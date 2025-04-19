Разоблачая мизогинию. Как справиться с ненавистью к женщинам и изжить ее
Психолог Динаполи: мизогиния — проблема, которая затрагивает все общество
Современное общество до сих пор не избавилось от множества стереотипов, одним из последствий которых стала мизогиния. Эта форма сексизма по отношению к женщинам до сих пор проявляется в различных аспектах — от личных отношений до культурных норм. Что лежит в основе проблемы и как с ней бороться — в материале 360.ru.
Что такое мизогиния
Термин происходит от двух греческих слов misos и gynē, которые переводятся как «ненависть» и «женщина» соответственно. Мизогинию можно охарактеризовать как презрение или предубеждение против женщин.
Психолог Марьяна Динаполи в беседе с 360.ru отметила, что речь идет о глубокой и многогранной проблеме, затрагивающей все общество.
Она проявляется в ненависти, пренебрежении или неуважении к женщинам и может выражаться как в явной, так и скрытой форме.
Марьяна Динаполи
психолог
Мизогиния, по ее словам, представляет собой форму негативного восприятия женщин, основанную на гендерных стереотипах и предвзятых представлениях о роли женщин в обществе.
«Это не только открытая ненависть, но и целая сеть ограничивающих убеждений, которые формируют наше восприятие друг друга. Мизогиния не имеет четких границ: она существует в нас и вокруг нас, образуя общественные нормы, часто — с искажениями, и ожидания от себя и от других», — добавила специалист.
Как проявляется мизогиния
Динаполи пояснила, что явная мизогиния может выражаться в оскорбительных высказываниях, дискриминации на рабочем месте или насилии — как психологическом, так и физическом.
Скрытая мизогиния, на мой взгляд, более коварна. Она проявляется в мелочах: в том, как мы относимся к достижениям других женщин, сравнивая их со своими или приписывая успехи иным факторам. Например, везению, красоте, покровительству мужчины и так далее, кроме их упорства, труда, ума и таланта.
Марьяна Динаполи
Таким образом как раз создаются ложные суждения, нормы адекватности, стереотипы и искажения, добавила психолог. Признаки мизогинии включают в себя недооценку женского вклада, уничижительные шутки о женщинах или даже невольное преуменьшение их достижений, талантов, навыков и сил.
Отличие мизогинии от сексизма
Если сексизм — система дискриминации по признаку пола, то мизогиния — именно ненависть к женщинам. Однако они зачастую пересекаются.
Примерами в культуре и обществе могут служить так называемые мужские клубы, где женщин не допускают на руководящие должности, оправдание насильников, неспособные найти партнера люди и радикальные сообщества, которые пропагандируют ненависть к женщинам.
К признакам мизогинии также можно отнести:
- сексистские стереотипы — убеждения, что женщины глупее, слабее или должны подчиняться мужчинам;
- объективацию — восприятие женщин как объектов для удовольствия, а не как личностей;
- насилие и угрозы — физическое, психологическое, сексуальное насилие, а также угрозы в адрес женщин;
- языковую агрессию — унизительные слова вроде «курица», «баба» и так далее.
Однако мизогиния существует как у мужчин, так и у женщин, когда последние сами поддерживают патриархальные нормы и принижают других женщин.
Причины возникновения мизогинии в обществе и ее последствия
Динаполи напомнила, что женщины веками занимали подчиненное положение, а патриархальные установки закрепили их образ как человека на вторых ролях.
«Современные медиа и Интернет продолжают воспроизводить эти стереотипы, подчеркивая необходимость определенных ролей для женщин и мужчин, хотя в современном периоде знания равны, доступны и одинаковы для всех. Кто и как их сможет освоить и обработать своим умом — в этом лежит ключ, а не влияние пола человека или гендера», — пояснила она.
Для женщин мизогиния означает внутренние конфликты — ощущение недостаточности, нереализованности, зависти и ревности. Причем не только к мужчине, но и, например, к подруге, соседке, матери, дочери, блогеру или иной, более значимой фигуре для этой женщины.
Многие женщины, погрузившись в этот вихрь негативных установок, могут испытывать негативные чувства даже к своим дочерям, продолжая тем самым цикл ненависти. Яркий пример тому — когда женщина во время беременности и родов не смогла реализоваться в жизни. После этого она уже в роли мамы начинает требовать от дочери то, что не получилось у нее.
Марьяна Динаполи
Порой бывает и так, что успех и реализация себя со стороны дочери начинает уничтожать мать изнутри. Собеседница 360.ru отметила, что это еще ярче подчеркивает ее дефициты и неудовлетворенность по отношению к себе.
«Мужчины тоже страдают: они могут оказаться в ловушке ожиданий, не позволяющих им проявлять уязвимость или полюбить женщин искренне», — обратила внимание Динаполи.
Как можно справиться с мизогинией
Хотя мизогиния глубоко укоренилась как социальная проблема, ее можно преодолеть, в том числе через образование и изменение общественных норм.
«Первым шагом является образование и осознание. Мы должны создать поддержку друг для друга, обсуждая и разоблачая мизогинию, тем самым освобождая женщин от чувства вины и недостаточности. В прямом смысле протянуть руку помощи в виде совета, поддержки и понимания», — сказала Динаполи.
По ее словам, одним из способов станет создание сетей солидарности, поддержка женского лидерства и открытое обсуждение гендерных вопросов — это то, что поможет изменить ситуацию.
И самое главное: необходимо работать над собой. Каждый из нас может стать агентом изменений, начиная с оценки своих собственных установок и восприятия и все дальше отдаляясь от оценочных суждений и осуждения.
Марьяна Динаполи
Психолог назвала тему настолько важной и многогранной, что стоит поразмышлять, как каждый человек сможет взять на себя ответственность за создание более равноправного мира, комфортного для жизни и счастливого для любого.