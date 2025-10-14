БПЛА под контролем. Почему Россия сокращает госзаказ на гражданские дроны?
Член-корреспондент РИА Кондратьев объяснил сокращение госзаказа на дроны
Минпромторг России запланировал сокращение финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники для госструктур. С чем связано такое решение — в материале 360.ru.
Что известно о сокращении госзаказа на беспилотники
Финансирование госзаказа на гражданские дроны планируется сократить в 2026–2028 годах почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом, следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы.
По его словам, 2,3 миллиарда рублей в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) выделят на программу некоммерческого лизинга дронов, которые будут производить для госпредприятий, сообщили «Ведомости».
Интересно
Как мера скажется на количестве и качестве российских БПЛА
Сокращение финансирования также может быть связано с тем, что оценки бюджета прошлых лет на закупку гражданских БПЛА оказались прогнозируемыми: фактически они не исходили из реальных потребностей, которые заявляли отрасли, объяснил 360.ru основатель учебного центра беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Таким образом, снижение финансирования не приведет к снижению темпов развития отрасли, потому что беспилотников произвели достаточно большое количество. И сейчас необходимо, чтобы они были востребованы и реально применялись в отраслях.
Максим Кондратьев
член-корреспондент Российской инженерной академии
Он назвал сокращение финансирования оправданной мерой.
«Сейчас необходимо обеспечить не большое производство этих беспилотников в количестве, а эффективное их применение и качественную подготовку персонала для глубокой интеграции в отрасли. <… > Чтобы это работало, нужен качественно подготовленный персонал, на чем, собственно говоря, и необходимо сконцентрироваться», — подчеркнул он.
Что будет с военными дронами?
Речи о сокращении гособоронзаказа не идет, отметил Кондратьев.
«Сейчас мы обсуждаем вопрос сокращения гражданского госзаказа. Военный заказ не сокращается, и это отдельная статья расходов для бюджета. Все, что касается военного, здесь нет никаких сокращений, а есть только увеличение», — заключил он.