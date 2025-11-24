Россия приняла интеллектуальную элиту мира. В Сириусе стартовала битва юных гениев

В Сириусе официально открылась 22-я международная естественно-научная олимпиада юниоров. Федеральная территория впервые принимает у себя этот статусный турнир, который нередко называют научными олимпийскими играми для подростков.

В Сириус приехали около 200 участников из 24 стран мира. Проведение такой престижной Олимпиады в России, как отметили организаторы — прямое признание на мировой арене российской системы работы с одаренными детьми.

«Олимпиада, которая проводится сегодня в России впервые, имеет отличительные особенности. Они связаны с тем, что мы очень ждем, что многие из участников продолжат развитие в области науки», — рассказала руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева.

Министр просвещения России Сергей Кравцов объяснил, что к решению об Олимпиаде власти шли долго. Одобрил российскую заявку Международный комитет.

Участников ждут три последовательных испытания. Сначала — тестовый тур из 30 междисциплинарных задач, где генетика соседствует с термодинамикой или химической кинетикой.

Затем идет теоретический этап с вопросами, объединяющими физику, биологию и химию. Завершит Олимпиаду самый зрелищный тур — экспериментальный, где школьникам предстоит провести полноценное исследование и применить свои знания в реальной лабораторной практике.

Российская сторона представила нововведение: все задания стали междисциплинарными. По замыслу авторов, это делает туры сложнее, но одновременно и ближе к современной науке, где границы между областями давно стерты. Участникам открыты лаборатории и площадки молодых ученых, что позволяет им увидеть живую научную среду.

За Россию выступают две сборные, подготовленные педагогами Московского физтеха. Организаторы отмечают, что для школьников это не только соревнование, но и возможность убедиться, что российское естественно-научное образование остается одним из сильнейших в мире.

Помимо основных испытаний, для юных ученых подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Учитывая возраст участников — не старше 15 лет — важной частью стала возможность переключаться между интеллектуальной нагрузкой и отдыхом.

По замыслу устроителей, вдохновение часто приходит не только за учебниками, но и во время экскурсий или активных занятий.