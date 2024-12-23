Россиян предупредили о серьезном повышении аренды квартир в 2025 году

В России цены на аренду квартир в первой половине 2025 года прибавят от 5% до 20%. При этом рассчитывать на дальнейшее снижение пока не приходится. Такой прогноз в беседе 360.ru дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По мнению эксперта, аренда жилья дорожает в первую очередь из-за высокой ключевой ставки, которая заставляет граждан отложить планы на ипотеку и отдать предпочтение арендованному жилью. А повышение спроса на аренду закономерно приводит к росту цен.

[Аренда жилья] будет дорожать до тех пор, пока на рынке существует высокая ключевая ставка. Я напомню, что рыночная ипотека сейчас у нас начинается от 30% для приобретения вторичного жилья. Соответственно, потенциальный покупатель недвижимости, выбирая между ипотекой и арендой, безусловно, свой выбор остановит на аренде. Создается определенный дефицит на рынке доступного жилья, поэтому арендные ставки у нас дорожают и будут расти в 2025 году в диапазоне от 5 до 20%.

Такое же мнение высказала руководитель коммерческой службы подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ» Елена Орешкина.

«На сегодняшний момент в первую очередь на фоне заградительных барьеров для того, чтобы не брать новые ипотечные кредиты, рынок больше переориентируется в сторону арендных квартир. <...> Пиковые значения по повышению ставки [аренды] были отмечены по итогам третьего квартала. <…> Это составляет порядка 24% роста ставки аренды год к году», — рассказала специалист.

При этом она отметила, что, начиная с сентября текущего года, начался рост предложения на рынке аренды жилья. В связи с этим цены сбросили около 5% от цифр, которые были в пиковый сезон.

Что будет с ценами на аренду жилья в начале 2025 года

Делая прогноз на будущий год, эксперт Ракута отметил, что снижения цен в ближайший год он не предвидит.

«Снижения стоимости аренды не стоит ждать ввиду того, что Центробанк пока продолжает ужесточение кредитно-денежной политики, и по факту доступная ипотека на вторичное жилье пока нам не сулит. Арендные ставки в 2025 году будут планомерно у нас расти. В первой половине это где-то в среднем от пяти до 20%. Ну и, соответственно, в целом арендный бизнес сейчас будет чувствовать себя неплохо», — сказал брокер.

При этом он отметил, что многое зависит от экономических реалий и политических решений, в связи с которыми все может поменяться.