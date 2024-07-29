Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

В Европе стала популярной новая предсвадебная примета с закапыванием сосисок. Девушки рассчитывают таким образом обеспечить хорошую погоду в день торжества. В суевериях нет ничего плохого, если не следовать им фанатично, отметила в беседе с 360.ru системный психолог Ангелина Сурина. В ином случае, по ее оценке, чрезмерная увлеченность может говорить об инфантилизме.

Свадебные приметы

Импульс новому суеверию дала свадебный блогер из Великобритании по имени Мег, выяснил The New York Post. В соцсетях завирусилось видео, на котором девушка предложила накануне свадьбы «сажать сосиску», чтобы праздник прошел при хорошей погоде — без дождя. Ролик набрал два миллиона просмотров.

Причем невесты отнеслись к совету лишком серьезно. И начали без шуток закапывать не только сосиски, но братвурст, чоризо и любую колбасу. Все это, конечно, тоже снимается на видео и вызывает большой ажиотаж в Сети.

Другие свадебные приметы на этом фоне словно бы отходят в тень. А их, к слову, немало. Например, не надевать на свадьбу чужое платье и не показываться в нем жениху до церемонии.

Также есть поверье о том, что пустую коробочку от обручальных колец следует отдать незамужним подругам, кормить молодоженов нужно персональными приборами и ни в коем случае не дарить им ножей.

Привычки из прошлого

Такое увлечение приметами и знаками судьбы пришло из древних времен, отметила Ангелина Сурина. В язычестве каждой стихии приписывали своих богов и общались с ними. Это помогало выжить в условиях неопределенности.