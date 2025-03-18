Когда в Москву и Подмосковье вернется тепло? Прогноз погоды на конец марта

Метеоролог Позднякова объяснила, в чем причина мартовских морозов в Москве

Ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны в Москве и области. По данным Гидрометцентра, следующая ночь будет не менее морозной — столбики термометров покажут -13 градусов. В чем причины температурных качелей, когда москвичам и жителям Подмосковья ждать потепления, выяснил 360.ru.

Мартовские морозы в Москве и МО

В начале марта погоду в российской столице определяли теплые сектора атлантических циклонов, поэтому температура воздуха была довольно высокой. Центры этих циклонов располагались далеко от Москвы, осадки ей не доставались, а тепло было, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Что касается холодных ночей, в этом случае все определяется тем, что Москва оказалась в тылу мощного циклона. В какой-то момент в него начал проникать холодный воздух, это дало сформироваться антициклону», — отметила эксперт.

По этой причине ночь на 18 марта выдалась ясной, безветренной и морозной.

«В таких условиях воздух быстро остывает. Кроме того, большую часть земли покрыл снег. Будем надеяться, что прошлая ночь была уже самой холодной за всю весну», — добавила метеоролог.