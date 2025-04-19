19 апреля 2025 14:10 Разоблачая мизогинию. Как справиться с ненавистью к женщинам и изжить ее Психолог Динаполи: мизогиния — проблема, которая затрагивает все общество 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Современное общество до сих пор не избавилось от множества стереотипов, одним из последствий которых стала мизогиния. Эта форма сексизма по отношению к женщинам до сих пор проявляется в различных аспектах — от личных отношений до культурных норм. Что лежит в основе проблемы и как с ней бороться — в материале 360.ru.

Что такое мизогиния Термин происходит от двух греческих слов misos и gynē, которые переводятся как «ненависть» и «женщина» соответственно. Мизогинию можно охарактеризовать как презрение или предубеждение против женщин. Психолог Марьяна Динаполи в беседе с 360.ru отметила, что речь идет о глубокой и многогранной проблеме, затрагивающей все общество.

Она проявляется в ненависти, пренебрежении или неуважении к женщинам и может выражаться как в явной, так и скрытой форме. Марьяна Динаполи психолог

Мизогиния, по ее словам, представляет собой форму негативного восприятия женщин, основанную на гендерных стереотипах и предвзятых представлениях о роли женщин в обществе. «Это не только открытая ненависть, но и целая сеть ограничивающих убеждений, которые формируют наше восприятие друг друга. Мизогиния не имеет четких границ: она существует в нас и вокруг нас, образуя общественные нормы, часто — с искажениями, и ожидания от себя и от других», — добавила специалист.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

Как проявляется мизогиния Динаполи пояснила, что явная мизогиния может выражаться в оскорбительных высказываниях, дискриминации на рабочем месте или насилии — как психологическом, так и физическом.

Скрытая мизогиния, на мой взгляд, более коварна. Она проявляется в мелочах: в том, как мы относимся к достижениям других женщин, сравнивая их со своими или приписывая успехи иным факторам. Например, везению, красоте, покровительству мужчины и так далее, кроме их упорства, труда, ума и таланта. Марьяна Динаполи

Таким образом как раз создаются ложные суждения, нормы адекватности, стереотипы и искажения, добавила психолог. Признаки мизогинии включают в себя недооценку женского вклада, уничижительные шутки о женщинах или даже невольное преуменьшение их достижений, талантов, навыков и сил.

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Отличие мизогинии от сексизма Если сексизм — система дискриминации по признаку пола, то мизогиния — именно ненависть к женщинам. Однако они зачастую пересекаются. Примерами в культуре и обществе могут служить так называемые мужские клубы, где женщин не допускают на руководящие должности, оправдание насильников, неспособные найти партнера люди и радикальные сообщества, которые пропагандируют ненависть к женщинам. К признакам мизогинии также можно отнести: сексистские стереотипы — убеждения, что женщины глупее, слабее или должны подчиняться мужчинам;

объективацию — восприятие женщин как объектов для удовольствия, а не как личностей;

насилие и угрозы — физическое, психологическое, сексуальное насилие, а также угрозы в адрес женщин;

языковую агрессию — унизительные слова вроде «курица», «баба» и так далее. Однако мизогиния существует как у мужчин, так и у женщин, когда последние сами поддерживают патриархальные нормы и принижают других женщин.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Причины возникновения мизогинии в обществе и ее последствия Динаполи напомнила, что женщины веками занимали подчиненное положение, а патриархальные установки закрепили их образ как человека на вторых ролях. «Современные медиа и Интернет продолжают воспроизводить эти стереотипы, подчеркивая необходимость определенных ролей для женщин и мужчин, хотя в современном периоде знания равны, доступны и одинаковы для всех. Кто и как их сможет освоить и обработать своим умом — в этом лежит ключ, а не влияние пола человека или гендера», — пояснила она. Для женщин мизогиния означает внутренние конфликты — ощущение недостаточности, нереализованности, зависти и ревности. Причем не только к мужчине, но и, например, к подруге, соседке, матери, дочери, блогеру или иной, более значимой фигуре для этой женщины.

Многие женщины, погрузившись в этот вихрь негативных установок, могут испытывать негативные чувства даже к своим дочерям, продолжая тем самым цикл ненависти. Яркий пример тому — когда женщина во время беременности и родов не смогла реализоваться в жизни. После этого она уже в роли мамы начинает требовать от дочери то, что не получилось у нее. Марьяна Динаполи

Порой бывает и так, что успех и реализация себя со стороны дочери начинает уничтожать мать изнутри. Собеседница 360.ru отметила, что это еще ярче подчеркивает ее дефициты и неудовлетворенность по отношению к себе. «Мужчины тоже страдают: они могут оказаться в ловушке ожиданий, не позволяющих им проявлять уязвимость или полюбить женщин искренне», — обратила внимание Динаполи.

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Как можно справиться с мизогинией Хотя мизогиния глубоко укоренилась как социальная проблема, ее можно преодолеть, в том числе через образование и изменение общественных норм. «Первым шагом является образование и осознание. Мы должны создать поддержку друг для друга, обсуждая и разоблачая мизогинию, тем самым освобождая женщин от чувства вины и недостаточности. В прямом смысле протянуть руку помощи в виде совета, поддержки и понимания», — сказала Динаполи. По ее словам, одним из способов станет создание сетей солидарности, поддержка женского лидерства и открытое обсуждение гендерных вопросов — это то, что поможет изменить ситуацию.

И самое главное: необходимо работать над собой. Каждый из нас может стать агентом изменений, начиная с оценки своих собственных установок и восприятия и все дальше отдаляясь от оценочных суждений и осуждения. Марьяна Динаполи

Психолог назвала тему настолько важной и многогранной, что стоит поразмышлять, как каждый человек сможет взять на себя ответственность за создание более равноправного мира, комфортного для жизни и счастливого для любого.