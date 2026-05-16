Романтика на костях: зачем молодежь идет на свидания на кладбища

Новый тренд обсуждается в прессе и соцсетях: зумеры начали назначать свидания на кладбищах вместо кафе и ресторанов и считают это новой романтикой. Прогулки среди могил становятся все популярнее и уже положили начало новому тренду, который на Западе называют graveyard dating («кладбищенские свидания»). Ведущая телеканала «360» Елена Кононова в авторской колонке рассказывает, почему этот тренд стар как сам мир.

Думаю, что заголовок о зумерах, которые назначают свидания на кладбищах, зацепил меня исключительно потому, что я ехала в гранитную мастерскую, узнавать насчет памятника для родственницы. Памятник обычно ставят через сезон, когда грунт осядет, и вот время пришло. В делах посмертных бюрократии не меньше, чем в земных. Свидетельство о смерти, свидетельство о захоронении. А в гранитной мастерской, что на территории кладбища, был обед, так что я с документами под мышкой и саперной лопатой в руке пошла убираться на могилах родных.

"Раньше готы ходили, страшные, как черти"

Неожиданно за мной проследовал мужчина в теплой не по погоде, грязной куртке, с обветренным красным лицом. На всякий случай я ускорила шаг, но он догнал. Осыпал комплиментами, как это умеют делать такие мужчины — если вы понимаете, о чем я. А потом мне была предложена помощь с уборкой за пару сотен рублей на еду и прочие нужды. Стало понятно, что мужчина — частый гость этой скорбной обители. От него разило свежим перегаром, который он пробовал ликвидировать карамелькой «Дюшес» в полуистлевшем фантике.

Во мне проснулся исследовательский интерес.

— Убираться я сама буду, а вы мне лучше расскажите, молодежь по кладбищу гуляет? Не по праздникам, а просто так.

— Гуляет, а как же. Особенно на старую часть ходят, там мусульманские захоронения. А еще большие памятники фотографируют, которые браткам после 90-х ставили.

— То есть, просто ходят и фотографируют? Или на свидание парни девушек приводят?

— Они же мне не докладываются, свидания или нет, но, чтобы обжимались, не было такого, атмосфэээра не та. Раньше готы ходили, страшные, как черти, но их давно уже нет, — грубоватым, сиплым голосом докладывает мужчина.

Собеседник мой, осознав, что клиент из меня не вышел, останавливается у лавочки, заботливо поставленной рядом с памятником молодому парню. На граните изображена русская береза, к которой прислонился ушедший из жизни. Кладбищенский фрилансер садится, закуривает, покрасневшие его глаза слезятся.