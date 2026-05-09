Сегодня 00:23 Репортаж с края пропасти. Как телевидение стало судьбой корреспондента Владимира Федорова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Снимать новостные репортажи в горах крайне сложно, особенно когда в эфире они должны появиться уже на следующий день. Об этом хорошо знал корреспондент Владимир Федоров, проработавший программе «Время» 35 лет. Заслуженного журналиста Киргизской ССР, бывшего шеф-редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1» не стало 8 мая. Он умер в возрасте 88 лет, посвятив большую часть своей жизни телевидению.

Как Федоров совмещал журналистику с рабочей специальностью

Будущий корреспондент и автор документальных фильмов Владимир Федоров родился в 1938 году. После окончания школы во Фрунзе (сейчас Бишкек) поступил на факультет журналистики в Уральском государственном университете. После получения диплома попал на Всесоюзное радио и Центральное телевидение.

Фото: РИА «Новости»

Сам он рассказывал, что совмещал журналистику с трудом простого рабочего. Валил лес для прокладки железной дороги к Качканарскому горнорудному комбинату, за что получил звание ударник труда в тресте «Свердловсктрансстрой». Кроме того, он был буровым рабочим на руднике в Каджи-Сае на Иссык-Куле.

Пленки отправляли самолетами

Когда Федоров попал в программу «Время», он занял пост заведующего корреспондентскими пунктами в Киргизии, но от выездных съемок никогда не отказывался. В советское время репортажи в главную редакцию отправляли на кинопленках самолетами. Экипажи уже привыкли к тому, что журналисты передавали им коробки с фирменными бланками, адресом Королева, 12 и предписанием доставить немедленно. Федоров рассказывал, что если съемка заканчивалась в 16:00, то через 12 часов необходимо было доставить отснятую пленку в аэропорт к самому первому рейсу в Москву, чтобы к вечеру репортаж уже выпустили в эфир.

«Только до ближайшего самолета полтыщи верст по горам, через Ала-Бель и Тюя-Ашу. Оба перевала по 3200 метров над уровнем моря. Снег не тает и летом. Если без приключений с камнепадом или сходом лавины, в аэропорт Манас приезжали к 04:00. В 09:00 пленка в Домодедове, в 21:00 в эфире», — рассказывал корреспондент.

Фото: РИА «Новости»

Журналист вспоминал, что на обратном пути после очередной подобной поездки на перевале Кыз-Арт сошла снежная лавина. На серпантинах скопилось огромное количество грузовиков. Водители, чтобы хоть как-то проехать, обматывали колеса цепями, разводили костры и разгребали сугробы. Федоров понял, что перед ним картинка для сюжета одним планом. «Мы привязали нашего оператора к капоту и стали спускаться по краю пропасти. Рулевой ухитрился протиснуться вдоль пробки метров на 200. Оператор героически продержался с включенной камерой. Этого оказалось достаточно, чтобы сложился цельный сюжет с динамикой, лицами, чередой драматических эпизодов внутри одного-единственного плана», — рассказывал корреспондент. Необычный ход в редакции оценили. Всю съемку пустили в эфир без единой склейки, а ее хронометраж составил минута 40 секунд, что для программы «Время» было достаточно много.

От журналистки к документалистике

Во время работы в Киргизии Федоров снял 20 документальных фильмов. Его короткометражка «Продается на слом» получила приз Международного фестиваля в Оберхаузене. В 1970-х годах его приняли в Союз кинематографистов. С 1996 года корреспондента перевели на работу в Воронеж. Там он стал заведующим корреспондентским пунктом программы «Время», освещающим события сразу из шести областей: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Орловской.

За первый же год работы Федоров проявил себя настолько ярко, что стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». С 2002 года журналист жил и работал в Москве специальным корреспондентом столичной бригады «Времени».

Фото: РИА «Новости»

Последние пять лет Федоров занимал пост шеф-редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1». Под его руководством в эфир вышло около полусотни картин. Съемки он тоже не бросил. Федоров снял целую серию документальных фильмов, один из которых посвятил своим коллегам — корреспонденту Гостелерадио Виктору Ногину и оператору Геннадию Куренному. Они погибли в Югославии по дороге из Белграда в Загреб в 1991 году. Владимира Федорова не стало 8 мая 2026 года. Родные, друзья и коллеги соберутся 11 мая в Николо-Архангельском крематории, чтобы проводить одного из мастеров российского телевидения в последний путь.