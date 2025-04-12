Космос таит опасности. Что угрожает Земле
Профессор Юрасов рассказал о космических угрозах для Земли
Космос может быть опасен для человечества, для этого в России проводится постоянный мониторинг и противодействие возможным угрозам. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с RT.
Космические угрозы
Гипотетическую опасность несет расширение Солнца, однако оно может произойти только через миллиарды лет. А вот глобально, по его словам, Земле угрожают астероиды и кометы.
«По данным ученых, именно от столкновения Земли с астероидом размером 10-15 километров и вымерли динозавры порядка 65 миллионов лет назад», — отметил специалист.
В России отслеживание угроз из космоса проводят около 300 спутников, часть из них позволяет распознавать потенциально опасные объекты. Главная их задача — обнаружить опасность своевременно, предпочтительно в области орбиты Марса или даже в окрестностях Юпитера и Сатурна.
«По космическим меркам астероиды являются крайне небольшими объектами (их размер варьируется от 30 метров до 900 километров). К тому же они не излучают собственного света, а лишь отражают солнечный», — добавил Юрасов.
Ряд потенциально опасных астероидов заметили астрономы-любители совершенно случайно. Проблемы в их обнаружении — скорость движения (до нескольких десятков километров в секунду) — и труднопредсказуемые траектории.
Еще одну опасность для международного сообщества представляет космический мусор. Его количество постоянно увеличивается. Россия контролирует траекторию космических аппаратов. Для снижения рисков отработавшие крупные объекты сводятся с орбиты и затопляются в океане.
Средства защиты
Как считает Юрасов, чтобы противостоять астероидной угрозе, необходимо термоядерное оружие. Оно позволит отклонить или разрушить опасный объект с Земли.
«Альтернативные технологии — буксировка астероида с помощью солнечного паруса, установка взрывного устройства на самом астероиде, покраска астероида в белый или черный цвет с целью создания силы, которая отклонит его, — труднореализуемы», — рассказал профессор.
Для использования этих методов необходимо надежное прикрепление к неоднородному космическому объекту, с учетом того, что он движется с большой скоростью и находится далеко от Земли.