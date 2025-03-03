03 марта 2025 19:16 Разбил нос и хотел топить. Почему не сажают матерей, приводящих домой агрессивных сожителей? 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Пермь. Мать выпивает с отчимом, происходит драка, отчим избивает сына и пробует его утопить. Девятилетнему мальчику удается выбежать на улицу и попросить о помощи. Редкий случай: сосед не прошел мимо, защитил ребенка и вызвал полицию. Однако в отделе на отчима оформили административку. Местные жители сказали, что он уже вернулся домой, а жена якобы даже сбегала за бутылкой. Впрочем, в итоге, кажется, «муж» собрал сумку и бежал, но его задержала полиция. Мальчика с мамой поместили в центр помощи семьям, с ними «работают психологи». В семье, по свидетельствам соседей, есть еще пятилетняя дочь. Видимо, оба ребенка останутся с матерью, которая привела в дом пьяного мужчину?

«Мама, не надо!» Когда мне было лет восемь, я на прогулке услышала, как примерно на шестом этаже нашего дома ребенок кричал: «Мама!!! Мама, не надо, мама!» Потом выпрыгнул из окна. Я была первой, кто его увидел. Так мальчик спасался от пьяного отца, которого мать выгнала, но потом в очередной раз впустила. Сын умолял не пускать к нему чудовище, но штаны в доме для матери были важнее. Я выросла в тюменском районе под названием Лесобаза. Это очень страшное место, про него много написано, так как Лесобаза часто попадает в нехорошие новости. Более того, я выросла в легендарном доме по адресу Судостроителей, 38. Там регулярно происходят не умещающиеся в голове благополучного обывателя события. Многие журналисты, документалисты из России ездили снимать этот дом и в своих репортажах назвали его самым страшным домом в России.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Вероятно, есть и страшнее. Но я за свою жизнь не встречала ни одного человека, кто бы видел такой, страшнее дома из моего детства. Когда я выросла и написала о нем целую книжку, мне часто говорили: как же вам не повезло, что вы жили в этом доме без отца.

Что вы, дорогие мои, я считаю, что мне крупно повезло. Потому что в этом доме отцы, если они у кого-то имелись, были такие, что уж лучше бы их вовсе не было. Я знала только двух девочек, у которых были отцы, которых не боялись ни они сами, ни их подружки. Один из них, кстати, отчим. Наш сосед. Помню его. Дядя Коля — заботливый, надежный, горку нам зимой заливал. Был еще у подружки через дорогу папа Женя, веселый и надорвавшийся на заработках, чтобы вывезти семью с Судостроителей.

Все остальные папы и отчимы на Лесобазе запомнились мне как одна обезличенная красная морда со смрадным перегарным дыханием и огромным грязным кулаком. В нашем доме девочки и мальчики, у которых были папы, очень завидовали таким, как я, у которых не только не было пап, но даже отчимы не появлялись. Мне завидовали, потому что я жила с мамой, никаких пап никогда не видела и могла их не бояться. А вот сосед Димка постоянно встречал дома новых «пап». Вроде и не били его. Но он частенько приходил к нам: «Можно я у вас посижу? У нас новый папа». Однажды пришел к нам с чемоданом. «Я на Насте женюсь и у вас жить останусь. Можно? А то у нас опять новый папа…» Отчетливо помню, что для себя года в четыре решила: если у меня появится какой-то папа, в доме жить не останусь. Так и сказала маме. Для острастки повторяла время от времени. Тяжело, наверное, маме было: красивая, а осталась одна. Но такое время стояло, такая вокруг была среда, что иной ребенок мог от ужаса умереть, едва завидев, как мать ведет к ним в дом мужчину. Жизнь детская стоила мало. Это сейчас сажают строго, разбираются, скандалы на всю страну. Раньше детям приходилось побои терпеть. И насилие. Пойти было некуда: конец 80-х — начало 90-х, к кому ты пойдешь, если иные милиционеры для приработков бандитов на рынке во время службы охраняли? Некогда было детей защищать. И детдомов очень боялись.

Фото: РИА «Новости»

Про одну девочку из нашего дома мы знали, что ее не только новый папа каждый раз избивает, а мать помогает всыпать, но и бывает, что «папа» клал ее с собой в постель. Девочка даже сама об этом говорила. «Ну, а что? Всяко лучше, чем детдом». У нее была младшая сестра. Старшая выгоняла ее до ночи в коридоре с детьми бегать. Бывало, младшая до полуночи «гуляла» в общежитии коридорного типа по этажам, пока новый папа не уснет. Мама, кстати, у них не пила. Просто терпела. Думала, наверное, всяко лучше, чем одной. Мужик в доме есть, штанами пахнет. Хоть и чуть ли не каждый месяц — новыми.

Топил в ванне Случай из Перми сегодня все же редкость — чтобы так уж прямо взяли и не только отпустили отчима, но поначалу демонстративно ограничились административным делом, если СМИ не врут. Выходит, для задержания «отца» потребовалась общефедеральная шумиха и вмешательство СК. Что там произошло точно? Мальчик рассказал, что после выпивки отчим разругался с матерью и, судя по всему, ее избил. После чего пошел принимать ванну. Пьяный мужчина уходит в ванную и оттуда требует от девятилетнего пасынка принести ему сигареты. Ребенок поначалу отказывается, но отчим предпринимает какие-то меры, после чего ребенок все же выполняет требование, причем мы не знаем, с кухонного стола мальчик должен был принести сигареты или из магазина. Видимо, отчим счел, что мальчик долго возился, не спешил угодить, потому разбил ему нос. А дальше? Мальчик утверждает, что отчим начал его топить в ванной, потому он вырвался и выбежал. На улицу, с матерками и оскорблениями, выскочил и мужчина: в трусах и куртке. В общем-то, так все СМИ и описывают. Я проанализировала слова ребенка и поняла, что дело могло быть немного не так. Зачем мужику, который моется в ванне, топить ребенка? Представьте, он лежит голый в ванне или стоит раздетый, готовясь погрузиться в воду. Раз он в трусах, то в ванной, вероятно, был в лучшем случае в них, а то и без. Предположим, что взрослый пьяный мужик, вовсе не отец ребенку, лежит в ванне, хватает мальчика и тащит к себе. Это ребенок думает, что мужик собрался его топить. Здесь догадки должен строить уже следователь.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мать — жертва? Кстати, а где была мать? Сейчас ей «помогают психологи», а где она была, когда сыну разбили нос, некий дядька тащил его в ванну якобы топить, мальчик вырвался в домашней одежде на улицу вовсе не в Сочи, а на Урале? Предполагается, что либо ее нокаутировал сожитель, либо не заметила, что сын выскочил с криками о помощи. То и другое — как минимум повод для проверки, причем уголовной, по статье 156 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Но разве правоохранители проявили к матери интерес? Когда я была маленькая, меня всегда занимал вопрос: почему и мужчина, и мать, приведшая его к ребенку в дом, избегают ответственности. Вы знаете, 30-35 лет назад немногочисленные здоровые члены общества в нашей среде, безусловно, осуждали матерей, которые водят к себе череду «пап» и молча позволяют им избивать и насиловать детей. Не осуждали только те, кто сам водил или избивал.

Если человек сохранял человеческий облик, мать он осуждал. Хотя ответственности, конечно, за это никакой не предусматривалось. Но соседка могла обругать гулящую мамашу, даже дать ей пощечину. Было порицание со стороны немногочисленных благополучных соседей.

Потом пришли 2000-е и 2010-е, когда вдруг посыпался на головы людей из СМИ птичий язык со всеми этими «виктимблейминг», «виктимшейминг», «созависимость». Модные прогрессивные психологи начали в голос утверждать, будто матери, которые водят домой тиранов, закрывают глаза на издевательства над своими детьми и даже в них участвуют, на самом деле созависимые, жертвы, осуждать их не смей. В какой-то момент любой человек, тем более журналист, если он ставил вопрос об ответственности такой матери, начал подвергаться молниеносным нападкам толпы модных правозащитниц, псевдофеминисток и слушательниц разных гендерных штудий. Они заваливали оппонента своим птичьим щебетанием про созависимость и стыдили за призыв наказать мать, которая водит домой пьяных мужланов с кулаками.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Мать еще и отомстит Лишь в последние несколько лет ситуация изменилась. Реакция пользователей в соцсетях на такие новости стала адекватной: минимум треть комментариев под видео из Перми касается матери мальчика: где она, почемe не привлекут? Говорят, ситуацией занялся Следственный комитет. Ужасно, конечно, что без окрика из Москвы, из приемной Бастрыкина, у нас уже и с пьяным отчимом в провинции не разобраться. Но тут хотя бы есть шанс, что после огласки мужичка задержат и осудят. Собственно, что детям с того? Их, напомню, в доме двое. Посадят этого мужчину — мать приведет другого. Который будет, допустим, не носы расквашивать, а руки выворачивать. Не в ванне топить, а в унитазе. Она и ему побежит за водкой? Или, еще хуже, присоединится к избиениям, как это произошло в Донецке, где забили восьмилетнюю девочку? Собутыльник сидит, а мать, говорят, даже адвоката ему нашла. И соседям рассказывает, будто дочь упала с лестницы. Даже бабушка ребенка такой несправедливости не выдержала, пытается добиться наказания для матери.

Впрочем, думаете, хуже не бывает? Бывает: в Петербурге дочери признались, что их насиловал сожитель матери. Когда его арестовали, девочки снова пожаловались: говорят, мать стала их избивать в отместку за то, что испортили жизнь сожителю и лишили ее мужика в доме. Эту женщину задержали, но снова не смогли обойтись без Следственного комитета.

Это вам не езда на самокате Между прочим, может быть еще хуже. Когда мать приводит в дом мужчину, сразу видя, что его интересует ребенок — и этого ребенка мужчина будет насиловать. Они ложатся спать, мужик идет в комнату к ребенку, утром возвращается. Жена знает и молчит, ее все устраивает, она хочет иллюзию семьи и немного внимания для себя, потому решает, что за это должен платить ребенок. Такие случаи есть. После ареста мужчин в подобных семьях матери обычно тоже вымещают на дочерях ненависть: лишили мужика. Бывает, что сожитель дочь насилует ночью, а мать ее от злости днем избивает. И на следствии говорит, что та «гулящая стерва», специально перед отчимом «задом вертела», хотя девочке всего 10 лет.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Такое бывает. Жесткой и четкой ответственности за это для матерей не предусмотрено. Почему-то. Наоборот, ребенок, которого с согласия матери истязали, становится ее иммунитетом, женщину не трогают, ведь ей еще растить ребеночка. Того самого, которого сожитель избивал и топил в ванне. Я много писала о таких делах. Смею утверждать, что обычно, если сожитель избивает ребенка, мать в курсе. Если он ребенка насилует, мать как минимум слышала жалобы ребенка, но не среагировала. А бывает, увы, что мать закрывает глаза. Годами. Почему-то как соучастницу ее не привлекают. Хотя считаю, что как минимум за оставление в опасности должны судить. Вообще судить мамашу по этой статье, если позволила в своем доме при ребенке появиться пьяному.

Пьяный собутыльник и сожитель — источник опасности для детей. Но за это не наказывают. В Москве мать с ребенком доставили в отдел и составили административный протокол — ехала с сыном на самокате, а ведь это опасно. Приводить домой пьяных мужиков, которые тащат ребенка в ванну и разбивают ему нос, видимо, не опасно.

Женщине из Перми, если не поднять сейчас большую волну, ничего не будет. Тем более у нее двое детей. Может нового мужика искать? Ведь на сыне еще много живого места осталось, а дочка подрастет. Следующий «папа» может развлекаться, топя в ванне сразу двоих.