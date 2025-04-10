Теперь по-новому. Как изменится размер детских пособий с 1 мая 2025 года

С 1 мая 2025 года в России порядок и график выплат детских пособий немного изменятся. Новые правила коснутся семей с детьми до трех лет, в том числе воспитанников военнослужащих и усыновленных несовершеннолетних. Чего ждать уже в следующем месяце и кого это затронет — в материале 360.ru.

Что поручил Владимир Путин

Изменения последовали после поручения президента Владимира Путина. Он указал, что до 15 мая этого года следует пересмотреть правила выплат детских пособий:

Период, за который считают среднедушевой доход семьи, должен составлять меньше, чем календарный год;

СФР обязали не отказывать семьям, где доход увеличился незначительно;

При расчетах дохода семьи нужно перестать учитывать НДФЛ.

Суммы детских пособий с 1 мая 2025 года

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь будет зависеть от дохода семьи: