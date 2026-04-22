Развестись станет сложнее? Почему процедуру захотели изменить и поможет ли это сохранить браки

В России задумались об усложнении процедуры развода через введение консультаций у психолога и увеличение периода для принятия окончательного решения. Под эту меру попадут прежде всего семейные пары, которые готовы расстаться, несмотря на наличие детей. Помогут ли нововведения снизить число импульсивных разводов или усложнят и без того болезненный процесс, разобрался 360.ru.

Почему процедуру разводов захотели усложнить?

Процедура развода не должна быть слишком простой, особенно в том случае, если пара воспитывает детей. С таким мнением на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что практика сложного расставания давно действует во Франции и Великобритании, где для развода бывшим супругам приходится тратить не менее двух лет, чтобы окончательно разорвать отношения. «У нас пришли, написали заявление, двое, трое детей, и свободны. Так не может быть», — заявила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что не призывает к ужесточению законодательства, а хочет найти гуманный подход. В качестве примера она привела неделю тишины для женщин, решившихся на искусственное прерывание беременности, когда с ними работают психологи и медиаторы.

«Также и к бракоразводному процессу надо относиться — не торопиться, ну, погорячились, поссорились. А страдают дети», — пояснила политик.

Своей речью Матвиенко ответила главе Всероссийского центра измерения общественного мнения Валерию Федорову, который выступил с презентацией о причинах снижения браков среди россиян и рождения большого количества детей. К ним он отнес недостаток жилья, материальные трудности, отсутствие финансовой подушки и сложные графики работы. Спикер Совета Федерации отметила, что материальные факторы очень важны, но причины кроются не только в них. Она напомнила, что низкая рождаемость сейчас наблюдается даже в странах Евросоюза. «У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность. Поэтому для нас это стратегическая задача», — заключила Матвиенко.

Решившихся на развод супругов отправят к психологам

После слов Матвиенко о необходимости усложнения правил развода в ряде СМИ появилась информация, что депутаты Госдумы задумались о введении заградительных пошлин для оформления документов о расторжении брака. Заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой подтвердил, что такая дискуссия в нижней палате парламента действительно прошла, но закончилась тем, что идею о заградительных пошлинах признали несостоятельной. «Обсудив этот вопрос с психологами и терапевтами, мы единодушно пришли к выводу, что помощь в виде услуг медиации, семейных психологов позволит в ряде случаев сохранить семью. Очень часто конфликт, особенно среди молодых пар, связан с некими новыми чувствами и они не могут с этим справиться, но протянутая рука специалиста эту проблему может решить», — заявил Милонов.

По его словам, такой метод даст супругам время на обдумывание своего решения и поможет пройти самую тяжелую фазу конфликта, который толкнул их к разводу.

«Человек, принимающий твердое решение на эмоциях, через месяц или два может поменять свое решение. При помощи друзей или специалистов-психологов он задумается, а стоит ли ему разрушать свой брак и признавать себя проигравшим», — пояснил Милонов.

Идею финансовой поддержки семей, которые живут в браке, чтобы не допустить роста разводов он в посчитал ошибочной. «Нельзя платить за нормальность. Платить за какой-то подвиг, за какие-то вещи, которые человек совершает, и то не всегда можно. Мы должны сохранить в себе что-то светлое, какую-то мотивацию, не только базирующуюся на материальных принципах», — подчеркнул он. Нормальный человек, по мнению депутата, при возникновении сложных жизненных ситуаций всегда остается верным супружеской клятве. Как отметил Милонов, причин для расставания супругов достаточно много, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но если речь идет об измене, то это требует порицания со стороны общества. «Не нужно пытаться таких людей понять и простить, потому что такие люди совершают непорядочные действия по отношению к своей половине и детям», — добавил Милонов. Подводя итог он отметил, что нормой должна стать порядочность и взаимное уважение супругов, поэтому каждый случай расставания нужно рассматривать индивидуально. Если из этой кризисной ситуации есть выход, то людям нужно помочь из нее выбраться, чтобы они сохранили свою семью.

Как психологи могут помочь при разводе?

Сохранение семьи через обязательные психологические консультации не сработает, если хотя бы один из супругов не даст свое согласие на такой процесс. Об этом в комментарии 360.ru заявила семейный психолог Радмила Стригунова. Она пояснила, что такая помощь нужна не тогда, когда пара уже решила расстаться, а в процессе самого брака, чтобы у людей была возможность сохранить чувства и избежать кризисных ситуаций.

«Семья — это живой организм, а не юридический договор. Ее скрепляет не страх расставания, а умение любить, прощать, договариваться, доверять и поддерживать в трудную минуту. В этом психологи могут помочь, но без принуждения со своей стороны», — заявила Стригунова.

Кризис в отношениях часто сопровождается эмоциональным накалом, когда партнеры не слышат друг друга, а психолог может выступить нейтральным посредником, чтобы помочь паре найти выход.

«Например, понять истинные причины конфликта, потому что нередко за ссорами скрываются потребности в уважении, поддержке и близости. Людей можно научить конструктивно решать такие споры, особенно когда у них есть дети. Но такая психологическая работа эффективна только при готовности хотя бы одного из партнеров к диалогу», — добавила семейный психолог. Она пояснила, что альтернативой разводу могут стать временное проживание, перераспределение ролей в семье и многое другое. «Но если обе стороны приняли окончательное решение о разводе из-за домашнего насилия, измены или эмоциональной отчужденности, то консультации психолога станут формальностью, а могут и травмировать одного из супругов», — подчеркнула Стригунова. Психолог не исключила, что любая процедура, которая становится обязательной, в итоге теряет свой смысл. Поэтому к разводящимся парам необходимо подключать только профильных специалистов, которые имеют опыт работы с мотивацией и сопротивлением и выступать прежде всего как медиаторы.

Также необходимо не допустить, чтобы заключения психологов стали обязательными для судов, которые занимаются разводами. Стригунова пояснила, что это прежде всего противоречит профессиональной этике и может привести к коррупционным преступлениям. По ее словам, специалист должен стать источником помощи, а не очередным бюрократическим барьером.

Как ужесточение разводов скажется на количестве браков?

Стригунова заявила, что многие пары видят в браке большие риски, касающиеся в том числе разводов с разделами имущества и спорах о детях. В качестве предохранителя некоторые заключают брачные договоры. Но сама ситуация уже привела к тому, что люди реже женятся и выходят замуж. «Добавление обязательных психологических консультаций способно усилить эту тенденцию», — заявила семейный психолог. При этом она отметила, что у усложнения разводов есть и положительная сторона. Россияне станут осознанно заключать браки и серьезнее относиться к выбору партнера, если они будут знать, что выход из отношений потребует от них значительных усилий. «Но эти барьеры только отсрочат развод и никак не избавят от причины расставания. Семья держится на добровольном желании быть вместе, на уважении, любви и поддержке. Без них ничего не получится», — подчеркнула Стригунова.

Усложнение процедуры развода, по ее мнению, не поможет вернуть доверие партнеров и не излечит от обиды, а сам процесс расставания станет более болезненным, чем мог быть.

«Начнется выход накопленной агрессии, взаимные обвинения. Ну и самое главное, это стресс для детей, потому что процесс затянется. Развод — это больно, но иногда это менее болезненно, чем жить в постоянной войне с человеком, с которым были отношения», — добавила Стригунова. Профилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому вместо ужесточения процедуры развода стоит организовать доступную психологическую помощь для родителей, сделать обращение пар к семейным психологам нормой. При поддержке государства нужно создавать курсы для молодоженов, чтобы они сразу имели больше информации. Психолог отметила, что также важна поддержка семей с детьми, хотя бы введением гибкого графика работы, чтобы в накопившейся бытовухе не копилось раздражение. Кроме того, людей нужно научить правильно разводиться, чтоб они могли договориться цивилизованно. Особенно это важно при наличии детей.