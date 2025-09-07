Психологические корни избегания работы: что стоит за отговорками?

Психолог Чернышов: избегание работы возникает из-за страха оценки

Избегание работы — сложный психологический механизм, в основе которого лежит стремление защититься от внутренней боли. Человек прячется от страха, стыда, неудачи, оценки или ответственности. В этом контексте отсутствие мотивации, сил и энергии выступают как следствие внутреннего напряжения. Механизм избегания формируется в детстве и со временем закрепляется во взрослой жизни в виде отговорок: «сейчас не время», «у меня нет ресурсов» или «это не мое дело».

Осознание, что стоит за отговорками, начинается с понимания причин избегания работы.

Топ-7 таковых:

Немаловажную роль играет неумение управлять своими чувствами. Работа постоянно сталкивает с новыми задачами, и, если он не умеет их регулировать, то начинает реагировать импульсивно, испытывая страх, тревогу, раздражение. И вместо того чтобы понять свои эмоции, блокирует ситуацию, прячась за бездействием.

Чтобы преодолеть избегание, важно начать с признания факта: «Я избегаю эту задачу». Назовите отговорку вслух и поймите, какое чувство за ней стоит: стыд, оценка, ответственность? Важно осознать глубинную причину: в чем выгода избегания? Возможно, дело в страхе потерять отношения, показать слабость или изменить привычный уклад жизни.

Это осознание позволит перейти к планированию изменений: в процессах, коммуникации, распределении задач, чтобы снизить напряжение. На заключительном этапе важно перейти к действиям: принять новые решения и обсудить со своим окружением, какие шаги возможно сделать уже сейчас, чтобы прийти к результату. Это позволит устранить саму причину и переключиться на продуктивность.

Автор статьи: Дмитрий Чернышов, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог.

