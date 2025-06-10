Россиянка пожаловалась на лишай из-за одежды с маркетплейса. Заразиться реально?

В соцсетях уже несколько дней вирусятся ролики о девушке, которая якобы заразилась лишаем после примерки шортов, заказанных в Wildberries. Представители компании заявили 360.ru, что подцепить болезнь через одежду нельзя, поэтому автор видео вводит всех в заблуждение.

Реакция Wildberries

Вирусное видео сегодня прокомментировали в пресс-службе маркетплейса. Там заверили, что рисков заражения через примерку нет, так все заказанные вещи заворачиваются в индивидуальные упаковки, которые меняются в случае отказа покупателя от товара.

Компания опросила специалистов и выяснила, что кожные инфекции не могут передаваться через такую одежду, потому что между примерками проходит несколько дней.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что девушка вводит в заблуждение клиентов нашего сервиса и своих родных. О целях этого обмана остается только догадываться, впрочем, оставим это ее парню», — подчеркнули в пресс-службе.