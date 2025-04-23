Сегодня 06:00 Путь от танка до гроба. История Бориса Ельцина в фотографиях и воспоминаниях 0 0 0 Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года. В истории страны он неоднозначная, но важная фигура. О политике, который к концу жизни из народного героя превратился для многих во врага номер один — в материале 360.ru.

Августовский путч В августе 1991-го президент РСФСР Борис Ельцин стал участником так называемого путча. Именно он был главной движущей силой второго государственного переворота XX века. Одна из знаковых фотографий того времени: Ельцин на танке перед Белым домом. Часто его сравнивают с Лениным на броневике, обращавшимся к пролетариям. Президент крупнейшей республики в составе Советского Союза зачитывал обращение к гражданам России, где называл действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look / www.globallookpress.com

В результате воззваний к тысячам собравшихся перед правительством свершился настоящий переворот, СССР перестал существовать. После ареста политического и военного руководства СССР, роспуска ЦК КПСС и отказа Михаила Горбачева от власти началась история новой России.

Встреча с королевой

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз приехала с официальным визитом в Россию. Встреча была очень важна, потому что с революции отношения России (СССР) с Великобританией складывались холодно — убитый Николай II был кузеном английского принца Георга V. Ельцин говорил, что для России этот визит является высшим признанием того, что страна находится на пути к демократии.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

От рукопожатия президента Ельцина при встрече в Москве королева смогла увернуться, однако без эксцессов не обошлось. Российская верхушка власти оказалась не готова к встрече с британским монархом и особым требованиям обращения: по протоколу к королевской особе нельзя прикасаться. Личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской рассказывал — конфуз возник из-за того, что российские министры не знали тонкостей этикета, а объяснений британских подданных не поняли. «Следующим за ним (старшим конюшим королевы, показавшим, как подобает прощаться с монаршей особой) объявили министра обороны Павла Грачева. У Паши не рука, а огромная грабля. Он берет ручку Ее Величества и такого петуха ей всаживает! Бабуля чуть не улетела! Вслед за ним Пал Палыч Бородин — то же самое. Елизавете в итоге отшибли все руки», — вспоминал он.

Любимый собеседник

Куда более интенсивно развивались отношения с американским президентом Биллом Клинтоном. За семь лет главы государств успели встретиться 18 раз и 56 раз переговорить по телефону. Первая встреча состоялась в 1993 году в Ванкувере. На российско-американские отношения возлагали большие надежды. Билл Клинтон, как следует из рассекреченных стенограмм переговоров, ставил на то, что работа с Борисом Ельциным поможет закончить холодную войну и наладить взаимовыгодные мирные отношения.

Фото: Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Перед вторыми выборами — 1996 года — Борис Ельцин позвонил американскому президенту и попросил денег, чтобы «платить зарплаты и пенсии». Экономическая ситуация в стране вела к тому, что депутат от Коммунистической партии Геннадий Зюганов мог обыграть действующего президента. США не устраивало такое развитие событий, Ельцин был уверен, что, если проиграет, это будет концом любых реформ в России. «У меня есть просьба. Теперь <…> открывается возможность увеличить инвестиции в Россию. Я буду работать с лидерами американского бизнеса и финансовыми сообществами, но мне нужна твоя поддержка, <…> чтобы побудить их инвестировать в России в больших масштабах», — говорил Ельцин в ответ на поздравления Клинтона с победой на выборах.

Фото: Dennis Brack/Dennis Brack — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Власть с человеческим лицом

При этом Ельцин оставался человеком. Его личный фотограф Дмитрий Донской вспоминал, что президент продолжал жить обычной жизнью, проводить время с близкими, играть в теннис, выходить в народ. Донскому иногда казалось, что он не фотограф президента, а семейный. Он рассказывал, что и жена Ельцина Наина, и младшая дочь Татьяна Дьяченко помогали ему ловить нужные кадры.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Я [Наине Ельциной] говорил: „Мне надо снять Бориса Николаевича домашним, в комнатных тапочках“. Она меня в кусты спрятала и чуть позже спускается с ним по лестнице к морю. Он в тапочках, как мне и надо. Они сели на лавку, Наина ему что-то начала рассказывать. Борис Николаевич — хохотать», — вспоминал он. Танцы на выборах Фотография танцующего Ельцина известна всему миру. Снимок был сделан в июне 1996 года в Ростове-на-Дону в ходе предвыборной поездки главы государства по стране. Причем уже во время громкой кампании «Голосуй или проиграешь» Ельцин был тяжело болен. Любая информация о его здоровье тщательно скрывалась, но слухи все равно ходили. На одном из концертов в поддержку действующего президента Ельцин начал танцевать вместе с артистами. Сомнения насчет его состояния это развеяло, но самому президенту обошлось дорого. Спустя годы он рассказал, что у него случился инфаркт — четвертый — прямо на сцене, но сам он, «конечно, не подал вида».

Фото: Howard L. Sachs/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

За этот снимок фотограф Associated Press Александр Земляниченко получил вторую в своей карьере Пулитцеровскую премию. А Борис Ельцин выиграл свои вторые президентские выборы. «Страдающий» Ельцин Одну из самых запоминающихся и, пожалуй, самых известных во всем мире фотографий Бориса Ельцина сделал Дмитрий Донской в Чечне в августе 1996 года. На ней президент России прикладывает руку к лицу, закрывая ей глаза, перед ним спиной к объективу стоят солдаты. В этот день Ельцин специально прилетал в Грозный, чтобы подписать указ о выводе войск из региона. На протяжении двух лет в Чечне шла гражданская война. Она началась после того, как в 1994 году Борис Ельцин принял решение ввести войска для урегулирования конфликта. В учебниках истории события 1994–1996 годов в регионе называют Первой чеченской кампанией. По официальным данным, в этом конфликте погибли 5732 военных российской стороны, почти 18 тысяч были ранены.

Фото: РИА «Новости»

Однако настоящая история снимка оказалась куда более прозаичной. Дмитрий Донской рассказывал, что во время встречи президента с военными сам он забрался с фотоаппаратом на танк. В какой-то момент заметил, что на лбу у Ельцина сидит комар, и стал ждать. «Замечаю, у Деда (так между собой называли Ельцина его приближенные — прим. ред.) здоровенный комар сидит на лице. Аж задница трясется, так кровь пьет. Дед не реагирует. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!» — рассказал он изданию «Спорт-Экспресс». Так что никакого отношения к эмоциям Ельцина жест на фотографии не имел. Тем не менее Донской по совету своего начальства отправил снимок на конкурс компании Canon, где получил за него медаль и 11 тысяч долларов.

Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look / www.globallookpress.com

Преемник

В канун нового 2000 года Борис Ельцин объявил, что больше не может руководить страной. На свое место он предложил преемника — Владимира Путина. Уже его обращение перед боем курантов будет слушать Россия, входя в XXI век. Сам Ельцин простился со страной знаменитыми словами: «Я устал, я ухожу».

Последнее фото Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в московской ЦКБ от остановки сердца. Первый президент России пережил как минимум пять инфарктов и операцию на сердце. Вскрытие по желанию семьи не проводили. Прощание родных и близких с Ельциным проходило в ночь на 25 апреля в храме Христа Спасителя, прийти могли все желающие, очередь к церкви и гробу стояла день и ночь. Приезжал и Путин, поэтому охрана была особенно сильной.

Фото: Valery Gorokhov/Russian Look / www.globallookpress.com

По рассказам очевидцев, попрощаться с первым президентом России пришли тысячи. «Еще до полудня свободный доступ в храм был прекращен. Здесь, у тела Бориса Ельцина, постояла делегация московского правительства, потом губернаторы российских регионов. В храме, казавшемся мне до сих пор огромным, оказалось не так много места», — писал специальный корреспондент «Коммерсантf» Андрей Колесников. Похороны на Новодевичьем кладбище были не менее многолюдными и пышными.

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