«Черный список» с неблагоприятными последствиями. В России заработал реестр алиментщиков

Адвокат Сикач: попавших в реестр алиментщиков ждут неблагоприятные последствия

Фото: РИА «Новости»

В России заработал реестр должников по алиментам. Что это такое, кто туда попадет и чем это грозит неплательщику — в материале 360.ru.

Что такое реестр алиментщиков

Реестр алиментщиков — общедоступная база данных, в которой содержатся сведения о лицах, уклоняющихся от уплаты алиментов. Открытый доступ к данным должников призван повысить ответственность неплательщиков алиментов и мотивировать их к своевременному погашению задолженности.

Когда заработал реестр алиментщиков

Реестр должников заработал с 25 мая 2025 года. Изменения внесли Федеральным законом от 29 мая 2024 года в ФЗ от 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве».

Согласно законодательству, полномочия по ведению открытого реестра алиментщиков в электронном виде возложили на Федеральную службу судебных приставов.

Фото: РИА «Новости»

Кто попадет в реестр

Адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач в беседе с 360.ru назвал условия, при которых должники по алиментным обязательствам попадут в реестр.

  1. Привлечение к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей старше 18 лет или нетрудоспособных родителей.
  2. Объявление должника в розыск судебным приставом-исполнителем.

«Сведения о должнике вносятся в реестр автоматически при поступлении в банк данных соответствующего постановления суда, приговора или постановления о розыске. Должника обязаны известить о включении в реестр в течение суток», — отметил Сикач.

Фото: РИА «Новости»

Реестр алиментщиков может изменяться, в него будут добавлять должников, или удалять. Эксперт рассказал об условиях, при которых гражданина исключат из открытого реестра.

Фото: РИА «Новости»

Что ждет должников

«Помимо очевидных репутационных потерь из-за нахождения в публичном реестре, должников ожидают и другие неблагоприятные последствия», — заявил Сикач.

По словам адвоката, ФССП будет в автоматическом режиме получать актуальную информацию о трудоустройстве алиментщиков от Пенсионного фонда. Это значительно ускорит процесс взыскания алиментов с заработной платы должника.

«Хотя в законопроекте не прописаны конкретные новые ограничения, предполагается, что нахождение в „черном списке“ повлечет за собой „неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью“», — отметил специалист.

Сикач пояснил, что неприятности могут выражаться в трудностях при получении кредитов и отказе со стороны потенциальных бизнес-партнеров.

Как работает реестр алиментщиков

По данным адвоката, сейчас работа по взысканию задолженностей нередко носит затяжной характер и зачастую не дает желаемого результата. Вступивший в силу законопроект направлен на создание действенного механизма принудительного исполнения и повышение мотивации должников к уплате алиментов.

Реестр будет являться частью общедоступного банка данных исполнительных производств. Публичное порицание и связанные с этим репутационные риски должны стать для должников стимулирующим фактором.

Максим Сикач

адвокат

По словам собеседника 360.ru, прямое информационное взаимодействие ФССП с Социальным фондом позволит приставам быстрее реагировать — они получат данные о месте работы должника и смогут обратить взыскание на его доходы. Это повысит оперативность работы службы.

Фото: РИА «Новости»

Создание публичного реестра злостных неплательщиков алиментов должно оказать комплексное воздействие на должников, считает Сикач. Помимо существующих механизмов административной и уголовной ответственности, на должников будет оказано репутационное и финансовое давление.

«На мой взгляд, это все может оказаться эффективным методом давления: статья о неуплате алиментов сама по себе может считаться позорной, так как мужчина, который не платит алименты, не вызывает доверия и уважения среди людей», — заявил адвокат.

Сейчас реестр является информационным ресурсом, и для работодателей пока не введены обязанности по работе с ним.

«Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг. Другое предложение — злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы — за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности. Третье предложение — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — сообщил в ходе тематической сессии на XIII Петербургском международном юридическом форуме первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук.

Фото: РИА «Новости»

Затронет ли реестр жизнь обычных граждан России

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на юрфоруме в Санкт-Петербурге показал, как будет выглядеть и работать реестр злостных алиментщиков.

На старте реестра в него войдут 190 тысяч человек, сообщил Аристов. Это должники, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов, а также алиментщики, находящиеся в розыске. Если мужчина честно платит алименты на своих детей, он в реестр не войдет.

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