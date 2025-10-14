БПЛА под контролем. Почему Россия сокращает госзаказ на гражданские дроны?

Минпромторг России запланировал сокращение финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники для госструктур. С чем связано такое решение — в материале 360.ru.

Что известно о сокращении госзаказа на беспилотники

Финансирование госзаказа на гражданские дроны планируется сократить в 2026–2028 годах почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом, следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы.

По его словам, 2,3 миллиарда рублей в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) выделят на программу некоммерческого лизинга дронов, которые будут производить для госпредприятий, сообщили «Ведомости».