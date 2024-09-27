Сегодня 11:52 ПТСР и другие расстройства у участников боев. Что делать семье? Врач-психиатр Сараев: людей с ПТСР порой стоит лечить в психиатрической клинике 0 0 0 Фото: Сербский солдат с ПТСР. ba5 / Global Look Press Общество

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Возвращаясь домой, некоторые участники СВО становятся героями криминальных сводок: оскорбления, драки, а иногда и убийства. Зачастую виной такого поведения становится ПТСР. Что это такое, как проявляется и можно ли вылечить — в материале 360.ru.

Что такое ПТСР Посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР — тяжелое психическое состояние, которое возникает после негативных событий, повлиявших на психику человека. Чаще всего это бывает у военных либо у людей, прошедших через страшные катаклизмы, столкнувшихся с различными происшествиями, насилием, катастрофами, войнами. Термин «посттравматическое стрессовое расстройство» впервые использовал психиатр Чарльз Фигли в 1980-м, который занимался изучением психологических последствий Войны во Вьетнаме 1964–1975 годов c участием американских солдат. Сегодня ПТСР — официально признанный диагноз в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), а также в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам 5-го издания (DSM-5).

Фото: Consolidated Kenneth L. Powell/U.S._Army / Global Look Press

О ветеранах войн, которые снова переживали во снах битвы или видели призраков убитых в сражениях врагов, писали еще Гиппократ и Ксенофонт. И так в течение всей мировой истории — вплоть до сегодняшнего дня: ПТСР диагностировали у участников и свидетелей практически всех войн, локальных и крупномасштабных. Пожалуй, самой известной киноиллюстрацией посттравматического синдрома можно считать фильм «Рэмбо: первая кровь» — о солдате, вернувшемся домой после Вьетнама. Лучшая книга на эту тему — «Бойня номер пять» Курта Воннегута, который, будучи в немецком плену, чудом пережил бомбардировку Дрездена в феврале 1945-го.

Фото: Так называемый взгляд на две тысячи ярдов у бойца морской пехоты после битвы за атолл Эниветок, 1944 год / Википедия

Как проявляется ПТСР Врачи отмечали у участников и свидетелей войны и катастроф, а также людей, переживших сильные психологические травмы: Трудности с концентрацией внимания;

Эмоциональную нестабильность;

Проблемы со сном, ночные кошмары;

Раздражительность;

Психопатологические репереживания (флешбэки): всплывающие воспоминания о травматическом событии, как будто оно происходит в данный момент;

Посттравматическую диссоциацию;

Избегание;

Раздражительность и гнев;

Стыд и чувство вины;

Эмоциональное оскудение;

Головные боли, слабость, затруднение дыхания, тошнота, хронические болевые ощущения, чувство тяжести в конечностях и онемение в различных частях тела.

Список далеко не полон: каждый частный случай имеет свои особенности. У кого-то развивается перфекционизм, в надежде всегда сохранять контроль над ситуацией. Некоторые начинают ярко проявлять цинизм, эгоизм, нетерпимость, безжалостность. Бывает, возникают речевые расстройства.



Фото: Gloria Ferniz/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как лечить посттравматическое стрессовое расстройство Сегодня известны многие виды синдромов, которые развиваются у людей, побывавших зоне боевых действий. Врач-психиатр кандидат медицинских наук Марат Сараев в разговоре с 360.ru подтвердил, что тут речь идет не только о военных, но и о гражданском населении. Разумеется, с ПТСР сталкиваются не все. Психические функции у различных людей находятся на разных этапах функционирования, влияет множество факторов: возраст, жизненный опыт, пол, условия жизни и состав семьи, наличие или отсутствие вредных привычек, изначальное психическое здоровье и многое другое, отметил врач.

Фото: Astrid Riecken/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Очень много вводных данных, которые могут влиять на тяжесть и вообще возникновение посттравматического стрессового расстройства. Психиатрические, психологические, психосоматические последствия встречаются не у всех», — сказал Сараев. Многое зависит от того, какие конкретно физические травмы получил человек: ранения, контузии, плен. Все эти множества составляющих воздействуют на психику и влекут за собой психические и физические проявления.

В некоторых тяжелых случаях людям с ПТСР рекомендовано лечение в психиатрической больнице: уход и длительное наблюдение со стороны клинических психологов, врачей, с дальнейшей медико-социальной реабилитацией. В легких случаях достаточно помощи психолога, психокоррекции и психотерапии, чтобы человек адаптировался к мирной жизни. Марат Сараев

Для помощи людям, страдающим ПТСР, министерство здравоохранения разработало определенные методички, курсы, лечебно-диагностические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. Они уже показали свою эффективность и дали результаты, заверил врач. «Самый главный итог — человек адаптируется к мирной жизни, у него купировались, стали менее интенсивными те явления, которые он получил в результате попадания в зону боевых действий. Человек вступает в мирную жизнь уже более подготовленным ко всем обстоятельствам, ничто ему не мешает. То есть качество жизни улучшается», — подчеркнул Сараев. Медико-социальная реабилитация касается не только самого пациента с посттравматическим стрессом. Ведь зачастую страдает вся его семья: родные и близкие такого человека тоже попадают в круговорот его психологических, психиатрических, соматических изменений.

Близкие ухаживают за человеком с ПТРС, решают вопросы с документами и тому подобное, плюс переживания за его жизнь и здоровье. Это огромная физическая и психологическая нагрузка. Безусловно, все эти люди тоже требуют к себе повышенного внимания со стороны психологов, врачей и социальных служб. Марат Сараев

Врач отметил, что специалисты помогают семье целиком — все люди вокруг жертвы посттравматического стресса обязательно получают помощь. Ее аспекты отмечены в специальных рекомендациях.

Фото: John Burgess/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что делать семье военного с ПТСР Говоря попросту, при ПТСР у человека сбоит психика. Не окончательно ломается, нет, чаще всего починить можно, но на это требуется время, терапия, а иногда лекарства и стационар. А от близких — море терпения, понимания и любви. Это зачастую труднее всего. Ветеран СВО из Татарстана при участии благотворительных фондов и психологов разработал методичку для жен участников спецоперации. Женщинам объясняют, что происходит с психикой человека, который возвращается из зоны боевых действий, как к этому относиться близким.

В брошюре рекомендовали выслушивать супруга, поддерживать его увлечения, стараться оградить от конфликтов и подключать к семейным делам. Под запретом — критика, слезы, резкие движения, нельзя подходить к мужу со спины и просить рассказывать о службе. Всего 12 советов, которые, по идее, должны помочь адаптироваться фронтовику.

Интересно Относиться к человеку с ПТСР нужно с максимальной поддержкой, но не с жалостью. Важно его вернуть к той жизни, которая была до травмирующих событий: режим, работа, домашние дела и обязанности. Нельзя допускать, чтобы он оставался голодным, — это повышает тревожность. Вообще, лучше избегать всего, что провоцирует тревогу. Это может быть большое скопление людей, громкие звуки и другие факторы — у всех по-разному. Относиться к человеку с ПТСР нужно с максимальной поддержкой, но не с жалостью. Важно его вернуть к той жизни, которая была до травмирующих событий: режим, работа, домашние дела и обязанности. Нельзя допускать, чтобы он оставался голодным, — это повышает тревожность. Вообще, лучше избегать всего, что провоцирует тревогу. Это может быть большое скопление людей, громкие звуки и другие факторы — у всех по-разному.

Эти рекомендации уже получили хорошие отзывы от военнослужащих, их высоко оценили и жены участников спецоперации на Украине. Многие психологи также похвалили инициативу и отметили, что советы не упускают главного: человеку с ПТСР необходимо обратиться за профессиональной помощью к специалистам.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

Разумеется, нашлись и критики. Некоторые посчитали, что авторы брошюры всего лишь переложили на женщину ответственность за психологические проблемы, с которыми столкнулся мужчины-ветераны. В то время как ответственность за адаптацию участников военных действий в первую очередь лежит на государстве.