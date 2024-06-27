«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

Зоозащитница Борзова: штрафы за нарушение выгула являются хорошей инициативой

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Если хозяева животных после введения штрафов начнут соблюдать правила выгула собак и убирать фекалии из общественных мест, это будет позитивным достижением. Благодаря новой инициативе сократится и число несчастных случаев с питомцами, рассказала 360.ru зоозащитница Юлия Борзова.

Маленькие собаки — не исключение

Борзова напомнила, что в общественных местах владельцам животных следует держать питомцев на поводке. Исключение — личный дачный участок или собачья площадка.

«Это будет уважение со стороны общества и правильное, разумное поведение», — объяснила она.

Волонтер прокомментировала инициативу о введении в Подмосковье штрафов за выгул собак без поводка и намордника и неустранение владельцем загрязнений общественных территорий. По ее словам, даже небольших собак следует выгуливать с поводком, потому что питомцы могут потеряться или что-то съесть.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Есть такие категории людей, которые постоянно ходят с маленькой собачкой, которая где-то там сзади плетется, пока человек стоит, общается с соседями <…>. Потом в один момент оборачивается, а собачки нет», — подчеркнула волонтер.

Зоозащитница также обратила внимание, что крупные породы собак всегда представляют опасность. Животные могут нападать на кошек или бросаться на прохожих.

«Когда я гуляю со своими собаками, и на нас несется собака без поводка, особенно крупнее, чем мои, естественно, я испытываю стресс. Я боюсь за своих собак, потому что понимаю, что, например, эту драку я сейчас не разниму», — добавила Борзова.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На улице у собак поведение может меняться

Собеседница 360.ru пожаловалась, что многие владельцы питомцев не учитывают их животные инстинкты.

«Если дома собака дружит с кошками, то на улице это совсем другое. Они видят объект, видят цель, у них срабатывают инстинкты», — отметила волонтер.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Зоозащитница напомнила, что хозяева несут ответственность за тех, кого они приручают. По ее мнению, в жаркую погоду собаке следует надевать намордник только в том случае, если она находится в лифте или может накинуться на человека, но поводок нужен почти всегда.

«Люди сами должны основать свою ответственность. Все-таки собака — это животное серьезное», — заключила эксперт.

«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

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