30 мая 2025 11:44 Рапсовые листоеды атаковали Омскую область. Чем опасны полчища этих жуков Биолог Воробьев: рапсовые листоеды опасны для урожая крестоцветных 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сельскохозяйственные поля Омской области атаковали полчища рапсовых листоедов. Местные жители бьют тревогу и переживают за то, что насекомые, закончив поедать сорняки, перейдут на посевы пшеницы и ячменя, что поставит урожай в этом году под угрозу. Какие последствия от нашествия жуков ожидают регион, разбирался 360.ru.

Что произошло в Омской области Telegram-канал Mash опубликовал сообщение о том, что на полях региона обнаружили большое количество рапсовых листоедов. На данный момент они атаковали сорняки растений, но после того, как взойдут посевы злаковых, могут перейти и на них. Источник канала в Россельхозцентре подчеркнул, что насекомые несут опасность для урожая. Подобное случается раз в три-четыре года на фоне теплой погоды и запущения полей без вспашки. Сейчас специалисты борются с жуками биопрепаратами и вручную собирают вредителей.

Последствия от нашествия жуков Рапсовый листоед — достаточно опасный вредитель для растений семейства крестоцветных, объяснил биолог и агроном Михаил Воробьев. К ним относятся, например, капуста, редька и редиска.

«Это, конечно, опасно. Так иногда бывает, что для некоторых насекомых складываются благоприятные условия, и они начинают интенсивно размножаться. Когда-то это была тополиная моль, когда-то это была боярышниковая огневка, сейчас это коснулось рапсового листоеда. Он может размножиться и переместиться в другие области», — сказал эксперт.

Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com

По его словам, на распространение насекомых может повлиять множество факторов, в числе которых направление ветра, способное переместить жуков и интенсивность транспорта в зоне вредителя. Однако у специалистов существует множество способов борьбы с насекомыми, в том числе и с рапсовым листоедом. «Есть такие препараты, которые называются инсектициды, убивающие вредных насекомых. Некоторые более ядовитые, некоторые менее ядовитые, но их чередование обуславливает борьбу с ними. Этого опасаться не нужно, потому что современное сельское хозяйство немыслимо без использования инсектицидов, и любую сельскохозяйственную культуру обрабатывают несколько раз в сезон», — уточнил собеседник 360.ru. Биолог подчеркнул, что рапсовые листоеды не опасны для животных и людей. «Они едят в основном только семейство крестоцветных. У них такая вот специализация, поэтому опасаться их другим растениям, а не только людям или животным, не стоит», — заключил он.