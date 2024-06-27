«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных
Зоозащитница Борзова: штрафы за нарушение выгула являются хорошей инициативой
Если хозяева животных после введения штрафов начнут соблюдать правила выгула собак и убирать фекалии из общественных мест, это будет позитивным достижением. Благодаря новой инициативе сократится и число несчастных случаев с питомцами, рассказала 360.ru зоозащитница Юлия Борзова.
Маленькие собаки — не исключение
Борзова напомнила, что в общественных местах владельцам животных следует держать питомцев на поводке. Исключение — личный дачный участок или собачья площадка.
«Это будет уважение со стороны общества и правильное, разумное поведение», — объяснила она.
Волонтер прокомментировала инициативу о введении в Подмосковье штрафов за выгул собак без поводка и намордника и неустранение владельцем загрязнений общественных территорий. По ее словам, даже небольших собак следует выгуливать с поводком, потому что питомцы могут потеряться или что-то съесть.
«Есть такие категории людей, которые постоянно ходят с маленькой собачкой, которая где-то там сзади плетется, пока человек стоит, общается с соседями <…>. Потом в один момент оборачивается, а собачки нет», — подчеркнула волонтер.
Зоозащитница также обратила внимание, что крупные породы собак всегда представляют опасность. Животные могут нападать на кошек или бросаться на прохожих.
«Когда я гуляю со своими собаками, и на нас несется собака без поводка, особенно крупнее, чем мои, естественно, я испытываю стресс. Я боюсь за своих собак, потому что понимаю, что, например, эту драку я сейчас не разниму», — добавила Борзова.
На улице у собак поведение может меняться
Собеседница 360.ru пожаловалась, что многие владельцы питомцев не учитывают их животные инстинкты.
«Если дома собака дружит с кошками, то на улице это совсем другое. Они видят объект, видят цель, у них срабатывают инстинкты», — отметила волонтер.
Зоозащитница напомнила, что хозяева несут ответственность за тех, кого они приручают. По ее мнению, в жаркую погоду собаке следует надевать намордник только в том случае, если она находится в лифте или может накинуться на человека, но поводок нужен почти всегда.
«Люди сами должны основать свою ответственность. Все-таки собака — это животное серьезное», — заключила эксперт.