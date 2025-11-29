Принципиальный вопрос или чья-то блажь? Почему разгорелась война памятников у здания ФСБ

Вокруг Соловецкого камня, стоящего на Лубянской площади, снова разгорелась бурная дискуссия. Одни призывают снести мемориал, другие — не трогать его, но вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Почему вопрос о Соловецком камне до сих пор не дает покоя россиянам — разбирался 360.ru.

История вопроса

Наделавший шуму мемориал в память о жертвах сталинских репрессий установили в сквере у Политехнического музея напротив здания КГБ 30 октября 1990 года. Сейчас гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, некоторые считают «местом паломничества» ельцинистов-либералов и тех, кто не поддерживает российскую власть.

Политолог и историк Дмитрий Журавлев в беседе с 360.ru отметил, что в 90-е установка Соловецкого камня была значимым событием, но с тех пор многое изменилось.

«Тогда, в 1991 году, это было принципиальным вопросом. Вопросом о том, какой быть стране», — объяснил он.

Эксперт добавил, что тема памятника давно утратила свою актуальность. По его мнению, россиян сейчас больше волнуют другие проблемы.

«Там вопросов больше, чем ответов, хотя проблема не такая уж и большая. Остроту свою она в значительной степени потеряла в 90-е», — подчеркнул Журавлев.

Тем не менее дискуссии вокруг памятника по-прежнему бурлят. Например, эту тему поднял депутат Государственной думы Андрей Луговой, который в своем Telegram-канале сообщил, что ему предложили установить вместо Соловецкого камня что-то другое.

По его словам, граждане озвучивали разные варианты: вернуть памятник Дзержинскому или создать новый — Александру Невскому или жертвам украинских репрессий.

«В одном и правые, и левые согласны: с местом поклонения ельцинистов-либералов, западных послов и прочих ренегатов надо что-то делать», — написал Луговой.