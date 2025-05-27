Сегодня 00:34 «Черный список» с неблагоприятными последствиями. В России заработал реестр алиментщиков Адвокат Сикач: попавших в реестр алиментщиков ждут неблагоприятные последствия 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Банки

Дети

Адвокаты

Россия

В России заработал реестр должников по алиментам. Что это такое, кто туда попадет и чем это грозит неплательщику — в материале 360.ru.

Что такое реестр алиментщиков Реестр алиментщиков — общедоступная база данных, в которой содержатся сведения о лицах, уклоняющихся от уплаты алиментов. Открытый доступ к данным должников призван повысить ответственность неплательщиков алиментов и мотивировать их к своевременному погашению задолженности.

Когда заработал реестр алиментщиков Реестр должников заработал с 25 мая 2025 года. Изменения внесли Федеральным законом от 29 мая 2024 года в ФЗ от 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве». Согласно законодательству, полномочия по ведению открытого реестра алиментщиков в электронном виде возложили на Федеральную службу судебных приставов.

Фото: РИА «Новости»

Кто попадет в реестр Адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач в беседе с 360.ru назвал условия, при которых должники по алиментным обязательствам попадут в реестр. Привлечение к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей старше 18 лет или нетрудоспособных родителей. Объявление должника в розыск судебным приставом-исполнителем. «Сведения о должнике вносятся в реестр автоматически при поступлении в банк данных соответствующего постановления суда, приговора или постановления о розыске. Должника обязаны известить о включении в реестр в течение суток», — отметил Сикач.

Фото: РИА «Новости»

Реестр алиментщиков может изменяться, в него будут добавлять должников, или удалять. Эксперт рассказал об условиях, при которых гражданина исключат из открытого реестра. Полное погашение задолженности по алиментам. Важно отметить, что частичная уплата долга не является основанием для исключения из реестра.

По другим основаниям, которые будут установлены порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве.

Фото: РИА «Новости»

Что ждет должников «Помимо очевидных репутационных потерь из-за нахождения в публичном реестре, должников ожидают и другие неблагоприятные последствия», — заявил Сикач. По словам адвоката, ФССП будет в автоматическом режиме получать актуальную информацию о трудоустройстве алиментщиков от Пенсионного фонда. Это значительно ускорит процесс взыскания алиментов с заработной платы должника. «Хотя в законопроекте не прописаны конкретные новые ограничения, предполагается, что нахождение в „черном списке“ повлечет за собой „неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью“», — отметил специалист. Сикач пояснил, что неприятности могут выражаться в трудностях при получении кредитов и отказе со стороны потенциальных бизнес-партнеров.

Как работает реестр алиментщиков По данным адвоката, сейчас работа по взысканию задолженностей нередко носит затяжной характер и зачастую не дает желаемого результата. Вступивший в силу законопроект направлен на создание действенного механизма принудительного исполнения и повышение мотивации должников к уплате алиментов.

Реестр будет являться частью общедоступного банка данных исполнительных производств. Публичное порицание и связанные с этим репутационные риски должны стать для должников стимулирующим фактором. Максим Сикач адвокат

По словам собеседника 360.ru, прямое информационное взаимодействие ФССП с Социальным фондом позволит приставам быстрее реагировать — они получат данные о месте работы должника и смогут обратить взыскание на его доходы. Это повысит оперативность работы службы.

Фото: РИА «Новости»

Создание публичного реестра злостных неплательщиков алиментов должно оказать комплексное воздействие на должников, считает Сикач. Помимо существующих механизмов административной и уголовной ответственности, на должников будет оказано репутационное и финансовое давление. «На мой взгляд, это все может оказаться эффективным методом давления: статья о неуплате алиментов сама по себе может считаться позорной, так как мужчина, который не платит алименты, не вызывает доверия и уважения среди людей», — заявил адвокат. Сейчас реестр является информационным ресурсом, и для работодателей пока не введены обязанности по работе с ним. «Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг. Другое предложение — злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы — за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности. Третье предложение — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — сообщил в ходе тематической сессии на XIII Петербургском международном юридическом форуме первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук.

Фото: РИА «Новости»

Затронет ли реестр жизнь обычных граждан России Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на юрфоруме в Санкт-Петербурге показал, как будет выглядеть и работать реестр злостных алиментщиков. На старте реестра в него войдут 190 тысяч человек, сообщил Аристов. Это должники, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов, а также алиментщики, находящиеся в розыске. Если мужчина честно платит алименты на своих детей, он в реестр не войдет.