Программу маткапитала в России продлили. На что его можно потратить

Госдума одобрила в первом чтении продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соавтор закона, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой, на что еще теперь можно потратить деньги от государства.

Продление программы и увеличение выплат Программа материнского семейного капитала действует с 2007 года. За это время ей смогли воспользоваться более 14 миллионов российских семей. Бессараб отметила, что по поручению президента Владимира Путина программу продлят как минимум до 2030 года.

Это является законодательной инициативой. Программа сегодня действует до 31 декабря 2026 года, мы ее продлеваем до 2030. Светлана Бессараб Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат напомнила, что вначале маткапитал предоставляли на третьего ребенка, а с 2020 года его начали выплачивать уже на первого. При этом размер выплаты растет в суммарном исчислении. В частности, с 1 февраля 2025 года ее проиндексируют на 7,3%. Бессараб уточнила, что в результате размер маткапитала на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, а на второго уже 894 тысячи, но только если семья ранее не получала эту выплату. На что можно потратить маткапитал? Спектр направлений, на которые можно потратить маткапитал, вырос, отметила собеседница 360.ru. При этом значительную долю среди них по-прежнему занимает улучшение жилищных условий.

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«Это и приобретение жилья, и строительство жилья, и ипотечное кредитование, и много-много других инструментов, которые позволяют российским семьям приобрести часто свое первое жилье», — подчеркнула Бессараб. Депутат также пояснила, изменится ли норма закона с правами собственности на квартиру с участием маткапитала, когда родители были обязаны выделять детские доли.

Сегодня идет большая дискуссия по поводу того, чтобы освободить вот от такого долевого участия, но вместе с тем эта норма также нацелена на то, чтобы ребенок был защищен. Мы понимаем, что материнский семейный капитал дается на детей, и дети в этих имущественных отношениях должны быть защищены. Поэтому, на мой взгляд, послабление ожидать возможно, но совсем снять все ограничения, наверное, и не нужно. Светлана Бессараб Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Собеседница 360.ru добавила, что маткапитал достаточно закрыт от изменений, что связано с попыткой защитить его от обналичивания аферистами. Она напомнила, что в 2007 году преступные сообщества активно применяли такие мошеннические схемы. Но вместе с тем, направления, в которых можно использовать маткапитал, ежегодно растут.

«Мы действительно говорили с вами о том, что хотелось бы, чтобы материнский семейный капитал использовался, например, на медицинское обслуживание хотя бы матери и дитя, потому что, на наш взгляд, действительно очень важно, чтобы здоровье и матери, и ребенка было хорошим», — подчеркнула депутат.

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По ее словам, распространить эту программу на эти цели нужно, так как имеются определенные проблемы, связанные с тем, что СМИ часто собирают деньги на срочное лечение детей. При том, что в ряде регионов РФ родители уже могут использовать таким образом региональный маткапитал. Как получить и на что потратить остатки маткапитала? Бессараб напомнила, что по поручению президента в 2024 году остатки средств маткапитала, составляющие менее 10 тысяч рублей, были выданы гражданам по их заявлениям, причем потратить их можно было на любые цели. «Это подготовка к школе, проведение отпуска вместе с семьей, приобретение одежды, все что угодно, что необходимо было нашим семьям», — сказала она. В заключение Бессараб напомнила, что остатки средств маткапитала также проиндексируют на 1 февраля 2025 года, но как будет решаться этот вопрос дальше, пока неизвестно.