«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

Если хозяева животных после введения штрафов начнут соблюдать правила выгула собак и убирать фекалии из общественных мест, это будет позитивным достижением. Благодаря новой инициативе сократится и число несчастных случаев с питомцами, рассказала 360.ru зоозащитница Юлия Борзова.

Волонтер прокомментировала инициативу о введении в Подмосковье штрафов за выгул собак без поводка и намордника и неустранение владельцем загрязнений общественных территорий. По ее словам, даже небольших собак следует выгуливать с поводком, потому что питомцы могут потеряться или что-то съесть.

«Это будет уважение со стороны общества и правильное, разумное поведение», — объяснила она.

Борзова напомнила, что в общественных местах владельцам животных следует держать питомцев на поводке. Исключение — личный дачный участок или собачья площадка.

«Есть такие категории людей, которые постоянно ходят с маленькой собачкой, которая где-то там сзади плетется, пока человек стоит, общается с соседями <…>. Потом в один момент оборачивается, а собачки нет», — подчеркнула волонтер.

Зоозащитница также обратила внимание, что крупные породы собак всегда представляют опасность. Животные могут нападать на кошек или бросаться на прохожих.

«Когда я гуляю со своими собаками, и на нас несется собака без поводка, особенно крупнее, чем мои, естественно, я испытываю стресс. Я боюсь за своих собак, потому что понимаю, что, например, эту драку я сейчас не разниму», — добавила Борзова.