Вводят в легкий транс. Россиянам раскрыли самые опасные психологические уловки мошенников Психолог Денисов-Мельников: мошенники убеждают жертву с помощью особых техник

Аферисты используют ряд особых техник, чтобы сузить поле внимания человека или даже ввести его в легкий транс. В ход могут пойти не только запугивания, но и особое построение фраз. Подробности — в материале 360.ru.

Популярные уловки Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с 360.ru объяснил, что мошенники пытаются ввести жертву в особое состояние, которое может возникнуть при столкновении с чем-то странным или пугающим. По его словам, именно по этой причине злоумышленники часто представляются сотрудниками различных спецслужб. «Суггестивная внушающая речь, особое построение фраз — все это влияет на человека. Правильная постановка вопроса повышает вероятность нужного ответа», — отметил специалист. Большое влияние может оказать даже тембр речи. Если собеседник говорит спокойно, уверенно и с паузами, то его речь сразу становится более значительной и внушительной.

Если он добавит к этому какие-то фразы, которые людей пугают и заставляют волноваться, у человека сужается поле внимания, снижается критичность сознания, и он уже идет на поводке у того, кто задает вопросы. Валентин Денисов-Мельников Клинический психолог

Эксперт уточнил, что еще одним распространенным приемом становятся вопросы, на которые приходится говорить утвердительно. «Когда ты уже пять раз на что-то ответил „да“, то в шестой раз ответить „нет“ человеку намного труднее. Такие приемы и техники намного повышают вероятность того, что человек на автомате ответит, особенно когда его уже успокоили тем, что разговор идет про что-то неважное: домофон, счетчики, еще что-то», — подчеркнул Денисов-Мельников.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

Гипноз и НЛП-технологии Мошенники могут даже загипнотизировать жертву — такое иногда происходит при повышенной внушаемости и низком уровне критического мышления человека. Доля восприимчивых к подобных техникам граждан может доходить до 20-30%. По словам психолога, на удочку мошенников чаще всего попадаются пожилые люди или не имеющие образования, но от обмана не застрахован никто. Эксперт добавил, что аферисты часто пытаются поторопить собеседника с решением и запугивают, что следующий возможности уже не будет. «Мошенники всегда говорят, что действовать надо быстро. Когда ставят лимиты по времени, это прием, чтобы ввести человека в определенное состояние», — добавил он. Специалист посоветовал не вступать с аферистами в разговор, потому что их техники становятся все изощреннее.