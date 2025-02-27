27 февраля 2025 01:35 Россиянам предложили задержаться на работе. Почему новые правила понравятся не всем Бизнес-аналитик Коружинец: перерабатывающие получают больше и строят карьеру 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Доходы

Рабочие места

Россия

Работа

Бизнес

Зарплаты

Деньги

Правительство РФ

Правительство поддержало совместное предложение бизнеса и Минэкономразвития об увеличении продолжительности сверхурочных работ со 120 до 240 часов. О разработке поправок в Трудовой кодекс и недовольстве профсоюзов стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда эту идею назвали «трудовым рабством», хотя в ней есть и положительные стороны для работников.

Как поменяют время переработок?

Действующий Трудовой кодекс России предусматривает, что переработки не могут превышать четырех часов на протяжении двух дней подряд и должны составлять 120 часов в год. Поддержанная правительством инициатива смягчает это ограничение и увеличивает годовую продолжительность сверхурочных работ в два раза.

Фото: РИА «Новости»

О том, что документ прошел фильтр кабмина объявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса». «Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив», — привел заявление Шохина «Интерфакс». Он добавил, что эта инициатива и другие предложения сделают рынок труда гибче и помогут трудоустроить более 200 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Теперь идею представят заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, который проведет заседание по снятию ограничений на сверхурочные работы.

Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента, с ГПУ (Государственно-правовое управление — прим. ред). Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся. Александр Шохин Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Опасения Шохина вполне объяснимы, потому что в первой половине февраля ГПУ уже давало отрицательный отзыв на эту идею, напомнил РБК. В ведомстве подчеркнули, что вопрос переработок работодатели и сотрудники могут решить без изменений в Трудовом кодексе. С такими же требованиями выступали профсоюзы.

Почему переработки назвали трудовым рабством?

С жесткой критикой увеличения продолжительности переработки в декабре выступал глава объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов. В комментарии RTVI он заявил, что под предлогом борьбы с дефицитом кадров идет легализация «трудового рабства».

Он напомнил, что более 20 лет добивался отмены понятия «внутреннего совместительства». Под него попадали работники образования и медицины, которым к основной работе давали дополнительную нагрузку.

Тогда оплачивали эту переработку даже не в размере полной зарплаты, а всего 30% от нее. По сути, люди работали за двоих, а вместо 300% получали 130%. Сейчас вроде выровняли этот вопрос. Но вот правительство опять хочет загнать людей в трудовое рабство. Сергей Вострецов Глава объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ»

Руководитель «СОЦПРОФ» подчеркнул, что вопрос дефицита врачей и учителей никуда не делся, потому что многие специалисты ушли из профессии из-за высокой нагрузки и низких зарплат, а те, кто остался, делают двойную работу некачественно.

Фото: РИА «Новости»

Вострецов добавил, что авторы идеи не продумали один важный момент: насколько увеличится число больничных из-за двукратного роста переработок, от которых люди просто сгорят. Все это приведет к еще большему снижению производительности, которая в России и так одна из самых низких в мире.

Как переработки сказываются на здоровье?

Прописанные в Трудовом кодексе 120 часов переработки появились не просто так. Этот лимит установили, исходя из физических возможностей человека. Действующие нормы переработок предусматривают, чтобы работники не переутомились и не подрывали свое здоровье. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Если у человек работает без выходных, то это может сказаться на развитии профессиональных заболеваний. Такое часто встречалось в нашей практике. При этом многие в погоне за высоким доходом снисходительно относились к своему здоровью. Александр Южалин Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob

Он допустил, что поправки об увеличении срока переработок нужно дополнить и ввести туда обязательные медицинские обследования сотрудников, которые могли бы подтвердить, что увеличение проведенного времени на работе на их здоровье негативно не скажется.

Плата за сверхурочные

Никаких признаков того, что оплата за переработки вырастет в случае внесения поправок в Трудовой кодекс Александр Южалин не увидел. Он напомнил, что еще в 2024 году приняли закон о порядке оплаты сверхурочных часов.

«По оплате плюс-минус все останется как сейчас. Но что касается увеличения срока переработок, то здесь вопрос спорный. Сверхурочные назначают только с согласия работника, который чувствует в себе силы и готов приложить их для увеличения своего дохода», — пояснил директор департамента юридической практики по трудовому праву.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что действующий лимит в 120 часов ограничивает как работодателей, которые не могут сверх этого времени привлечь сотрудников, так и их подчиненных, готовых выйти для дополнительного заработка, переработав больше установленной годовой нормы. На эту же правовую коллизию указал в комментарии 360.ru общественный деятель Владимир Михайлов. Он пояснил, что обычный россиянин не имеет право работать более 120 сверхурочных часов в год на своей основной работе, но при этом он спокойно может дополнительно устроиться в другое место.

Если сотрудник хочет зарабатывать больше и готов выходить сверхурочно ради двойной оплаты и дольше установленных лимитов, а работодатель создает для него все условия, то я этом не вижу ничего страшного. Владимир Михайлов Общественный деятель

Отвечая на вопрос, поможет ли двукратное увеличение срока разрешенных переработок закрыть вопрос с дефицитом кадров, общественный деятель провел расчет: рост сверхурочных до 240 часов в год увеличит ежемесячное нахождение на службе до 175, что на 15% выше, чем есть сейчас. Это максимальный показатель закрытия дефицита кадров при условии, что перерабатывать станут все. По мнению Михайлова, это хороший эффект.

Мотивация деньгами и карьерой

Работник всегда может принять решение оставаться на сверхурочные часы, чтобы зарабатывать больше или найти себе другое место. Количество свободных вакансий сейчас очень большое. Таким мнением с 360.ru поделился бизнес-аналитик Иван Коружинец. Он подчеркнул, что ничего страшного в одобренной правительством инициативе не видит. «Предложений на рынке труда сейчас очень много, потому никто никого не станет загонять в рабство», — заявил Коружинец.

Фото: РИА «Новости»

Бизнес-аналитик напомнил, что за переработки сегодня платят в два раза больше, а если это время выпадает на праздничные дни, то в три раза. Поэтому в увеличении внеурочной занятости он видит только положительные стороны.

Это шанс для людей получить дополнительный доход, развиваться в своей компании, закрывать свои финансовые потребности, а не искать подработки на стороне. Иван Коружинец Бизнес-аналитик

Деньги и возможность карьерного роста — это хорошая мотивация для того, чтобы работать сверх обычного рабочего дня. Упорство и труд вознаграждаются новым должностями, а дополнительный заработок обеспечивает больше финансовой свободы. При этом эксперт отметил, что некоторых людей заинтересовать перспективами продвижением по службе или высокими заработками удается не всегда. Но обычно такие работники просто отсиживают свое время, никак не меняя свою продуктивность.

Фото: Pixabay

«Таким сотрудникам можно предложить выбор: работать и получать больше, либо найти себе такую компанию, где также можно ничего не делать и получать свою зарплату», — добавил Коружинец.

Отвечая на вопрос о перспективе одобрения этого предложения, бизнес-аналитик заявил, что не ждет особых изменений. По его словам те, кто хочет зарабатывать больше, и без увеличения внеурочных часов оставались на работе, а те, кого не интересует карьера и деньги, откажутся выходить дополнительно. Но в пользу принятия предложения говорит нехватка рабочего персонала, поэтому его вполне могут одобрить.