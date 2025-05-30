30 мая 2025 15:14 Россиянка поклялась у нотариуса выйти замуж за друга в 35 лет. Такая сделка законна? Юрист Георгиева: нотариальное обязательство заключить брак не имеет силы 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/ / www.globallookpress.com Общество

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Жительница Красноярска пообещала выйти замуж за друга и родить троих детей, если к 35-летию не найдет другого. Решение об этом они торжественно заверили у нотариуса. Но будут ли стороны действительно обязаны исполнять это соглашение, разбирался 360.ru.

Поклялись о свадьбе у нотариуса Новость о необычном нотариальном соглашении девушки и молодого человека появилась накануне в местном Telegram-канале «Жесть Красноярск» . Авторы уточнили, что о ситуации узнали от подписчицы, которая тоже столкнулась с подобным впервые. Судя по документу, который опубликовали в посте, стороны договорились жениться друг на друге, если до 35 лет не найдут пару. Как бы странно это ни было, оснований для отказа не нашлось, поэтому обязательство заверили. Но что будет дальше? Предположим, прошли годы и договорившиеся сейчас друзья передумали и возненавидели друг друга. Или возненавидит только один и решит судиться с другой стороной, потому что та не захочет выполнять условия договора. Нюансы в беседе с 360.ru объяснила юрист по семейным делам Алла Георгиева.

Фото: Finn Winkler/dpa / www.globallookpress.com

Нотариальное заверение обязательства о свадьбе «Вообще очень странно, что нотариус такое обязательство удостоверил. Очень большие сомнения к этому нотариусу. Как можно заверить обязательство вступить в брак. То есть это желание человека. Хочу вступаю, не хочу — не вступаю», — подчеркнула эксперт. По словам Георгиевой, девушка поставила подпись под обязательством, но она не обязана в 35 лет при отсутствии другого кандидата выйти замуж за указанного в документе человека. В российском законодательстве не предусмотрено обязательное вступление в брак даже при наличии письменного обещания, указала она. Таким образом, юридических последствий, если они не поженятся, не наступит. «Абсолютно никаких последствий этому не будет, у нас законодательно не прописано нигде, что если она не выполнит такое обязательство, то может быть какая-то штрафная санкция или еще что-то. <…> Если, конечно, они там вдруг прописали, что кто-то кому-то что-то выплачивает, но опять же это все так притянуто», — заверила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Дружеский договор о свадьбе не может принудить к браку Исходя из формулировки, «жених» сможет потребовать через суд заставить девушку выйти за него замуж. Собеседница 360.ru напомнила, что если есть обязательство, а человек его не выполнил, то другая сторона имеет право обратиться в суд с требованием принудить первую это сделать. Но в данном случае, по мнению Георгиевой, не стоит рассчитывать на успех. «Даже если сторона обратится в суд, просто будет отказано в иске в связи с тем, что законодательно не предусмотрено обязательное вступление в брак. У нас это право стороны», — объяснила она. Юрист допустила, что на момент подписания обязательства девушка хотела выйти замуж за этого человека. Но потом она могла много раз передумать. Суд не станет понуждать ее регистрировать брак в органах загс.