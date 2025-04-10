Теперь по-новому. Как изменится размер детских пособий с 1 мая 2025 года
С 1 мая 2025 года в России порядок и график выплат детских пособий немного изменятся. Новые правила коснутся семей с детьми до трех лет, в том числе воспитанников военнослужащих и усыновленных несовершеннолетних. Чего ждать уже в следующем месяце и кого это затронет — в материале 360.ru.
Что поручил Владимир Путин
Изменения последовали после поручения президента Владимира Путина. Он указал, что до 15 мая этого года следует пересмотреть правила выплат детских пособий:
- Период, за который считают среднедушевой доход семьи, должен составлять меньше, чем календарный год;
- СФР обязали не отказывать семьям, где доход увеличился незначительно;
- При расчетах дохода семьи нужно перестать учитывать НДФЛ.
Суммы детских пособий с 1 мая 2025 года
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь будет зависеть от дохода семьи:
- Если в семье зарабатывают столько, что среднедушевой доход выше регионального прожиточного минимума, то она получит базовое пособие в 50% от его размера;
- Пособие составит 75% от прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи ниже него на каждого члена в конкретном регионе;
- Семье будут начислять пособия на ребенка в размере 100% от прожиточного минимума в случае, если каждый ее член получает меньше установленной государством суммы даже с учетом выплаты в 75%.
Пособие будут перечислять на каждого ребенка до 17 лет.
Его назначают на 12 месяцев. Ежегодно семьи должны самостоятельно подавать заявление в СФР на продление.
Как изменится график выплаты детских пособий с 1 мая 2025 года
Обычно детские пособия приходят семьям третьего числа каждого месяца. Но 3 мая банки работать не будут: дата выпадает на государственные выходные по случаю Дня труда — 1 мая.
Интересно
Правило ежемесячных пособий коснется ряда выплат:
- по уходу за детьми;
- по рождению ребенка или по усыновлению первенца;
- по уходу за ребенком военнослужащего, который проходит военную службу по призыву.
Детские пособия в 2025 году: что останется прежним
- Семьи сохранят за собой право получать одновременно выплаты из маткапитала до достижения ребенком трех лет и единое пособие по уходу за несовершеннолетним;
- Родители в декрете также сохранят право на выплаты, если выйдут на работу.