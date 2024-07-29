Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой
Психолог Сурина: приметы помогают людям справиться с неопределенностью
В Европе стала популярной новая предсвадебная примета с закапыванием сосисок. Девушки рассчитывают таким образом обеспечить хорошую погоду в день торжества. В суевериях нет ничего плохого, если не следовать им фанатично, отметила в беседе с 360.ru системный психолог Ангелина Сурина. В ином случае, по ее оценке, чрезмерная увлеченность может говорить об инфантилизме.
Свадебные приметы
Импульс новому суеверию дала свадебный блогер из Великобритании по имени Мег, выяснил The New York Post. В соцсетях завирусилось видео, на котором девушка предложила накануне свадьбы «сажать сосиску», чтобы праздник прошел при хорошей погоде — без дождя. Ролик набрал два миллиона просмотров.
Причем невесты отнеслись к совету лишком серьезно. И начали без шуток закапывать не только сосиски, но братвурст, чоризо и любую колбасу. Все это, конечно, тоже снимается на видео и вызывает большой ажиотаж в Сети.
Другие свадебные приметы на этом фоне словно бы отходят в тень. А их, к слову, немало. Например, не надевать на свадьбу чужое платье и не показываться в нем жениху до церемонии.
Также есть поверье о том, что пустую коробочку от обручальных колец следует отдать незамужним подругам, кормить молодоженов нужно персональными приборами и ни в коем случае не дарить им ножей.
Привычки из прошлого
Такое увлечение приметами и знаками судьбы пришло из древних времен, отметила Ангелина Сурина. В язычестве каждой стихии приписывали своих богов и общались с ними. Это помогало выжить в условиях неопределенности.
Человек периодически все равно понимает, что он бессилен перед Вселенной. Где-то на подкорке есть [убеждение], что надо дружить со Вселенной и получать какие-то знаки, что тебя одобрили или не одобрили.
Ангелина Сурина
Специалист объяснила, что по тому же принципу люди «верят в судьбу». Некоторые, действительно, предполагают, что не могут управлять своей жизнью, так как все, что с ними происходит, уже предначертано. Поэтому ищут знаки судьбы.
«Еще из-за сказок и мифов. Люди хотят волшебства, поэтому смотрят знаки. Хотят, чтобы не все трудом давалось, а что-то по волшебству. Внутренний ребенок хочет, чтобы его мечты сбывались, это тоже помогает ему мечтать», — подчеркнула психолог.
Без фанатизма
Следование суевериям может помочь человеку, сделать его спокойнее, отметила Сурина. Она объяснила, что приметы действуют в качестве своеобразного якоря, уравновешивают состояние человека.
«Если в меру, то это помогает людям опираться на знаки, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее. Как такие психологические костыли, аутотренинг, маленькие якоря», — пояснила собеседница 360.ru.
Однако случаются и перегибы. По словам психолога, особо ярые блюстители поверий могут фанатично обращать внимание только на знаки и приметы, ругаться с близкими, доводить себя до истерики и неадекватно реагировать на происходящее. Например, если черная кошка перешла путь, упрямо оставаться на месте или начать двигаться по странной траектории.
«Тогда это уже можно считать инфантильной жизненной позицией, когда человек перекладывает ответственность на что-то и кого-то — Вселенную, других людей, Бога, родителей, — которые якобы выше, лучше, сильнее его и могут им управлять», — объяснила специалист.
Вечные спутники
Время, когда женщины верили в приметы чаще мужчин, ушло в прошлое, добавила Сурина. По ее мнению, сейчас их соотношение практически сравнялось.
Это раньше было. Сейчас уже много мужчин [верят в приметы тоже]. <…> Даже, судя по опросам, к гадалкам, тарологам стало ходить много мужчин. К психологам тоже, но пока меньше. Поэтому в настоящее время соотношение женщин и мужчин почти 50 на 50%, может быть, 40 на 60%.
Ангелина Сурина
По мнению эксперта, увлечение приметами не прекратится, людей все равно будут притягивать поверья прошлого, интересные истории.
«Мне кажется, оно никогда не уйдет. Потому что всегда многим людям была интересна древность, что-то неизвестное», — сказала она.
Психолог напомнила, что в древности люди разговаривали с реками, молились деревьям и собирали травы, каждая из которых что-то символизировала. Современные люди, по ее словам, считают древность неизведанной и стремятся прикоснуться к ней.