Россиянка пожаловалась на лишай из-за одежды с маркетплейса. Заразиться реально?
Wildberries назвала обманом сообщения о случае заражения лишаем через одежду
В соцсетях уже несколько дней вирусятся ролики о девушке, которая якобы заразилась лишаем после примерки шортов, заказанных в Wildberries. Представители компании заявили 360.ru, что подцепить болезнь через одежду нельзя, поэтому автор видео вводит всех в заблуждение.
Реакция Wildberries
Вирусное видео сегодня прокомментировали в пресс-службе маркетплейса. Там заверили, что рисков заражения через примерку нет, так все заказанные вещи заворачиваются в индивидуальные упаковки, которые меняются в случае отказа покупателя от товара.
Компания опросила специалистов и выяснила, что кожные инфекции не могут передаваться через такую одежду, потому что между примерками проходит несколько дней.
«Вынуждены с сожалением констатировать, что девушка вводит в заблуждение клиентов нашего сервиса и своих родных. О целях этого обмана остается только догадываться, впрочем, оставим это ее парню», — подчеркнули в пресс-службе.
Заражение через одежду исключать нельзя
Ситуацию с лишаем прокомментировала 360.ru и врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она допустила, что девушка действительно могла заразиться кожным заболеванием через примерку шорт.
Если человек с микроспорией и трихофитией померил вещь и оставил ее в магазине, то тот, кто будет примерять ее после него, имеет шансы подхватить лишай. Особенно, если будет нарушена целостность кожных покровов
Татьяна Егорова
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог
По словам медика, лишай встречается достаточно редко и люди, которые им болеют, не часто приходят мерить вещи. Однако, по словам врача, полностью исключать заражение нельзя.
«Можно надевать на лосины или колготки. Если человек совсем боится, то можно купить костюм для LPG, он как вторая кожа, и мерить на него. Так будет меньше шансов заразиться», — объяснила Егорова.
При нормальной терапии лишай достаточно быстро лечится. Также эксперт обратила внимание, что через одежду можно подцепить и чесотку.
«В этом случае на человеке должно быть много клещей, которые бы ползали по телу. Я не знаю, какой уровень социальной запущенности для этого должен быть», — подчеркнула специалист.