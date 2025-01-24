«Раздутая проблема». В Танзании российские туристы покрылись сыпью из-за планктона

Директор АРТ-ТУР Арутюнов: после встречи с планктоном в океане нужно принять душ

В Танзании российские туристы пожаловались на сыпь после купания в океане. Одна из отдыхающих по имени Мария рассказала 360.ru, что уже неделю пьет антигистаминные лекарства и применяет мази.

«Чесаться практически перестало, но не зажило еще», — отметила она.

Однако девушка не уверена, что сыпь возникла из-за планктона.

«Потому что планктон обжигал все тело: и грудь, и лицо, и руки. И ожоги от него достаточно быстро проходили: буквально за час. Поэтому относительно сыпи на ноге врач решил, что это ожог медузы», — пояснила она.

Но, с другой стороны, она не помнит, чтобы сталкивалась с медузой — только с планктоном.

«Три недели уже не проходит эта сыпь. И я не уверена, что это после купания. Изначально я полагала, что это укус комара, но границы нечеткие и воспаления нет. В общем, по виду ожог медузы. Но, с другой стороны, если бы это был ожог медузы, то там же и другие симптомы, типа отравления. Поэтому сейчас я полагаю, что это реально какой-то неизвестный планктон», — добавила она.

Другая туристка Анастасия также сказала 360.ru, что сыпь у нее появилась не после купания. Температуры нет. Возможно, это аллергия, но на что — она не знает.

Директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru рассказал, что после встречи с планктоном обязательно нужно принять горячий душ, чтобы все с себя смыть.

«Когда вы это все смываете сразу, то у вас никаких проблем быть не может. <… > Вот люди едут в тропики, вот. Ну и при этом ведут себя так, как будто они на Балтийском море, так сказать, купаются. Конечно же, это не проблема».

Он добавил, что его компания постоянно отправляет туристов в Танзанию, на Занзибар, но подобных случаев не было.

«В принципе, я думаю, это просто абсолютно раздутая какая-то проблема. Соблюдение просто элементарной превентивной нормы безопасности — сполоснуться в душе после купания в океане — это абсолютно нормальная практика», — подчеркнул Арутюнов.

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