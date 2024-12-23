Россиян предупредили о серьезном повышении аренды квартир в 2025 году
Ипотечный брокер Ракута: аренда жилья в России подорожает до 20% в 2025 году
В России цены на аренду квартир в первой половине 2025 года прибавят от 5% до 20%. При этом рассчитывать на дальнейшее снижение пока не приходится. Такой прогноз в беседе 360.ru дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Почему аренда жилья подорожала и продолжает расти
По мнению эксперта, аренда жилья дорожает в первую очередь из-за высокой ключевой ставки, которая заставляет граждан отложить планы на ипотеку и отдать предпочтение арендованному жилью. А повышение спроса на аренду закономерно приводит к росту цен.
[Аренда жилья] будет дорожать до тех пор, пока на рынке существует высокая ключевая ставка. Я напомню, что рыночная ипотека сейчас у нас начинается от 30% для приобретения вторичного жилья. Соответственно, потенциальный покупатель недвижимости, выбирая между ипотекой и арендой, безусловно, свой выбор остановит на аренде. Создается определенный дефицит на рынке доступного жилья, поэтому арендные ставки у нас дорожают и будут расти в 2025 году в диапазоне от 5 до 20%.
Дмитрий Ракута
Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости
Такое же мнение высказала руководитель коммерческой службы подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ» Елена Орешкина.
«На сегодняшний момент в первую очередь на фоне заградительных барьеров для того, чтобы не брать новые ипотечные кредиты, рынок больше переориентируется в сторону арендных квартир. <...> Пиковые значения по повышению ставки [аренды] были отмечены по итогам третьего квартала. <…> Это составляет порядка 24% роста ставки аренды год к году», — рассказала специалист.
При этом она отметила, что, начиная с сентября текущего года, начался рост предложения на рынке аренды жилья. В связи с этим цены сбросили около 5% от цифр, которые были в пиковый сезон.
Что будет с ценами на аренду жилья в начале 2025 года
Делая прогноз на будущий год, эксперт Ракута отметил, что снижения цен в ближайший год он не предвидит.
«Снижения стоимости аренды не стоит ждать ввиду того, что Центробанк пока продолжает ужесточение кредитно-денежной политики, и по факту доступная ипотека на вторичное жилье пока нам не сулит. Арендные ставки в 2025 году будут планомерно у нас расти. В первой половине это где-то в среднем от пяти до 20%. Ну и, соответственно, в целом арендный бизнес сейчас будет чувствовать себя неплохо», — сказал брокер.
При этом он отметил, что многое зависит от экономических реалий и политических решений, в связи с которыми все может поменяться.
Когда цены на аренду перестанут расти
По мнению ипотечного брокера, цены на аренду начнут снижаться не раньше 2026 года.
«В начале 2026 года, по прогнозам Центробанка, начнется планомерное снижение ключевой ставки, и потенциальные покупатели недвижимости смогут перейти в ипотеку, тем самым освобождая объекты недвижимости. Исходя из этого, у нас арендная ставка может скорректироваться в сторону уменьшения», — пояснил Ракута.
Также он отметил, что к снижению цен может привести наметившееся изменение бизнес-модели аренды жилья.
«Сейчас некоторые застройщики вводят в свою бизнес-модель такие программы, когда целые корпуса сдаются как доходные дома. И само государство в скором времени активно будет предлагать арендное жилье рынку, при этом создавая конкурентные цены», — рассказал специалист.
Как сэкономить на аренде жилья
Для того, чтобы сэкономить средства на аренде жилья, Ракута предложил «старый и испробованный способ» — снимать жилье пополам с соседом. Таким образом можно снять двухкомнатную квартиру и платить меньше, чем если бы оба жильца снимали однокомнатные квартиры.
Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на сезонность этого бизнеса.
«Имеет смысл рассмотреть аренду в не сезон. Это как раз начало года, январь–февраль, и начало летнего периода, это июнь–июль. Там, соответственно, можно сторговаться и получить неплохой дисконт за то, чтобы снять квартиру в то время, когда есть определенное затишье на рынке», — посоветовал эксперт.