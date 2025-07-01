Сегодня 17:06 Замуж в 16. Как ранний брак отразится на психике подростков и демографии в России Психолог Дугенцова указала на неготовность несовершеннолетних к созданию семьи 0 0 0 Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Дети

Беременность

Семья

Отношения

Депутаты

Россия

Брак

Образование

В России предложили снизить брачный возраст с 18 до 16 лет. Это объяснили беременностью подростков, духовными ценностями и необходимостью думать о будущем страны. Так ли безоблачна эта инициатива, стоит ли ее вводить, как женитьба скажется на психике несовершеннолетних и готовы ли они к ответственности в столь юном возрасте — в материале 360.ru.

В чем суть предложения о брачном возрасте Идею снизить брачный возраст до 16 лет предложил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Абзацем». Он уверен, что это позволит молодым людям жениться без дополнительных бюрократических трудностей, на общих основаниях, венчаться в церкви и воспитывать детей в полной семье. «Мы должны создавать условия для того, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка, а молодые семьи чувствовали поддержку, а не осуждение. Этот вопрос требует взвешенного подхода, но я уверен: если молодые люди осознанно выбирают семейную жизнь, государство должно быть на их стороне», — объяснил политик. В каком возрасте можно вступать в брак в России сейчас Сегодня в России минимальный возраст для заключения брака составляет 18 лет. Однако законодательство предусматривает возможность его снижения до 16 при наличии особых обстоятельств — согласия родителей или органов опеки, беременности невесты и рождения ребенка.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

До начала XX века брачный возраст в России определялся Церковью и зависел от региона проживания. Например, жених мог вступить в брак с 15 лет, невеста — с 13. Только в 1917 году, после революции, советское правительство установило единый минимальный возрастной порог для всех граждан страны — 16 лет, позже поднятый до 18. Законодательство допускает различия между субъектами Федерации. Некоторые регионы имеют право самостоятельно снижать брачный возраст ниже общероссийского уровня. К примеру, в отдельных областях практикуется разрешение союза даже несовершеннолетним подросткам при соблюдении строгих условий и подтверждении серьезных оснований. Брачный возраст в других странах Международные организации, такие как ООН и Совет Европы, активно выступают против детских браков, призывая установить минимальный возраст заключения союза на уровне 18 лет. Они отмечают, что раннее замужество нарушает права несовершеннолетних и препятствует развитию их личностных качеств и образованию.

Фото: IMAGO/Ulrich Roth / www.globallookpress.com

Россия соответствует этим стандартам. Большинство европейских государств придерживаются единого подхода, устанавливая минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет, хотя существуют незначительные вариации. Например, в Германии и Франции возможно снижение брачного возраста до 16 лет при определенных обстоятельствах. В Великобритании же минимальный возраст — 16, однако молодые пары обязаны получить согласие родителей или опекунов. Позднее вступление в брак связано с увеличением продолжительности обучения и профессиональной подготовки, что положительно влияет на карьерный рост и экономическое благосостояние семьи. Высокий уровень образования снижает риск развода и улучшает качество отношений. Тем не менее высокие темпы расторжения союза сохраняются и в развитых странах. Плюсы и минусы раннего брака Преимущества ранней свадьбы Молодые люди, решившие создать семью рано, могут испытывать сильную любовь и глубокое чувство взаимной симпатии. Их близкие отношения могут стать крепким фундаментом будущего семейного счастья.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com

Если молодые супруги чувствуют себя готовыми принять ответственность за совместную жизнь, они получают шанс начать строить свою самостоятельность раньше сверстников, приобретая жизненный опыт и учась справляться с трудностями вместе. Молодожены могут помогать друг другу преодолевать трудности переходного возраста, становясь надежной опорой и поддержкой в сложных ситуациях. Негативное влияние раннего брака «Сама идея противоречит Конституции Российской Федерации. Согласно ей дети — приоритет государственной политики, то есть граждане в возрасте до 18 лет. Мы хотим, чтобы каждый ребенок получил обязательное среднее образование и была возможность окончить еще и высшее учебное заведение. Потому что выпускник университета даст своему ребенку гораздо больше», — рассказала в беседе с 360.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, инициатива идет вразрез с указом президента России Владимира Путина о традиционных ценностях, согласно которому главное в нашей стране — это, конечно, семья, то есть и отец, и мать. Идея рожать за школьной партой и потом обращаться к государству за соцподдержкой противоречит здравому смыслу и антидетская.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Подростки в 16 лет совсем не готовы регистрировать отношения и брать на себя быт. Не все приходят к этому в 30, что говорить про такой юный возраст, считает клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. Таким людям не хватит ни эмоциональной, ни психологической зрелости. Еще развивается мозг, в частности префронтальная кора, которая отвечает за планирование, контроль и импульс. «У ребят еще недостаточно жизненного опыта. Вступить в брак, родить ребенка и воспитать его можно, если рядом есть поддерживающие взрослые. В 16 лет гормональные всплески и недостаток критического мышления мешают принимать осознанные решения. Еще не созрели когнитивные и эмоциональные функции», — рассказала Амелина-Прилепская. С ней согласна психолог Дарья Дугенцова. Планирование и ответственность формируются в промежутке 21-25 лет, но никак не 16. Человек в 18 лет выстраивает личные связи, формирует круг общения, однако точно не создает семью и не рожает детей. Инициативы наподобие идеи Михаила Иванова, по ее мнению, лишь увеличат число разводов. Подростковые семьи распадаются намного чаще — в течение трех-пяти лет. Успешные кейсы есть, но их немного. Иногда удается устоять благодаря поддержке со стороны родственников, религиозным убеждениям и традициям. Но последнее также может подталкивать к принятию таких непростых решений, как замужество.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com

В столь юном возрасте человек чаще всего попадает в отношения, которые при определенных этапах дальнейшего развития ему не подходят, отметила Дугенцова. Если союз не зарегистрирован, выйти из него проще. Молодые родители сталкиваются с чувством упущенной молодости, потерянного времени. Есть риск развития депрессии, потому что они думают, что не прожили жизнь. На фоне контроля и груза ответственности появляется тревожность, ведь в свои 16 уже нельзя быть ребенком. Нужно принимать взрослые решения, и отсюда хронический стресс. Поэтому молодым семьям важна психологическая и финансовая поддержка. От материального благополучия тоже многое зависит. Ранний брак зачастую идет бок о бок с беременностью. Девушка может бросить учебу, не заниматься карьерой, а после выхода из декрета сразу пойти работать вместо получения образования, ведь надо кормить ребенка. «Это сильно влияет на внутреннее ощущение целостности. Человек либо пойдет доучиваться, либо работать за невысокую зарплату. Это скажется на финансовом состоянии семьи. Отсутствие образования иногда приводит к зависимости от родителей и отсутствию личностного роста, потому что девушке все время не до себя. Поиск своего «я» начинается очень поздно, если вообще начинается», — подытожила Амелина-Прилепская.