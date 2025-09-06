Радиостанция «Юмор FM» отметила 20-летний юбилей

Радиостанция «Юмор FM»с размахом отпраздновала 20-летие и порадовала слушателей 10-часовым супермарафоном шуток и песен. В прямом эфире прозвучали топовые хиты и юморески от лучших российских комиков.

Во время марафона в студии выступили десятки артистов: музыканты, диджеи, юмористы и ведущие. В число исполнителей вошли такие звезды как экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, Galibri & Mavik, VAVAN, BURITO, Юлия Савичева, PIZZA и другие.

По словам генерального директора ГПМ Радио Вадима Терещука, «Юмор FM» была, есть и будет самой веселой в российском эфире. Он поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал станции сохранять свой вайб и передавать это настроение людям.

«К этому дню мы готовились, честно говоря, все 20 лет. За эти годы поменялись песни, появились молодые талантливые юмористы, родились новые шутки, но юмор — всегда с нами», — признался Терещук.

Певица Seville рассказала, что юбилей радиостанции оказался приятным поводом для сбора звезд.

«Я очень люблю дни рождения, считаю это магическим днем и когда такая концентрация творческих людей на один квадратный метр — это всегда круто», — подчеркнула она.

Ее коллега по цеху Ольга Серябкина отметила, что слушатели «Юмор FM» заряжаются позитивным настроем и становятся счастливее.