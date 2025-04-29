Первый шаг к взрослости. Что такое пубертат и как с ним справиться

Педиатр Бережанов рассказал о факторах позднего пубертата

IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.globallookpress.com

Бушующие гормоны и конфликты со сверстниками — не капризы, а признаки пубертата у подростков. 360.ru разобрался, через какие стадии полового созревания проходят мальчики и девочки, что на это влияет и чего нельзя делать родителям.

Что такое пубертат

Половое созревание — период, в течение которого в организме ребенка и подростка происходят значительные изменения. Они необходимы для полного развития репродуктивной системы, которая, в свою очередь, ведет к готовности к деторождению.

Пубертат делится на несколько стадий. Всего их пять: препубертат, начало, средний этап, поздняя стадия и завершение.

На каждом этапе развиваются молочные железы у девочек и тестикулы у мальчиков, полностью формируются вторичные половые признаки.

Основные признаки полового созревания

Пубертат у мальчиков

IMAGO/Zoonar.com/Zulfiia Ishmukh
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Zulfiia Ishmukh/www.globallookpress.com

Пубертат у девочек

Когда начинается пубертатный период и какие факторы влияют на его сроки

Половое созревание у всех проходит по-разному.

«Сейчас опустилась граница начала пубертата у девочек — 10-11 лет. У мальчиков все так же — 13-14. Этот период и правда очень болезненный. У ребят он хотя бы короче: с 13 примерно до 17-18», — рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Нормой считается начало созревания у юношей в период с девяти до 14 лет, у женского пола — с восьми до 13.

Как отметил доктор медицинских наук доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета врач-педиатр Морозовской больницы Павел Бережанов, девочки проходят через пубертат на год раньше. К моменту достижения ребенком нижней возрастной планки завершается первый этап созревания практически всех систем организма, в том числе нервной и эндокринной. Природой заложено так, что следующим должна стать перестройка нейро-гормонального фона для продолжения потомства.

«Все женские гормоны — иммуностимуляторы. Поэтому в пубертат у девочек иммунитет работает лучше. Мальчики чаще болеют, более сонливые, вялые, поскольку их гормоны — иммуносупрессоры. Зато у ребят не появляются или быстро проходят аллергические реакции», — добавил Бережанов.

Но это в норме. Половое созревание может наступить и позже. Врач выделил несколько ключевых факторов:

IMAGO/Pancake Pictures
Фото: IMAGO/Pancake Pictures/www.globallookpress.com

Процесс полового созревания может не закончиться, что считается вполне распространенным явлением. Как уточнил Бережанов, на это влияют хронические и генетические заболевания, нехватка витаминов и микроэлементов.

«Для девушек самое страшное последствие такого нарушения — бесплодие. У парней недостаточность надпочечников влияет на выделение мужских половых гормонов. Поэтому может не сломаться голос», — объяснил эксперт.

Психологические изменения во время пубертата

У девочек начинаются гормональные изменения. Их перестают привлекать сверстники за счет того, что те развиваются медленнее. Вместо этого тянет к парням постарше. По словам Олеси Покусаевой, это становится проблемой, ведь мальчикам из-за повышения уровня тестостерона ровесницы как раз начинают нравиться.

«К сожалению, у нас мало учебных заведений, в которых есть разделение по половому признаку. Конфликты, возникающие на почве бушующих гормонов, приводят к проблемам в учебе. Этого по возможности стоило бы избегать», — добавила психолог.

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Подростковый период вообще славится активностью гормонов. Те, кто через это проходит, хотят быть одновременно и детьми, и взрослыми. Получать привилегии жизни 18+, но не брать ответственность за свои действия.

С одной стороны, дети кричат о своей независимости, просят не беспокоить и не лезть в их дела. С другой — чуть что, сразу просят пожалеть, так как они «еще маленькие».

Лайфхаки для родителей

У многих членов семьи нет осознания, что такое половое созревание и подростковый возраст в целом. Родителям важно понимать: внезапные истерики и вспышки гнева — результат бурного гормонального всплеска, а не капризы, дети не могут этим управлять. Матерям, как и отцам, необходима информированность.

«В свое время мне очень помог один лайфхак. Против такого сильного проявления негатива у подростка помогает сладкое. Если у ребенка есть любимые конфеты, купите их, спрячьте и давайте по одной во время приступов, как лекарство. Важно, чтобы место их хранения осталось в тайне», — подчеркнула эксперт.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Также собеседница 360.ru рекомендовала избегать конфликтных ситуаций. Ведь взрослые, в отличие от детей, как раз полностью осознают ответственность за свои действия, у них нет ярких неконтролируемых вспышек агрессии.

Эмоциональность может выйти боком и родителям, если они включатся в конфликт и примут какие-то санкции — за мат, например. Физические наказания тем более недопустимы. Вместо них лучше вовремя обратиться к специалисту.

Сейчас стало куда больше осознанных подростков, чьи родители часто звонят и говорят, мол, вы знаете, у меня ребенок попросил найти ему психолога. То есть дети понимают, что не справляются с ситуацией, просят о помощи. И родителям нужно прислушаться, а не отмахиваться в духе «что за глупости ты придумал» — такое я тоже слышала.

Олеся Покусаева

Родительские советы в период пубертата обесцениваются. Если отношения с ребенком испортились, необходимо изо всех сил включаться и исправлять это, пока не поздно. Например, попробовать повлиять через друзей.

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