вынуждены соглашаться на места с низкой зарплатой и высокой текучестью, поскольку их возможности ограничены семейными обязанностями и необходимостью гибкости в графике. «Работодатели это используют, направляя женщин в низкооплачиваемые и нестабильные сферы, где поднять зарплату сложно», — объяснил Мурадян. Стереотипы в оценках квалификации. Мужчины чаще получают более высокие позиции и руководящие должности, что связано не только с бизнес-структурой, но и с внутренними предубеждениями работодателей и самим подходом к развитию карьеры.

Когда мужчины и женщины будут получать одинаково? Выравнивание зарплаты возможно в долгосрочной перспективе, считает Мурадян.

«Изменение гендерных стереотипов и выравнивание зарплат — процесс, который требует комплексных мер и времени. Это не дело одного-двух лет, а скорее десятилетий. Важно последовательно усиливать законодательную базу, стимулировать равные права и возможности, менять корпоративную культуру и социальные установки», — указал специалист.

Фото: Медиасток.рф

В России уже существуют элементы регулирования, направленные на борьбу с дискриминацией по половому признаку. Однако их эффективность ограничена, в том числе из-за отсутствия широкого контроля и изменений в общественном сознании.

Значимой поддержкой были бы программы по развитию женского предпринимательства, гибким формам занятости и социальной инфраструктуре (детские сады, больничные по уходу). Гарри Мурадян

В крупных российских и международных компаниях происходят постепенные сдвиги — создаются профили равенства на высшем уровне, внедряются меры по поддержке женщин-лидеров, инструментам прозрачности зарплат и противодействия предвзятости. Успех этих инициатив во многом зависит от распространения их опыта на средний и малый бизнес. «Фундаментальное изменение стереотипов возможно через образование, повышение уровня осведомленности о гендерном равенстве и воспитание новых норм у молодежи», — заключил HR-эксперт.