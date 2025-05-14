Разрастание городов останавливается: пришла пора конкурировать за жизнь в мегаполисах

Губернатор Ивановской области на днях предложил Владимиру Путину разработать стратегию развития малых городов по аналогии с моногородами. Другая новость: население Москвы достигло 13,3 миллиона человек. Это больше, чем численность жителей Мумбая, Джакарты, Сан-Паулу, Мехико или Каира. И сильно больше, чем население Нью-Йорка, Лондона, Гонконга или Хошимина. Так ли здорово, что российская столица разрастается, что означает динамика численности ее населения и как придется конкурировать за жизнь в городах вообще?

Сколько вас? Население Москвы выросло благодаря естественному приросту населения, сообщили СМИ. Я бы выразилась иначе: не благодаря, а из-за. Потому что ничего хорошего в столь монструозном разрастании города я не вижу. Тем более что реальное дневное население столицы наверняка гораздо больше: маятниковая миграция только из Московской области составляет сегодня примерно 1,1 миллиона человек в день. Тысяч 300 ездят на работу из других областей. Так что дневное население Москвы может приближаться к 15 миллионам человек. Мэр Сергей Собянин еще пять лет назад допускал, что реальное население города и агломерации может быть в два раза больше официального. Но с тех пор многое изменилось. Еще в 2017-м ежедневно из области на работу в столицу приезжали более трех миллионов человек — маятниковая миграция только из Подмосковья снизилась почти в три раза. Темпы прироста номинального населения тоже падают: так, прирост численности жителей Москвы за минувший год мэрия оценила менее чем в пять тысяч человек. Значит, фактически разрастание Москвы остановилось. Что будет дальше?

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

Сколько бы я ни встречала прогнозов о развитии наших мегаполисов, они не учитывали главного: москвичи и будущие москвичи — тоже люди. Бесконечно уступать ухудшающимся условиям они не могут. А прирост населения столицы, постоянного и дневного, многие годы шел за счет ухудшения условий жизни прибывающих: они селились все дальше от центра, их жилье становилось все более тесным, стены в домах — все более тонкими. Новые москвичи тратили на дорогу много времени, взамен получали подобие столичной медицины и столичного образования, а затем и подобие столичных заработков. Регулярно появляются подсчеты, сколько времени ежедневно уходит на дорогу у жителей окраин Москвы и области, если они работают в самой столице. Еще недавно это было четыре-шесть часов в день. Постепенно время сокращалось. Сейчас жители окраины Москвы и Подмосковья тратят на поездку на работу в день в среднем один-три часа. Этого удалось добиться как расширением транспортной сети, так и появлением работы на окраине и в области.

Фото: Медиасток.рф

Гетто плохие и гетто хорошие С разрастанием пригородов растет их геттоизация. Это когда жители замкнуты в своей среде. В странах первого мира гетто образовываются не только от плохой жизни, но и от хорошей. Например, когда экономика развивается, инвестиции в строительство растут, у людей есть деньги на жилье, пусть и массовое. Они раскупают новые пригороды, лишние деньги в карманах новоселов порождают рабочие места: в новых районах появляются булочные, рестораны, прачечные, строймагазины, производства. Все больше жителей микрорайона находят работу возле дома, в итоге им не нужно выезжать со своей улицы вообще, они перестают ездить в центр Москвы, Петербурга или Ростова-на-Дону. И происходит геттоизация: в одном месте сосредоточены люди одного достатка, прибывшие из регионов с низким уровнем образования. Врачами и учителями для них работают такие же, как они сами.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

В Москве и Петербурге уже есть такие гетто. И если московские хотя бы транспортно сообщены с городом, есть метро, наземные поезда, то в Северной столице появились жилкомплексы экономкласса, из которых жителям не только не нужно выбираться — они и не могут этого сделать. Такие люди административно могут даже жить на территории Москвы или Петербурга, однако фактически не имеют доступа к московскому образованию или здравоохранению, если речь о школах и поликлиниках. У них переполненные школы с приезжими учителями и поликлиники, в которых работают выпускники провинциальных мединститутов. У них нет столичных театров, музеев, они в них не ездят. Главное: у них нет столичных карьер и столичных зарплат.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Устремиться ввысь В таких условиях дальнейшее разрастание мегаполисов кажется невозможным. Зачем людям бросать провинцию, чтобы селиться в пригородных монолитно-каркасных гетто, где они месяцами будут торчать в пределах своего района и учить детей у вчерашних провинциалов с посредственным образованием? Да еще выплачивать за это ипотеку. Города перестанут разрастаться. Сегодня растут вширь столицы только совсем уж перенаселенных стран: Индии, Китая, Бангладеш. В России процесс, вероятно, останавливается. Города разрослись до того, что переезжать в них, дабы жить на окраинах, больше нет смысла.

Следующий этап — рост городов в высоту. Вот тут интересно. По сути, у нас уже вовсю начался этот процесс. Программы реновации, КРТ, РЗТ — это и есть рост городов ввысь. В 40 километрах от центра жить невозможно — решили, а не надстроить ли столицы в центральных их районах? Снести пятиэтажки, построить дома в 25 этажей, распродать жилье и развиваться дальше?

Еще года три назад проблема реновации казалась угрожающей. В Петербурге под программы КРТ-РЗТ попали фактически около двух миллионов человек — именно столько проживает в малоэтажных домах, отведенных под реновацию. Конечно, в городе были волнения: куда все денутся, если их выселят, дадут компенсацию в стоимость старой квартиры, а маленькие квартирки с рынка исчезнут, потому что все дешевое старое жилье попадает под снос? Люди стали бояться, что их выселят с компенсациям в те самые гетто. Перспективы казались более чем реалистичными.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Прошло несколько лет активной реновации. И что выяснилось? Ну, может, купить жилье по реновации в самом центре Москвы и найдется достаточно желающих, но вот раскупить квартиры в 20-этажных монолитных коробках во второй-третьей зоне от Дворцовой площади уже, вероятно, мало кто захочет. Когда запускали программы РЗТ-КРТ, девелоперы явно подсчитывали прибыли, полагая, что жилье в новом доме будет стоить столько же, сколько стоило в старом. А это вряд ли. Квартира в пятиэтажке в зеленом районе, с хорошими школами и гимназиями в пешей доступности, с поликлиникой под боком, в 15 минутах ходьбы по зеленому району стоит дороже, чем квартира в многоэтажной плотной застройке, где в школах по 45 человек в классе, в поликлиниках очереди, парки вырублены, тротуары заставлены машинами и в соседях непонятно кто, приехавшие со всего СНГ.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Не то! В Москве такой эффект уже случился. Снесли пятиэтажки, построили новые дома, а люди не спешат переезжать. Более того, выезжают те, кого не снесли. И я их понимаю. Мы в Петербурге попали в аналогичную ситуацию: вокруг — четыре пятиэтажки под снос в рамках РЗТ, на их месте должны вырасти шесть многоэтажных домов. Сначала мы проведем несколько лет в эпицентре стройки, потом окажемся окружены высотками. К нашей поликлинике припишется плюс 50% пациентов. В наши хорошие языковые школы придут дети, которые не учили французский или немецкий углубленно с первого класса.

Что делать? Наверное, нам придется уезжать. И таких, как мы, будет много. Если мы единомоментно начнем переезд, жилье упадет в цене. На наше место заедут те, у кого мало денег. Что будет дальше?

Думаю, сейчас уже можно сказать, что реновация как массовое явление в стране провалится. Построят сколько-нибудь дорогого жилья, но повсеместный рост городов в высоту будет небольшой: некому столько продавать нового жилья, которое построят с неизбежным ухудшением инфраструктуры.

Самые тихие и улыбчивые Считаю, что в основном передел рынка жилья в столицах закончен. Радикально больше в центре строить не будут, строительство в хороших районах возможно только в малоэтажном формате, следовательно, квартиры будут дорогими. Окраины расползаться перестанут. Цены на уже существующее жилье будут расти. Начнется конкуренция.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вообще, конкуренция за право жить в большом городе — обычное явление в Лондоне, допустим, в Нью-Йорке. А уж в Пекине как конкурируют! Во-первых, конкуренция денежная. Лондон давно стал городом, где в центре в основном снимают квартиры и дома вскладчину. Пекин пошел по другому пути — дробление квартир, квартиры по 10 квадратов — стандартное стартовое жилье для самостоятельной жизни в китайской столице. Из-за дороговизны жилья семейные люди предпочитают выезжать на окраины или в города-спутники. В итоге жилье в пригородах, в субарбиях, соединенных с центром транспортом, тоже дорожает. По достижении пика транспортной нагрузки пригороды перестают шириться, люди уезжают. Так как сегодня в России уже все города-миллионники окружены транспортно малодоступными новостроечными районами, придется искать место в городах поменьше. А в центре мегаполисов в это время селятся молодые: те, кто может жить в съемной комнатке или в студии на 10 квадратов.

Фото: Хэфэй — город провинциального подчинения, столица провинции Аньхой в Китае. Zhou Mu/XinHua / www.globallookpress.com

И между ними тоже идет конкуренция. Вообще, чтобы сегодня жить в хорошем районе Нью-Йорка или Пекина, мало иметь для этого деньги. По большому счету там и там уже введена жесткая система социального рейтинга, которая обходит только самых богатых домовладельцев. В США она действует через уставы кондоминиумов, которые регламентируют даже стрижку травы в кашпо на балконе. Когда можно шуметь, как выносить мусор, где курить. Нарушителей выселяют, их жилье продают. Путем голосования соседи могут отказать нарушителю их порядков, даже если он собственник. Часто от числа нарушений (парковки, выброса мусора) зависит плата за жилье. В Англии это тоже есть: если вас ловят на неправильном обращении с мусором, плата за вывоз бытовых отходов возрастает.

Фото: Picture By Parsons Media/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В Китае пошли дальше. Нарушение тишины, правил парковки, сильные запахи с кухни, курение — все это может привести к росту не только арендной платы и коммунальных платежей, но и ставки по ипотеке. В КНР действует, хотя еще не везде, система, которую исследователи условно назвали Большим братом. Она учитывает, например, даже процент выкупа товаров на «Али», потому как считается, что если человек ответственно ведет себя с продавцами, он будет ответственен и в остальном. А безответственный шопоголик — потенциально плохой сосед.

В британском антиутопичном сериале «Черное зеркало» была серия о социальном кредите. Правда, там рейтинг граждан зависел от выставляемых другими пользователями оценок, поэтому высокорейтинговыми становились вежливые, льстивые люди. В реальном Китае рейтинг зависит от нарушений перехода по светофору, опозданий на работу и соблюдения графика сортировки мусора. А уж шум в городах… В Пекине за постоянное нарушение тишины могут лишить регистрации даже в собственном жилье, а без прописки в столице КНР жить нельзя.

У нас будет то же. Города расти долго не смогут. Инфраструктура в них уже сложилась, за право ее использования начнется конкуренция. И если самые богатые смогут просто купить место в городе, людям среднего достатка придется состязаться за право жить в хорошем районе с развитой медициной, приличной школой и парками: прилично себя вести, участвовать в жизни общины, соблюдать чистоту, ходить на субботники и многое другое. Неспособных к чистоте, порядку и соблюдению правил будут изгонять из мегаполисов. И это, похоже, навсегда…