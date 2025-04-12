Космос таит опасности. Что угрожает Земле

Космос может быть опасен для человечества, для этого в России проводится постоянный мониторинг и противодействие возможным угрозам. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с RT.

Космические угрозы

Гипотетическую опасность несет расширение Солнца, однако оно может произойти только через миллиарды лет. А вот глобально, по его словам, Земле угрожают астероиды и кометы.

«По данным ученых, именно от столкновения Земли с астероидом размером 10-15 километров и вымерли динозавры порядка 65 миллионов лет назад», — отметил специалист.

В России отслеживание угроз из космоса проводят около 300 спутников, часть из них позволяет распознавать потенциально опасные объекты. Главная их задача — обнаружить опасность своевременно, предпочтительно в области орбиты Марса или даже в окрестностях Юпитера и Сатурна.

«По космическим меркам астероиды являются крайне небольшими объектами (их размер варьируется от 30 метров до 900 километров). К тому же они не излучают собственного света, а лишь отражают солнечный», — добавил Юрасов.