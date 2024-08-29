Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Московский производитель и разработчик промышленных роботов, программного обеспечения и компонентов «Технорэд» разместит в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» новую производственную площадку. Благодаря этому компания к 2030 году нарастит производство с 0,5 тысячи до 8-12 тысяч единиц продукции в год, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что «Технополис Москва» стал центром притяжения инновационных предприятий. Размещение производств на площадках ОЭЗ дает предприятиям широкие возможности для сотрудничества с высокотехнологичными производителями и доступ к развитой инфраструктуре.

«Сегодня в особой экономической зоне работают более 200 предприятий. Из них со статусом резидента — более половины, этот список устойчиво растет. Так, до конца года московская компания запустит на площадке „Печатники“ производство промышленных роботов. Это позволит ей увеличить объем выпуска до 8-12 тысяч машин в год к 2030 году. Инвестиции в проект превысят 1,5 миллиарда рублей», — сказал Гарбузов.

Компания уже приступила к созданию технологической линии и строительно-монтажным работам. Здесь появится производство принципиально нового класса машин, на котором функции коллаборативного робота будут интегрированы в промышленные. Такие роботы легко программируемы, безопасны и будут обладать более высокой грузоподъемностью, досягаемостью и высокими показателями повторяемости.

«Проект будет способствовать развитию высокотехнологичных отраслей, созданию новых рабочих мест, повысит конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке и внесет значительный вклад в развитие отечественной индустрии. Наша компания не стремится повторять слишком консервативные и традиционные западные модели. Мы разрабатываем принципиально новые системы, которые делают ее по-настоящему доступной и меняют подход к роботизации», — отметил генеральный директор компании «Технорэд» и ее основатель Артем Лукин.