07 марта 2025 15:27 Большинство релокантов вернутся в Россию, когда наступит мир. Как жить с ними? 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Россия

Украина

Патриотизм

Иноагенты

Не так уж много зависит в эти дни от нас, общества, в вопросе заключения перемирия. Армия делает свою работу. Мы делаем свою, помогая, поддерживая, консолидируясь вокруг военнослужащих. Теперь можем только молча наблюдать и болеть за то, чтобы наша дипломатия и элита не растеряли подаренное бойцами преимущество в переговорах, не пошли на сомнительные сделки и не дали Западу себя обмануть. В наших же силах предпринять лишь одно — на берегу договариваться, как жить, когда вернутся те, кто был против. И встретятся с теми, кто воевал за.

Человек маленький Это правда: единственное, что мы, народ, сегодня можем сделать, дабы приблизить мирное время, — начинать вслух вырабатывать консенсус в отношении к релокантам и просто к людям, которые активно не поддерживали свою страну и свою армию. Они вернутся. Более того, попытаются вернуть свой социальный капитал, карьеры, положение, влияние, деньги. Это могут быть сотни тысяч человек. Их гораздо больше, чем мы думали. Каждый из них, раз получил возможность уехать, имел фактический и социальный капитал больше, чем среднестатистический россиянин. Проще говоря, после перемирия к нам вернутся сотни тысяч, если не свыше миллиона, людей, которые бросили страну в трудный для нее период, а иные даже активно работали против нее. Все они — граждане России по рождению и наделены безусловным правом проживать здесь. Но как мы будем уживаться с ними?

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Среди релокантов сегодня важно выделить три категории, потенциальное возвращение каждой из которых требует от общества выработки консенсуса: как нам с ними жить? Первые — те, кто уехали на фоне общей паники, вешали себе на аватары флаги Украины, что-то не очень громко говорили, призывали к миру во всем мире и за бутылочкой вина, сидя на своей малопопулярной личной страничке, разоблачали «Мордор». Эти люди будут составлять самую большую долю релокантов из числа вернувшихся и вернутся первыми. У них нет какой-то сильной идеи, это обыватели, которые в эмиграции непременно почувствовали ухудшение своего финансового благосостояния, социального положения. Это низовая эмиграция, люди с маленьким социальным капиталом и небольшими сбережениями, часто они ехали за границу «пересидеть два месяца», но застряли на три года.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Почти все, кто не успел продать в России жилье и сохранил возможность восстановить работу или бизнес, вернулись. Остались те, кто или тут все дешево в панике в марте 2022 года продал, или боящиеся уголовного преследования за свои посты. Те и другие вернутся, потому что за границей им плохо, а преследования за мелкие посты они перестанут бояться, если начнут возвращаться все: всех же не посадят? Как мы должны относиться к этой категории наших сограждан? Я для себя выработала правило: если люди не слали напрямую деньги на поддержку Украины, надо оставить их в покое. Им некуда деться, они граждане России по рождению, их возвращение — неизбежность. Не надо кошмарить маленького человека от того, что он у себя в соцсетях для 100 френдов налепил по глупости флаг Украины и, будучи инфантильным неучем, ляпнул какую-то чепуху про тюрьму народов.

За то, что он ляпнул, ему начистят язык его родственники, друзья, соседи, бывшие коллеги. Это с маленького обывателя будет достаточно, он и без того понес урон, пока сидел на чужбине, проедая российскую квартиру. Довольно его мучить.

Сознательный предатель Другая категория — сознательные предатели и/или медийно известные люди, уехавшие из России и демонстративно вставшие на сторону противника. С них должен быть иной спрос. Глупца и растерявшегося обывателя нужно отличать от предателя и перешедшего на сторону врага лидера мнения. Проектировщик теплосетей, сдуру рванувший в Армению, не равен условному иноагенту Шендеровичу* или передававшей ВСУ деньги иноагенту Толоконниковой*. Разный вес, последствия разные.

Фото: Надежда Толоконникова*. Imagespace/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Публичное лицо, которое бежало из России и желает вернуться, нужно будет внимательно рассматривать и выяснить для начала, по глупости оно бежало или из осознанного предательства. Есть ведь даже звезды, которые зачем-то рванули в Европу к своим виллам у моря. Которые вообще никак не высказывались или один раз выставили какой-нибудь примиряющий слоган. Этих тоже следует оставить в покое. Если они артисты, публика сама рублем разберется, как им жить: не будет ходить на их концерты. Если это писатели, то читатели перестанут покупать их книжки. Кто-то пошутит о них в КВН, кто-то напишет в блоге фельетон — с учетом тягот эмиграции это будет для них достаточным наказанием. Если популярный человек призывал нас бомбить, публично желал Украине победы, тут повод для публичного же общественного порицания. Так было бы в любой стране, в любом обществе: писать о них статьи, снимать передачи, высмеивать на радио. Если такой человек слал деньги на поддержку Украине, то надо уголовное дело. Есть грань. Деятельное предательство не должно забываться. Россия не кончится завтра и вряд ли кончится даже после нас: будущим поколениям должен остаться урок.

Фото: Солист группы «Би-2» Егор Бортник* признался в приобретении техники для ВСУ. Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сесть в прежние кресла Третья категория потенциальных возвращенцев для нас самая опасная: это люди влиятельные. Крупный бизнес, медиаменеджеры, разные продюсеры, режиссеры, даже чиновники и политики. Все эти люди имеют большой социальный капитал, до отъезда они имели огромное влияние, именно они формировали культурную и медийную повестку, указывали обществу, что читать, что смотреть, кто виновен, кто не виноват, кто жертва режима, кто должен сесть. Их отъезд хоть и несущественно, но изменил наш медийный и культурный ландшафт. Тем, кто не собирался никуда уезжать, не поддерживал идею о 74 гендерах и не желал брать западные деньги, было не очень комфортно работать. Но теперь они вернутся. Вернее, захотят вернутся. Большинству там нечего есть, не на что работать, денег нет, финансировать антироссийские СМИ и блоги годами там не будут.

Фото: Режиссер Роман Качанов* уехал из России, осудил СВО и в знак протеста отказался от проката своего фильма «Марш утренней зари» в России. Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вернутся и те, у кого есть деньги, недвижимость — потому что здесь осталось еще больше. Что они первым делом предпримут? Попробуют занять свои прежние кресла в редакциях СМИ и издательств, в кинокомпаниях, в продюсерских и концертных центрах, в руководстве музеев, концерт-холлов, открытых пространств. Так как эти люди были чрезвычайно влиятельны и на момент отъезда уже представляли собой классическую номенклатуру, с ресурсами, неформальными полномочиями. Что будет? Ну, например, если такие люди вернутся в Россию и рассядутся по редакциям, конкретно этот текст мало где можно будет цитировать. СМИ начнут призывать каяться перед Украиной. Обвинять Россию в имперском сознании. Пойдут заголовки про ватников. Книжки про выбор гендера и любовь мальчика к пионервожатому**.

Что делать? Сопротивляться! Я, надо сказать, не сразу поняла, почему на многих особенно шумных предателей заводят в России дела. Кажется абсурдным: зачем, если они уехали? Потом дошло: чтобы не вернулись и не расселись по прежним креслам. Не подмяли под себя нас, не начали вновь заставлять думать, будто патриотизм — это прибежище негодяев, будто оставшиеся во время военного конфликта со своей армией — это предатели, а уехавшие работать на противника — совесть нации.

Для меня также важно, чтобы не вернули влияния популяризаторы всякой либеральной жвачки в виде легкого чтива и дурацких фильмов, которые нам годами преподносили как шедевры. Либералы дали нам среди всего прочего легковесное искусство: литературное и кинематографическое развлекалово. Что делать, чтобы они не вернулись? Ведь надо что-то делать, потому что они не только возвратят свою повестку, но и выгонят отовсюду нас. Этого забывать не нужно. Они и раньше объединялись против чужаков, а теперь, обозленные, примутся за старое с еще большей силой. Если им позволить. Вряд ли у нас примут какие-то законы, которые запретят брать в редакции сбежавших релокантов и тех, кто еще недавно работал на спонсируемые антироссийскими фондами медиа. Иноагентам, вероятно, запретят. Тем, на кого завели дела. Те, кто написал в эмиграции на крепкое уголовное дело, сами побоятся вернуться.

Фото: Следственный комитет возбудил уголовное в отношении журналистки Юлии Таратуты* / РИА «Новости»

Придется действовать вместе Но еще есть сотни и тысячи тех, кто достаточно тихо сидел за границей, тихо делал свою работу или путешествовал, проедая нажитое. Они вернутся. И все, что мы сможем против них выставить, — это солидарность. У нас, у тех, кто никуда не уезжал, никого не предавал, должна появиться солидарность в деле порицания дискредитировавших себя коллег и недопуска их возвращения на руководящие посты в сфере СМИ, управления культурой, книгоиздательства. Больше нам противостоять нечем. С мелкими обывателями поквитаются их родственники и соседи, они получат свою порцию порицания. Нам же надо молча с ними сосуществовать. Самые крупные и громкие предатели вернуться не смогут. А вот середнячки с влиянием выпадут из зоны контроля: статью им не влепят, под всеобщее порицание они не попадут, поскольку обладают дорогим социальным капиталом и деньгами.

Если мы не хотим, чтобы через пару лет культуру и СМИ в России контролировали люди, которые оставили свою страну для работы против нее, надо уже сейчас думать, как мы будем их встречать.

В том, что встречать придется, не сомневайтесь. Россия — их родина, семья, кормовая база и их капитал. Почти все вернутся и попытаются занять привычное место. Если мы окажемся слабее, они нас под себя подомнут. Если проявим чрезмерную силу, будут репрессии. Если силы окажутся равны, наступит гражданский конфликт. Чтобы не было беды, следует думать, как ужиться с теми, кто перешел на противную сторону, годами нас оскорблял и даже желал нам военного поражения.

* Признан иностранным агентом в России. ** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.