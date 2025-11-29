Принципиальный вопрос или чья-то блажь? Почему разгорелась война памятников у здания ФСБ
Вассерман поддержал возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
Вокруг Соловецкого камня, стоящего на Лубянской площади, снова разгорелась бурная дискуссия. Одни призывают снести мемориал, другие — не трогать его, но вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Почему вопрос о Соловецком камне до сих пор не дает покоя россиянам — разбирался 360.ru.
История вопроса
Наделавший шуму мемориал в память о жертвах сталинских репрессий установили в сквере у Политехнического музея напротив здания КГБ 30 октября 1990 года. Сейчас гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, некоторые считают «местом паломничества» ельцинистов-либералов и тех, кто не поддерживает российскую власть.
Политолог и историк Дмитрий Журавлев в беседе с 360.ru отметил, что в 90-е установка Соловецкого камня была значимым событием, но с тех пор многое изменилось.
«Тогда, в 1991 году, это было принципиальным вопросом. Вопросом о том, какой быть стране», — объяснил он.
Эксперт добавил, что тема памятника давно утратила свою актуальность. По его мнению, россиян сейчас больше волнуют другие проблемы.
«Там вопросов больше, чем ответов, хотя проблема не такая уж и большая. Остроту свою она в значительной степени потеряла в 90-е», — подчеркнул Журавлев.
Тем не менее дискуссии вокруг памятника по-прежнему бурлят. Например, эту тему поднял депутат Государственной думы Андрей Луговой, который в своем Telegram-канале сообщил, что ему предложили установить вместо Соловецкого камня что-то другое.
По его словам, граждане озвучивали разные варианты: вернуть памятник Дзержинскому или создать новый — Александру Невскому или жертвам украинских репрессий.
«В одном и правые, и левые согласны: с местом поклонения ельцинистов-либералов, западных послов и прочих ренегатов надо что-то делать», — написал Луговой.
Незаслуженно убрали Дзержинского
На месте Соловецкого камня изначально стоял 11-тонный памятник революционеру, главе ряда народных комиссариатов и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Мемориал торжественно открыли 20 декабря 1958 года, причем на церемонии присутствовали первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, член политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Устинов, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и другие руководители страны.
Интересно
В 1997 году находившийся тогда у власти Борис Ельцин указом исключил статую Дзержинского из числа памятников истории и культуры федерального значения. У демонтированной скульптуры остался только статус памятника культурного наследия регионального значения.
Позже неоднократно поднимался вопрос возвращения мемориала на историческое место, но до реализации этой идеи дело не дошло.
Военный историк Борис Юлин в беседе с 360.ru выступил против «войны памятников», разгоревшейся в Сети. По его мнению, статую Дзержинского с Лубянки убрали незаслуженно, поэтому вариант с ее возвращением является оптимальным.
Историк напомнил, что основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии был человеком, который ликвидировал беспризорничество в Советском Союзе и в целом сделал очень многое для страны.
Именно Дзержинский сумел решить проблему беспризорников через создание детских домов и воспитание. «Педагогическая поэма» — тоже часть этой программы. Исчезли нищие и попрошайки, но их не в лагеря отправили или расстреляли, а просто адаптировали к обычной полноценной жизни советских граждан.
Борис
историк
Эксперт рассказал, что в 90-е в стране полным ходом шла антисоветская пропаганда, которая заодно незаслуженно очернила и основателя ВЧК.
«Здесь интересно то, что сумели снести памятник Дзержинскому, объявив его палачом», — уточнил Юлин.
Он также рассказал, что многие в разговоре о памятниках жертвам репрессий преувеличивают цифры. По его словам, важно учитывать, что многие погибшие были не политическими заключенными, а уголовниками: бандитами и убийцами.
Важность Соловецкого камня
О вопросе сноса Соловецкого камня в беседе с 360.ru высказался и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он призвал не убирать мемориал, но все-таки поставить на Лубянке памятник Дзержинскому.
Соловецкий камень нужно сохранить, потому что он напоминает о периоде так называемого «большого террора» в СССР, отметил эрудит.
«Действительно, с 25 июня 1937 года до 25 ноября 1938 года совершено и правоохранителями, и партийными аппаратчиками среднего звена довольно много преступлений», — уточнил он.
Вассерман добавил, что в 1938-1941 годах по горячим следам все приговоры по статье об измене Родине пересмотрели и пришли к выводу, что «почти четверть этих приговоров вовсе необоснованные, а еще четверть — по сути чистая уголовщина, там были другие составы преступлений».
Он призвал помнить, насколько большую опасность могут представлять необоснованные, ошибочные, а то и сознательно преступные приговоры.
Вассерман предложил дать Соловецкому камню другое название.
Конкретно в Соловецком лагере держали вполне сознательных и открытых противников тогдашней власти, а, извините, любая власть не просто имеет право, а обязана бороться за свое существование, поэтому считать преступлением то, как относились к соловецким заключенным, — такое мнение само по себе преступно.
Анатолий Вассерман
депутат
Также депутат поддержал идею возвращения памятника Дзержинскому.
«Совершенно необходимо, чтобы был около одной из наших главных правоохранительных структур памятник человеку, не просто создававшему эту структуру, но еще и задававшему моральные нормы ее деятельности», — подчеркнул он.
По его словам, у общества много запросов, но поддерживать надо самые разумные: восстановить памятник Феликсу Дзержинскому и «рядом держать Соловецкий камень».