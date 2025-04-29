Сегодня 05:15 Первый шаг к взрослости. Что такое пубертат и как с ним справиться Педиатр Бережанов рассказал о факторах позднего пубертата 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Бушующие гормоны и конфликты со сверстниками — не капризы, а признаки пубертата у подростков. 360.ru разобрался, через какие стадии полового созревания проходят мальчики и девочки, что на это влияет и чего нельзя делать родителям.

Что такое пубертат Половое созревание — период, в течение которого в организме ребенка и подростка происходят значительные изменения. Они необходимы для полного развития репродуктивной системы, которая, в свою очередь, ведет к готовности к деторождению. Пубертат делится на несколько стадий. Всего их пять: препубертат, начало, средний этап, поздняя стадия и завершение. На каждом этапе развиваются молочные железы у девочек и тестикулы у мальчиков, полностью формируются вторичные половые признаки.

Основные признаки полового созревания Пубертат у мальчиков Появляются волосы на половых органах, в подмышечной области и на лице;

Увеличиваются тестикулы;

Ломается голос;

Повышается активность потовых желез, приводящая к появлению запаха тела;

Выступает угревая сыпь на коже лица, спины и груди;

Ночные поллюции (непроизвольное семяизвержение);

Развивается мускулатура грудной клетки и плеч.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Zulfiia Ishmukh / www.globallookpress.com

Пубертат у девочек Рост груди;

Появляются волосы в паху и подмышках;

Начинается менструация;

Повышается выделение кожного сала;

Увеличиваются жировые отложения;

Развиваются кости таза. Когда начинается пубертатный период и какие факторы влияют на его сроки Половое созревание у всех проходит по-разному. «Сейчас опустилась граница начала пубертата у девочек — 10-11 лет. У мальчиков все так же — 13-14. Этот период и правда очень болезненный. У ребят он хотя бы короче: с 13 примерно до 17-18», — рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Нормой считается начало созревания у юношей в период с девяти до 14 лет, у женского пола — с восьми до 13. Как отметил доктор медицинских наук доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета врач-педиатр Морозовской больницы Павел Бережанов, девочки проходят через пубертат на год раньше. К моменту достижения ребенком нижней возрастной планки завершается первый этап созревания практически всех систем организма, в том числе нервной и эндокринной. Природой заложено так, что следующим должна стать перестройка нейро-гормонального фона для продолжения потомства. «Все женские гормоны — иммуностимуляторы. Поэтому в пубертат у девочек иммунитет работает лучше. Мальчики чаще болеют, более сонливые, вялые, поскольку их гормоны — иммуносупрессоры. Зато у ребят не появляются или быстро проходят аллергические реакции», — добавил Бережанов. Но это в норме. Половое созревание может наступить и позже. Врач выделил несколько ключевых факторов: Наследственность;

Расовая принадлежность (например, у метисов);

Занятия спортом. У тех, кто увлечен этим профессионально, например олимпийцев, происходит гормональный дисбаланс. Организму нужно работать на силу и выносливость, отсюда изменение работы системы кровообращения и питания органов;

Худоба. Задержка питательных веществ, витаминов и микроэлементов;

Стресс. Сюда входит и напряжение из-за внешних факторов, среди которых — буллинг и газлайтинг. При сильном напряжении половое созревание может сдвинуться на срок до 2,5 года;

Наличие хронических заболеваний. Частые болезни приводят к нарушению иммунитета, железодефицитных и других состояний.

Фото: IMAGO/Pancake Pictures / www.globallookpress.com

Процесс полового созревания может не закончиться, что считается вполне распространенным явлением. Как уточнил Бережанов, на это влияют хронические и генетические заболевания, нехватка витаминов и микроэлементов. «Для девушек самое страшное последствие такого нарушения — бесплодие. У парней недостаточность надпочечников влияет на выделение мужских половых гормонов. Поэтому может не сломаться голос», — объяснил эксперт. Психологические изменения во время пубертата У девочек начинаются гормональные изменения. Их перестают привлекать сверстники за счет того, что те развиваются медленнее. Вместо этого тянет к парням постарше. По словам Олеси Покусаевой, это становится проблемой, ведь мальчикам из-за повышения уровня тестостерона ровесницы как раз начинают нравиться. «К сожалению, у нас мало учебных заведений, в которых есть разделение по половому признаку. Конфликты, возникающие на почве бушующих гормонов, приводят к проблемам в учебе. Этого по возможности стоило бы избегать», — добавила психолог.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Подростковый период вообще славится активностью гормонов. Те, кто через это проходит, хотят быть одновременно и детьми, и взрослыми. Получать привилегии жизни 18+, но не брать ответственность за свои действия. С одной стороны, дети кричат о своей независимости, просят не беспокоить и не лезть в их дела. С другой — чуть что, сразу просят пожалеть, так как они «еще маленькие». Лайфхаки для родителей У многих членов семьи нет осознания, что такое половое созревание и подростковый возраст в целом. Родителям важно понимать: внезапные истерики и вспышки гнева — результат бурного гормонального всплеска, а не капризы, дети не могут этим управлять. Матерям, как и отцам, необходима информированность. «В свое время мне очень помог один лайфхак. Против такого сильного проявления негатива у подростка помогает сладкое. Если у ребенка есть любимые конфеты, купите их, спрячьте и давайте по одной во время приступов, как лекарство. Важно, чтобы место их хранения осталось в тайне», — подчеркнула эксперт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Также собеседница 360.ru рекомендовала избегать конфликтных ситуаций. Ведь взрослые, в отличие от детей, как раз полностью осознают ответственность за свои действия, у них нет ярких неконтролируемых вспышек агрессии. Эмоциональность может выйти боком и родителям, если они включатся в конфликт и примут какие-то санкции — за мат, например. Физические наказания тем более недопустимы. Вместо них лучше вовремя обратиться к специалисту.

Сейчас стало куда больше осознанных подростков, чьи родители часто звонят и говорят, мол, вы знаете, у меня ребенок попросил найти ему психолога. То есть дети понимают, что не справляются с ситуацией, просят о помощи. И родителям нужно прислушаться, а не отмахиваться в духе «что за глупости ты придумал» — такое я тоже слышала. Олеся Покусаева

Родительские советы в период пубертата обесцениваются. Если отношения с ребенком испортились, необходимо изо всех сил включаться и исправлять это, пока не поздно. Например, попробовать повлиять через друзей.