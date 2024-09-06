Сегодня 17:35 Работы на огороде в сентябре. Какие овощи собирать и как готовить землю к холодам Агроном Викулов рассказал о правилах сбора овощей на огороде в сентябре 0 0 0 Фото: Freepik Общество

Сад и огород

Начало осени — время уборки урожая на огороде и постепенной подготовки земли к холодам. Какие овощи нужно собирать в начале сентября, а какие можно убрать и во второй половине месяца, 360.ru обсудил с ученым, агрономом Владимиром Викуловым. Также специалист поделился советами о том, какие работы стоит успеть провести на участке перед наступлением зимы.

Какие овощи собирают в сентябре Томаты, перец и баклажаны При сборе овощей на огороде, по словам Викулова, ориентироваться нужно, скорее, не на календарь, а на фактическую погоду за окном. «Все теплолюбивые овощи убираются до первых заморозков. Это относится ко всем пасленовым. Ну, почти ко всем. Это перец, томаты, баклажаны, физалис. Его, правда, мало кто выращивает, но тем не менее», — уточнил агроном.

Фото: РИА «Новости»

Если говорить о зелени, нужно иметь в виду, что петрушка, сельдерей, кинза и укроп могут пережить небольшие заморозки, но их качество от этого однозначно снизится. Поэтому со сбором затягивать не стоит.

Когда собирать морковь и капусту «Что касается корнеплодов — убирают в сентябре основные сорта моркови, репы, редьки, брюквы — она, к слову, тоже редкий овощ теперь у нас считается. И, как и в случае с зеленью, они могут пережить небольшие заморозки, но тут важно учитывать, что даже их небольшое повреждение негативно скажется на сохранности», — подчеркнул Викулов.

Фото: Freepik

Разобраться в том, что пора ускориться с уборкой моркови, поможет внешний вид ее ботвы. При условии, что она сохнет и желтеет, нужно начинать собирать плоды. Также можно ориентироваться на количество белых отростков на корнях моркови, большое их количество — сигнал о том, что уборку дальше откладывать уже некуда.

Фото: Freepik

В начале сентября начинают убирать среднеспелые сорта капусты. Из них хорошо делать заготовки, например квасить или солить, чтобы потом с удовольствием есть зимой. А поздним сортам этого овоща нипочем даже заморозки до -5 градусов. Их убирают до конца сентября.

Интересно Считается, что для идеальной засолки нужно выбирать круглую и приплюснутую сверху капусту. Обязательно обратите внимание на кочерыжку — она должна быть белой. Пятна на ней сигнализируют о начале процесса гниения. Считается, что для идеальной засолки нужно выбирать круглую и приплюснутую сверху капусту. Обязательно обратите внимание на кочерыжку — она должна быть белой. Пятна на ней сигнализируют о начале процесса гниения.

Уборка картофеля Основные сорта картофеля начинают убирать в начале сентября. На зиму при этом запасают, как правило, плоды поздних сортов, потому что они могут храниться дольше.

«[В зависимости от сорта можно подождать с уборкой еще даже] пару недель, но не позже. После такого срока оставлять их в земле нельзя, так как возможны различные заболевания, да и вредители любят картофель наш», — пояснил специалист. Сбор тыквенных на огороде Даже небольшие заморозки совсем не выдерживают тыквенные, предупредил Викулов. Речь идет не только о различных тыквах, но также о кабачках и цукини. «И малейшее повреждение плода тоже вызовет его неудовлетворительное хранение, при таком сценарии они сразу начнут обрастать различными заболеваниями. Ничего хорошего из этого не выйдет», — констатировал эксперт.

Фото: Freepik

Отдельное внимание Викулов обратил на угрозу развития фитофторы на овощах в теплицах. Этот риск увеличивается на фоне наступления прохладных ночей и выпадения росы.

Интересно Фитофтора — это грибковая инфекция, поражающая томаты, картофель, перцы и баклажаны. Активизируется грибок во влажной и охлажденной почве. Среди признаков заболевания — появление коричнево-желтых пятен на плодах. Фитофтора очень опасна и может запросто уничтожить урожай всего за неделю, если не принимать никаких мер. Фитофтора — это грибковая инфекция, поражающая томаты, картофель, перцы и баклажаны. Активизируется грибок во влажной и охлажденной почве. Среди признаков заболевания — появление коричнево-желтых пятен на плодах. Фитофтора очень опасна и может запросто уничтожить урожай всего за неделю, если не принимать никаких мер.

«То есть бывает так, что любитель оставил полную теплицу томатов, перца и баклажанов. И вот при таких условиях он должен помнить, что пройдет буквально несколько дней — и сядет фитофтора на плоды, и придется просто все выкинуть», — указал собеседник 360.ru. По словам Викулова, лучшим вариантом будет убрать в том числе и еще зеленые овощи из теплицы, чтобы они спокойно дозревали в теплом и сухом месте. И в таком случае, подчеркнул агроном, нет риска лишить себя большого количества осеннего урожая.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно хранить урожай Хранить собранные овощи следует в темном и прохладном месте. Важно, чтобы оно хорошо проветривалось. Оптимальный температурный режим внутри должен составлять от нуля до +15 градусов. Это важно, чтобы плоды не начали портиться, гнить или прорастать. Еще один совет — не хранить вместе разные культуры. Поместить овощи можно в ящики или вентилируемые контейнеры. Неплохим вариантом будут корзины, а вот пластиковые пакеты для этих целей не подойдут точно. Какие работы провести на огороде в сентябре После уборки овощей можно начинать готовить огород к новому урожаю, отметил Викулов. В первую очередь специалист рекомендовал внести на освобождающиеся участки земли удобрения.

Не поздно сейчас внести осенние подкормки с фосфорно-калийными удобрениями. Самое простое — это зола, также это могут быть минеральные удобрения. В некоторой степени это опять же залог будущего урожая. Он закладывается именно осенью. Владимир Викулов ученый, агроном

Основным калийным удобрением считают хлористый калий (он же калийная соль или хлорид калия). Осенью его рекомендуют использовать, потому что в течение зимы хлор уйдет в нижние слои почвы, а для подкормки останутся безопасные вещества. Его рекомендуют почти для всех типов почвы, за исключением кислой, а также для всех огородных и садовых культур.

Фото: Freepik

«Еще один важный момент — нужно убрать растительные остатки и либо закомпостировать их, либо уничтожить из-за риска развития разных заболеваний. Как правило, лучше уничтожать, потому что компостировать пораженные фитофорой ботву томатов или картофеля не стоит», — добавил эксперт. Помимо этого, продолжил он, осенью, как правило, производится перекопка участка. И в таком виде он затем «уходит в зиму». В теплицах из поликарбоната эксперт рекомендовал провести масштабную уборку — как следует вымыть их мыльным раствором с добавлением медного или железного купороса и организовать дезинфекцию. Такая обработка, по его словам, нужна в силу того, что в теплицах, как в термосе, могут сохраняться неприятные для растений болезни. Для дезинфекции грунта можно использовать биопрепараты для оздоровления почвы. «Такие мероприятия опять же положительно скажутся на урожае в новом году», — заключил Викулов.