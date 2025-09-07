Психологические корни избегания работы: что стоит за отговорками?

Избегание работы — сложный психологический механизм, в основе которого лежит стремление защититься от внутренней боли. Человек прячется от страха, стыда, неудачи, оценки или ответственности. В этом контексте отсутствие мотивации, сил и энергии выступают как следствие внутреннего напряжения. Механизм избегания формируется в детстве и со временем закрепляется во взрослой жизни в виде отговорок: «сейчас не время», «у меня нет ресурсов» или «это не мое дело».

страх профессиональной оценки — многие боятся, что их сочтут непрофессиональными, глупыми или неумелыми. Особенно это актуально в новых ролях и при выполнении нестандартных задач. В таком случае человек замыкается, избегает инициатив, прячется за формальностями и отговорками;

страх неудачи: «Сделаю плохо — меня осудят». Страх удачи: «Сделаю хорошо — меня будут напрягать». В обоих случаях это способ избежать оценки и сохранить стабильность;

страх результата, когда работа четко показывает, на что способен или не способен сотрудник, и это пугает;

восприятие работы исключительно как источника денег, а не возможности для развития. Когда деятельность не вдохновляет, не вызывает внутреннего отклика и не дает ощущения смысла, человек стремится минимизировать вовлеченность, избегать лишних обязательств и делать лишь то, что строго прописано в инструкции;

Немаловажную роль играет неумение управлять своими чувствами. Работа постоянно сталкивает с новыми задачами, и, если он не умеет их регулировать, то начинает реагировать импульсивно, испытывая страх, тревогу, раздражение. И вместо того чтобы понять свои эмоции, блокирует ситуацию, прячась за бездействием.

профессиональное выгорание. Хроническая усталость, эмоциональное истощение, потеря интереса к деятельности — все это признаки выгорания. Работник физически и психически не может действовать, его ресурсы исчерпаны. Вместо восстановления и отдыха он выбирает отговорки: «Нет времени», «Не до этого сейчас».

выученная беспомощность — состояние, при котором сотрудник убежден, что ничего не может изменить. Эта установка формируется в детстве, когда старшие постоянно говорили: «Ты не справишься». Повзрослев, человек переносит такой шаблон на работу: даже при наличии навыков он не верит в свою способность влиять на результат;

Избегание может быть связано с перфекционизмом и внутренней моделью «непризнанного гения», когда сотрудники мысленно считают себя умнее, компетентнее и дальновиднее других. Они не участвуют в обсуждениях, не предлагают решений, но в то же время ждут, что их мнение учтут. Если проект проваливается, говорят: «Я знал, что так будет».

Чтобы преодолеть избегание, важно начать с признания факта: «Я избегаю эту задачу». Назовите отговорку вслух и поймите, какое чувство за ней стоит: стыд, оценка, ответственность? Важно осознать глубинную причину: в чем выгода избегания? Возможно, дело в страхе потерять отношения, показать слабость или изменить привычный уклад жизни.

Это осознание позволит перейти к планированию изменений: в процессах, коммуникации, распределении задач, чтобы снизить напряжение. На заключительном этапе важно перейти к действиям: принять новые решения и обсудить со своим окружением, какие шаги возможно сделать уже сейчас, чтобы прийти к результату. Это позволит устранить саму причину и переключиться на продуктивность.

Автор статьи: Дмитрий Чернышов, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог.