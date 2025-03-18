Когда в Москву и Подмосковье вернется тепло? Прогноз погоды на конец марта
Метеоролог Позднякова объяснила, в чем причина мартовских морозов в Москве
Ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны в Москве и области. По данным Гидрометцентра, следующая ночь будет не менее морозной — столбики термометров покажут -13 градусов. В чем причины температурных качелей, когда москвичам и жителям Подмосковья ждать потепления, выяснил 360.ru.
Мартовские морозы в Москве и МО
В начале марта погоду в российской столице определяли теплые сектора атлантических циклонов, поэтому температура воздуха была довольно высокой. Центры этих циклонов располагались далеко от Москвы, осадки ей не доставались, а тепло было, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Что касается холодных ночей, в этом случае все определяется тем, что Москва оказалась в тылу мощного циклона. В какой-то момент в него начал проникать холодный воздух, это дало сформироваться антициклону», — отметила эксперт.
По этой причине ночь на 18 марта выдалась ясной, безветренной и морозной.
«В таких условиях воздух быстро остывает. Кроме того, большую часть земли покрыл снег. Будем надеяться, что прошлая ночь была уже самой холодной за всю весну», — добавила метеоролог.
Прогноз погоды на конец марта-2025
«Вторая половина месяца будет относительно сухой и теплой, с положительной температурой воздуха днем и ночью. Но в этом есть и минусы. Пока что выпала только половина месячной нормы осадков. Скорее всего, март закончится с их дефицитом. Это не очень хорошо для природы», — подчеркнула Позднякова.
Она объяснила, что сухая погода приведет к снижению уровня грунтовых вод, которые важны для дачников. Кроме того, реки не будут в достаточной степени полноводными.
«Вся надежда — на вторую половину весны, когда возможны осадки», — отметила собеседница 360.ru.
Когда в Москве и области наступит теплая весна
Днем во вторник солнце уже начало прогревать воздушные массы антициклона над Москвой и областью. Позднякова допустила, что в конце недели в столицу и регион вернется потепление.
«На большей части территории температура в ночные часы будет слабоположительной. Днем столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, что будет способствовать таянию снега, который выпал вчера утром», — рассказала метеоролог.
В последней декаде марта температура будет устойчиво положительной. Позднякова назвала такую погоду по-настоящему теплой весной.
«Осадков можно не ждать. Среднесуточная температура воздуха поднимется существенно выше нормы. Днем воздух прогреется до уровня от +8 до +10 градусов, ночью столбики термометров тоже будут показывать положительные значения», — подытожила Позднякова.