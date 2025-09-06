Радиостанция «Юмор FM» отметила 20-летний юбилей
Радиостанция «Юмор FM»с размахом отпраздновала 20-летие и порадовала слушателей 10-часовым супермарафоном шуток и песен. В прямом эфире прозвучали топовые хиты и юморески от лучших российских комиков.
Во время марафона в студии выступили десятки артистов: музыканты, диджеи, юмористы и ведущие. В число исполнителей вошли такие звезды как экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, Galibri & Mavik, VAVAN, BURITO, Юлия Савичева, PIZZA и другие.
По словам генерального директора ГПМ Радио Вадима Терещука, «Юмор FM» была, есть и будет самой веселой в российском эфире. Он поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал станции сохранять свой вайб и передавать это настроение людям.
«К этому дню мы готовились, честно говоря, все 20 лет. За эти годы поменялись песни, появились молодые талантливые юмористы, родились новые шутки, но юмор — всегда с нами», — признался Терещук.
Певица Seville рассказала, что юбилей радиостанции оказался приятным поводом для сбора звезд.
«Я очень люблю дни рождения, считаю это магическим днем и когда такая концентрация творческих людей на один квадратный метр — это всегда круто», — подчеркнула она.
Ее коллега по цеху Ольга Серябкина отметила, что слушатели «Юмор FM» заряжаются позитивным настроем и становятся счастливее.
Мне кажется, название говорит о концепции. И я думаю, что это один из главных составляющих успеха, потому что хорошая музыка плюс люди, которые правда любят то, что они делают, несут позитивный месседж.
Ольга Серябкина
Певица
Марафон оценила и музыкальная группа Dabro. Музыканты признались, что чувствовали себя как на полноценном концерте и выкладывались на 100%. По их словам, артисты получили возможность самим заряжаться энергией на выступлении.
По мнению команды радиостанции, рецепт объединения людей кроется в искреннем смехе и любимой музыке. Продюсер «Юмор FM» Никита Савиных подчеркнул, что станцию слушают в разных уголках страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Краснодара.
«Мы очень любим наших слушателей, для которых мы и делаем это все», — подчеркнул он.
Несмотря на прошедшие 20 лет, радиостанция с прежним задором ставит хиты и заряжает россиян хорошим настроением. Во время супермарафона музыканты не только исполнили песни, но и поделились веселыми историями. Серябкина рассказала, как отправилась в Якутию на День шахтера, а VAVAN красочно описал, как рыба украла у них с сыном удочку.
В живом исполнении также прозвучали и скетчи от главного героя рубрики «Гол! Ой! Штанга!» Романа Юнусова, юморески от «уGARного папы» Гара Дмитриева, карапули от Надежды Ангарской. По телефону к марафону присоединились Андрей Рожков из «Уральских пельменей», певец Денис Клявер и шоумен Николай Фоменко. Станция провела прямую трансляцию на сайте и в сообществе радиостанции в OK, а самые яркие моменты появились в Telegram-канале «Юмор FM».