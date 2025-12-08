Простые ответы на больные вопросы: как оплатят больничный в 2026 году?

Зумеры в соцсетях жалуются, что не могут взять больничный, ведь платят за него далеко не полную зарплату. Из-за этого кто-то оказывается в очень непростой ситуации, особенно арендуя квартиру. Непонятным для молодых людей остается и вопрос больничного в отпуске, а также где именно его можно оформлять. В этих и других нюансах, в том числе теме больничных у самозанятых, разбирался 360.ru.

Стереотипы о «терпилах» на работе В действительности удивляются расчетам выплат по больничным листам не только зумеры. Просто последние не стесняются поднимать эту тему в соцсетях, искренне удивляясь, как вообще можно прожить на те гроши, которые им начисляют, если они вдруг заболели. Именно поэтому и не спешат брать их.

На эту тенденцию минувшим летом обращала внимание компания Webka Marketing. Авторы исследования отмечали, что хотя молодые люди стали подходить к вопросам здоровья более ответственно, бежать к врачу при недомогании они все равно не спешат.

Фото: David Ellis/moodboard / www.globallookpress.com

В опросе Webka Marketing тогда приняли участие две тысячи человек. По итогу выяснилось, что 79% миллениалов (респонденты в возрасте 30–35 лет) при недомогании прибегают к привычным им лекарствам из аптечки, а также рекомендациям врачей и друзей. А 83% зумеров (18–25 лет) чаще обращаются к врачам по сравнению с 30-летними.

И те и другие все же не торопятся идти к специалистам, предпочитая выпить нужную таблетку. Однако, вопреки стереотипам, те самые „терпилы“, готовые умереть на рабочем месте, — вовсе не миллениалы, а зумеры. Webka Marketing

Итак, в разнице подходов поколений разобрались, теперь давайте попробуем ответить на самые распространенные вопросы о больничных, которые возникают и у зумеров, и у миллениалов, и у представителей поколения X. Кто платит за больничный? Каждый месяц работодатель отчисляет с зарплаты сотрудников взносы на социальное страхование. Из этого фонда в дальнейшем начисляются средства и на больничные, и на отпуска по беременности и родам, и другие пособия. Если лист временной нетрудоспособности открыт по болезни, выплаты делятся на две части: первые три дня болезни оплачивает работодатель;

следующие дни — Социальный фонд России. Если больничный открыли не из-за болезни сотрудника, а, например, из-за производственной травмы, болезни ребенка или по беременности и родам, все выплаты берет на себя СФР. Он переводит пособие на банковский счет человека в течение 10 рабочих дней с момента получения данных о больничном.

Фото: РИА «Новости»

Общий стаж и средний заработок для больничного Размер выплаты по больничному зависит от общего стажа и среднего заработка. В общий стаж входит работа по трудовому договору у разных работодателей, государственная служба, служба в армии.

при стаже менее пяти лет выплаты составят 60% среднего заработка;

если стаж от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка;

при стаже более восьми лет — 100% среднего заработка.

Интересно Важно, что работа по гражданско-правовому договору в этот стаж не входит, так как работодатель не платит с вознаграждений взносы на соцстрахование. Важно, что работа по гражданско-правовому договору в этот стаж не входит, так как работодатель не платит с вознаграждений взносы на соцстрахование.

Второй показатель, который влияет на размер больничного, — средний заработок. Для его расчета берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года. То есть при расчете больничного бухгалтеры учитывают доход, который вы получали на предыдущих местах работы. Чтобы предоставить эти данные, можно попросить у бывшего работодателя справку о заработке для расчета пособий.

Фото: Медиасток.рф

Минимальный и максимальный больничный: как их считают

Если сотрудник заболел, но за два предыдущих года у него не было заработка или средний доход получился ниже минимального размера оплаты труда, выплату по больничному рассчитают из МРОТ (в этом году он составляет 22 440 рублей). То есть за каждый день, пропущенный по болезни, ему нельзя начислить меньше, чем 723,87 рубля.

Интересно Если причиной болезни стало алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, то пособие за весь период болезни считают из МРОТ. Если причиной болезни стало алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, то пособие за весь период болезни считают из МРОТ.

Также существует понятие максимального пособия. Дело в том, что при любом размере зарплаты пособие по нетрудоспособности за день не превышает установленный лимит. Но каждый год он увеличивается. Максимальная оплата больничного зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.

Интересно В 2025 году за один день на больничном платят до 5673,97 рубля. То есть за неделю на больничном можно получить получить максимум 39 717,79 рубля. Не более. В 2025 году за один день на больничном платят до 5673,97 рубля. То есть за неделю на больничном можно получить получить максимум 39 717,79 рубля. Не более.

Рассчитать размер своего больничного можно самостоятельно, для этого можно зайти на сайт Фонда пенсионного и социального страхования, где есть специальный калькулятор.

Фото: portal.fss.ru

Где можно брать больничный Брать больничный можно не только в государственной, но и в частной клинике, если у этого учреждения есть лицензия на медуслуги по экспертизе временной нетрудоспособности. Поэтому прежде чем идти в частную организацию, лучше заранее узнать, могут ли они оформлять больничные. Максимальный больничный, который может выдать лечащий врач, составляет 15 дней. Если по истечении этого срока человеку не стало лучше, больничный можно продлить, но решение об этом будет принимать уже медкомиссия.

Фото: Медиасток.рф

Если по медпоказаниям пациент должен лечь в стационар, то больничный оформляют на весь срок нахождения там. После этого врач больницы может продлить больничный на 10 дней для реабилитации на дому.

Интересно Больничный по уходу за ребенком можно продлевать, пока он полностью не выздоровеет, только при условии, что ему меньше семи лет. Больничный по уходу за ребенком можно продлевать, пока он полностью не выздоровеет, только при условии, что ему меньше семи лет.

Если человеку нужно длительное лечение, медорганизация выдает новый листок нетрудоспособности и одновременно оформляет предыдущий больничный для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Могут ли уволить на больничном Пока сотрудник находится на больничном, компания не имеет права увольнять его по своей инициативе. Исключением тут могут быть только случаи с ликвидацией организации или прекращением работы ИП.

Фото: Медиасток.рф

Как увеличить выплаты по больничному Чтобы получить повышенные выплаты по больничному, нужно трудоустраиваться официально, с полной выплатой официальной зарплаты. Помимо этого, нужно следить за официальным стажем — чем он больше, тем выше процент оплаты. «Обращайте внимание, чтобы все премии и надбавки были оформлены официально. Следите за корректностью внесения данных в электронный больничный, а также проверяйте расчет пособия, который предоставляет работодатель», — рекомендовала в беседе с Life.ru юрист ЕЮС Юлия Гавлишина. При этом при работе по договору ГПХ есть нюансы. В этом случае для получения больничного нужно иметь трудовой договор в предыдущем году и обеспечить сумму страховых взносов не менее стоимости страхового года.

Больничный в отпуске Если вы заболели в отпуске и оформили больничный лист, вам начислят пособие по временной нетрудоспособности. При этом отпуск можно будет продлить на дни больничного или перенести. Детали этого алгоритма разъяснили в СФР: после того, как лечащий врач оформляет электронный листок нетрудоспособности, данные из медучреждения поступают в Соцфонд, а оттуда — работодателю. Затем работодатель предоставляет Соцфонду сведения для назначения выплаты, после получения уведомления о закрытии больничного. Все это происходит в цифровом формате.

Соцфонд рассчитает размер пособия временной нетрудоспособности и перечислит средства работнику на карту МИР, по реквизитам банковского счета или по почте. Проверить информацию о статусе своего электронного листка нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале госуслуг. СФР

Новые правила с 1 января 2026 года В 2026 году россияне на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы выплаты предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. в 2026 году: до 6827,4 рубля (сейчас — 5673,97 рубля);

в 2027 году: до 7860,27 рубля;

в 2028 году: до 8489,04 рубля. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, пояснили в СФР. Условия для расчета размера пособия останутся прежними: для каждого сотрудника оно будет индивидуальным — исходя из его стажа и среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. То есть для расчета больничного в 2026-м будут учитываться доходы за 2024 и 2025 годы.

Интересно Рост выплат по временной нетрудоспособности произойдет одновременно с ростом МРОТ. В новом году он повысится до 27 093 рублей. Рост выплат по временной нетрудоспособности произойдет одновременно с ростом МРОТ. В новом году он повысится до 27 093 рублей.

Больничный для самозанятых в 2026 году

Важное нововведение с января 2026 года ожидает самозанятых россиян. Им дадут возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы. Об этом в начале октября объявил премьер-министр Михаил Мишутин.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Его максимальный размер в год можно выбрать: 35 тысяч либо 50 тысяч рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров. Взносы невысокие — порядка 1300 или около 1900 рублей в месяц», — уточнил глава кабмина.

Если не понадобится открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшую сумму. Михаил Мишустин

Планируется, что такой механизм для самозанятых будет действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года.

Часто болеющих россиян хотят проверять дополнительно Еще одно возможное изменение, связанное с больничными, касается россиян, которые берут их слишком часто, например, четыре раза в течение шести месяцев. В Минздраве хотят передавать данные о таких работниках врачебной комиссии, которая будет решать, как лечить больного дальше. Поправку предложили внести в приказ об условиях и порядке формирования листков нетрудоспособности этим летом.

Фото: Медиасток.рф

Предполагается, что новый порядок позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности и принимать необходимые меры по улучшению оказания медицинской помощи. То есть количество больничных ограничивать никто не собирается. Суть в том, чтобы предоставить людям, часто берущим листки нетрудоспособности, возможность получить более глубокий анализ состояния здоровья.

Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявить факторы, влияющие на частоту заболеваний, и разработать комплексный план лечения и профилактики. В конечном итоге это поможет улучшить качество жизни и трудоспособности пациента. Минздрав

По данным Социального фонда, в России совсем немного трудоспособных взрослых граждан, которые по четыре раза берут больничный за полгода: около одного процента от общего количества сформированных листков нетрудоспособности. Вместе с тем экспертиза временной нетрудоспособности также поможет определить, позволяет ли человеку состояние его здоровья остаться в профессии или его нужно перевести на другую работу, либо отправить на медико-социальную экспертизу для возможного установления инвалидности, уверены в Минздраве.