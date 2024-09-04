Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

Среди российских компаний 40% полагают, что у соискателей должно быть хобби и его лучше указать в резюме. К таким выводам пришли сервис «СберПодбор» и соцсеть «Одноклассники» по результатам проведенного исследования, участие в котором приняли более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Еще 39% опрошенных выразили уверенность в том, что это зависит от профессии. Примерно каждый пятый респондент — 21% — ответил, что хобби — неважная часть резюме.

Информацию о хобби связали с всестороннем развитием кандидата большинство работодателей, 65%. На второе место они поставили оценку культуры и ценностей (56%), а на третье с результатом в 47% — полезные для работы навыки.

Через опасные увлечения 29% опрошенных оценивают будущие риски, связанные с потенциальным кандидатом. Столько же анализируют навыки владения тайм-менеджментом. Ответственным отношением при заполнении резюме при заполнении строки «Хобби» назвали 3% компаний.

Важным наличие увлечения для кандидатов на любые позиции сочли 40% организаций. Полезными данными для офисных сотрудников эту информацию сочли 21% представителей бизнеса, еще 17% указали на ее пользу для топ-менеджеров, а 8% — для руководителей среднего звена.

О необходимости указывать хобби массовому персоналу и представителям рабочих профессий заявили по 3% участников исследования, а 8% указали другие позиции.

«Одноклассники» выяснили, что хобби есть у каждого второго пользователя соцсети. Такие выводы специалисты сделали на основе данных о подписке людей на группы по интересам в ОК — их насчитали 17 миллионов.

Контентные платформы, где есть фокус на увлечения, по данным соцсети, помогают найти дело по душе, встретить единомышленников и развиваться в нем.

Наиболее популярными хобби среди женщин в ОК назвали кулинарию, спорт, садоводство, путешествия и дизайн. У мужчин на первом месте тоже оказалась кулинария, а рыбалка — на втором. Далее следуют авто, путешествия и спорт.

«В условиях растущей конкуренции на рынке труда и кадрового голода, когда дефицит специалистов ощущается во всех сферах, важнейшими факторами при выборе кандидатов остаются профессиональные навыки и опыт», — отметил замгенерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков.

Он подчеркнул, что прежде всего работодатели заняты поиском квалифицированных специалистов, которые могут эффективно выполнять свои обязанности. Однако хобби потенциальных кандидатов могут дать преимущество при рассмотрении резюме.

«Ваши увлечения могут продемонстрировать дополнительные качества, которые подойдут корпоративной культуре. Поэтому стоит обратить внимание на свои хобби и представить их в положительном свете на собеседовании, чтобы выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на получение желаемой должности», — пояснил Ветерков.