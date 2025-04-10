Теперь по-новому. Как изменится размер детских пособий с 1 мая 2025 года

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

С 1 мая 2025 года в России порядок и график выплат детских пособий немного изменятся. Новые правила коснутся семей с детьми до трех лет, в том числе воспитанников военнослужащих и усыновленных несовершеннолетних. Чего ждать уже в следующем месяце и кого это затронет — в материале 360.ru.

Что поручил Владимир Путин

Изменения последовали после поручения президента Владимира Путина. Он указал, что до 15 мая этого года следует пересмотреть правила выплат детских пособий:

Суммы детских пособий с 1 мая 2025 года

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь будет зависеть от дохода семьи:

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Пособие будут перечислять на каждого ребенка до 17 лет.

Его назначают на 12 месяцев. Ежегодно семьи должны самостоятельно подавать заявление в СФР на продление.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

Как изменится график выплаты детских пособий с 1 мая 2025 года

Обычно детские пособия приходят семьям третьего числа каждого месяца. Но 3 мая банки работать не будут: дата выпадает на государственные выходные по случаю Дня труда — 1 мая.

Интересно

По этой причине все пособия семьям с детьми выплатят досрочно — 30 апреля.

Правило ежемесячных пособий коснется ряда выплат:

IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de
Фото: IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de/www.globallookpress.com

Детские пособия в 2025 году: что останется прежним

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте