Сегодня 16:08 Большинство владельцев оружия не ходят на охоту — пусть стреляют по беспилотникам Публицист Миронова предложила создать картечные отряды для борьбы с БПЛА 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Мужчина, который сбил из ружья украинский беспилотник, стал в России настоящим героем. Кажется, это первый за многие годы случай, когда частное оружие принесло обществу благо. Не пора ли поставить охотников на службу обществу и предложить им приносить пользу? Например, организовать картечные отряды обороны для отражения атаки БПЛА.

В лес не ходят Каждый случай громкой криминальной стрельбы с применением винтовок или ружей вызывает в России волну споров о целесообразности легкой раздачи лицензий на охотничье оружие. Обладатели таких лицензий в защиту своего права на оружие неизменно твердят, будто выполняют незаменимую работу по регулированию численности дичи в лесах, а также защищают общество от вооруженного беспредела. Посмотрим, что не так с обоими этими утверждениями. Начнем с того, что подавляющее большинство владельцев охотничьих лицензий не ходят на охоту. Статистику такую почему-то публикуют крайне редко. Последний детализированный обзор этих данных я встречала за 2019 год. Данные не воодушевили: в России тогда насчитывалось примерно 3,9 миллиона владельцев охотлицензий. Число лиц, имевших легальное оружие, тоже составляло примерно 3,9 миллиона. На них приходилось до 5,3 миллиона гладкоствольного оружия, а также нарезных винтовок. Количество боевых пистолетов, за исключением служебных, имеющихся на руках у населения, невелико, а число лицензий на их ношение меньше: в основном у нас люди покупают ружья с винтовками и травматы. Итак, запомнили? Почти 5,3 миллиона боевых стволов, за исключением пистолетов. Примерно на 3,9 миллиона носителей оружия. При этом — внимание! — на охоту хотя бы раз в год выбирается около 1,5 миллиона владельцев оружейных лицензий. Это значит, что для почти двух с половиной миллионов человек получение лицензии на покупку охотничьего оружия было лишь предлогом для вооружения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что еще охотники говорят в свою защиту? Как правило, владельцы охотничьего, а чаще — псевдоохотничьего (раз с ним не охотятся) оружия повторяют, будто без них существенно возрастет поголовье дичи, в лесу наступит дисбаланс, на расплодившейся кормовой базе отъедятся волки и медведи. Ну и как бы, говорят нам охотники, всем придет конец. Эти страшилки далеки от реальности, в которой на охоту хотя бы раз в год ходят приблизительно 1,5 миллиона человек, из которых каждый проводит в лесу в год в среднем четыре дня — вместе с пьянками, обустройством бивачного лагеря и прочим. В реальности охотники изымают мизерную долю дичи и мало влияют на ее популяцию. Существенно изменить расклад в лесу и обезопасить сограждан охотники могли бы частой охотой на волка, но именно этого-то они стараются не делать: его добыть сложно, приходится выслеживать днями. Все чаще регионы предлагают охотникам за волка щедрое вознаграждение, вплоть до лицензии на лося, но это не помогает.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Ружье — оружие нападения Несостоятельна и версия охотников, будто бы они нас способны защитить и будто при запрете оборота оружия резко вырастет число жертв нападений с участием нелегальных стволов. Да, нелегальное оружие будет всегда. Вот только легальные ружья и винтовки никак не спасают от нападения грабителей, потому что при соблюдении правил хранения их не успевают достать. Они должны храниться в сейфе и разряженными. Если к охотнику лезут в дом вооруженные воры, а винтовку он хранит правильно, то не успеет ее достать. Если успел, значит, хранил ее неправильно. Следовательно, в следующий раз ее может достать кто-то другой: сын-школьник, сосед-забулдыга или те же грабители. То есть неправильно хранящийся длинноствол — оружие нападения. Любой может его взять и пойти стрелять толпу. Но и правильно хранящийся в сейфе длинноствол — тоже потенциальное оружие нападения, охотник сам может его взять и пойти в толпу. И мы точно знаем, что охотник, оказавшись в подвергнутой нападению толпе, спасти себя и сограждан не сможет — его оружие будет лежать разряженным в сейфе.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

С точки зрения интересов общества всем нам было бы выгоднее охоту запретить, ибо она есть предлог для не вполне прозрачного владения оружием; ведь если человек покупает оружие, но в лес не ходит, он не совсем честен. Мы не знаем, зачем он приобрел винтовку. Зато точно знаем, что может принести эту винтовку на работу. Его сын может взять ее в школу. Еще мы знаем, что при нападении охотник не успеет защитить не только нас, сограждан, но и себя самого. И что на регуляцию дичи в лесу охотники оказывают минимальное влияние.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Потому выгоднее и безопаснее вообще запретить оборот охотничьего оружия, а охоту и отстрел излишков дичи поручить егерским войскам. Они де-факто уже есть при администрациях множества районов. И именно они регулируют численность волков, например. Борются с тиграми на Дальнем Востоке. Можно создать такие войска, допустим, при Росгвардии. С жестким контролем их вооружения. Пускай отвечают за его применение, как военные и полицейские. Они же будут убивать дичь. И даже могут сдавать туши в заготконторы. Это будет эффективно и безопасно, прежде всего потому, что уберет из страны 5,5 миллиона легальных охотничьих стволов, из которых почти 2/3 не бывали в лесу.

Фото: Frank Molter/dpa / www.globallookpress.com

Пусть несут пользу Охотникам такое не нравится. Они снова будут твердить про пользу. Хотя на самом деле мы, общество, несем риски применения оружия охотников не по назначению. Ради чего? Чтобы те развлеклись или потешили самолюбие покупкой ружья? Плата общества за увлечение меньшинства огромна. Но, кажется, впервые в современной истории у наших охотников появилась возможность нести пользу.

Дроны! Пускай сбивают дроны. Я понимаю, что звучит предложение двусмысленно. Как будто я предлагаю из вредности отправить охотников на службу. Нет!

Смотрите: дроны с земли, без военной техники, можно поразить картечью или — реже — дробью. Именно картечью, напомню, поразил дрон бывший полицейский Александр, когда, сидя на даче, увидел, что БПЛА летят в сторону его города, где оставалась семья мужчины. У Александра было время сходить за ружьем, выйти в поле, занять удобную позицию. Что это может значить для нас, граждан? А то, что по деревням, по дачам в пригородах рассредоточены единовременно если не все 3,9 миллиона владельцев гладкоствольного оружия, то сотня — полторы тысячи точно. У охотников обычно есть дачи и загородные дома. Есть иногда и охотничьи домики. Иногда они сидят в лесах сутками — те, кто реально охотится.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Эти люди рассредоточены на подступах к городам, именно они первыми замечают БПЛА. Причем беспилотник — не «Кинжал», его издалека можно услышать и увидеть. Можно успеть достать ружье и даже зарядить. Пускай стреляют по ним! И это не пожелание. Давайте администрации создадут единые реестры владельцев охотничьих лицензий и оружия. Это ведь легко. Есть реестр владельцев недвижимости, есть реестр разрешений на оружие — его получают те, кто уже купил ружье. Практически при каждой районной администрации существуют комитеты или отделы гражданской обороны, которые сейчас и занимаются регулированием численности хищников. Передайте чиновникам сведения об охотниках, привлеките полицию. Составьте реестр и проинформируйте владельцев гладкоствольного оружия о том, что они записаны, скажем так, в корпус гражданской обороны. Что им не надо воевать или выдвигаться на сборы — просто должны быть готовы, как тот полицейский на пенсии, при появлении беспилотника по нему выстрелить.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Стреляй — или ружье на стол! Например, как только Минобороны засекает атаку БПЛА, информация об этом передается в полицию и администрации районов по ходу следования атакующих аппаратов. Те самые комитеты обороны через СМС и экстренный звонок информируют охотников, у которых на пути следования БПЛА есть дома и дачи: столько-то БПЛА могут быть в вашем секторе, займите позицию, зарядите ружье картечью и попробуйте сбить летательный аппарат. Чтобы не началось стихийной стрельбы, при которой обломки беспилотников повалятся на жилые дома и заводы, следует проводить с охотниками обучение: когда можно стрелять, откуда. Если хватило ума получить лицензию и разрешение на оружие, эту науку они освоят точно: дуракам ружья пока не продают.

Нормальное же предложение? И ничего в этом ужасного. Родина зовет. Я вот не могу, сидя в городской квартире, сбить беспилотник тапком, а охотник может. Пускай пробует. Тем более, напомню, я, как гражданин, уже 40 лет несу риски соседства с владельцами охотничьих стволов, а пользы никакой от них до вчерашнего дня не видела.

Участие в таком корпусе «картечной» стражи предлагаю сделать обязательным. Охотник обязан сообщить о себе и выйти поражать БПЛА, если оказался в месте его появления. Как отслеживать? Вообще, атаки не такие частые. Мимо большинства охотников беспилотник никогда не пролетит. Для подавляющего большинства районов в России атака БПЛА — единичное или вообще невероятное событие. Если это случится, легко отследить, сколько охотников владело недвижимостью в зоне пролета дрона.

Фото: Фрагмент двигателя беспилотника у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА / РИА «Новости»

После атаки те же самые комитеты по гражданской обороне обзванивают охотников на территории. Допустим, их 10 в секторе. Каждый отчитывается, где был, чем стрелял. Пятеро, допустим, отчитались: были в городе, спали в квартире. Один гулял на свадьбе брата, еще один лечился водами в Ессентуках. Трое вышли, стреляли, не попали — прилагают рапорт об истраченных боезарядах. Объяснения — в полицию, та элементарно по биллингу смотрит, где охотник на самом деле был. Написал, что спал в городе, а сам отсиделся на даче, не вышел отражать атаку? Оружие и охотничью лицензию на стол!

Фото: Juri Zolotarev/Russian Look / www.globallookpress.com

Владение оружием должно сегодня рассматриваться как излишек, привилегия. Общество не получает от охотников пользы, но часто подвергается смертельным нападениям с применением их оружия. Дорогие охотники, пришла пора послужить народу. Никто не просит вас прыгать в машину и нестись через всю Москву отражать атаку где-нибудь в Тульской области. Но если у вас дача, если у вас ружье с картечью, а в небе летят беспилотники, то вы уж выйдите, пожалуйста, стрелять. Ну или ивпрямь сдайте ружье.