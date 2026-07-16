16 июля 2026 01:23 Продавец уверял, что все с огорода. Какие признаки должны насторожить Агроном Тихонова: продавца овощей и фруктов с базы выдает большой объем товара Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сезон нового урожая только начался, поэтому многие россияне устремились за ягодами, фруктами, овощами и грибами к частным продавцам. Но то, что продается под видом домашнего не всегда гарантирует, что продукция действительно выращена на огороде. Как выбрать качественные продукты, чтобы избежать внезапного отравления, узнал 360.ru.

Излишков много не бывает

Безопасным считается тот домашний урожай, который вы вырастили сами. Об этом 360.ru заявила агроном Елизавета Тихонова. В каких условиях выращивал свой товар продавец на рынке да и выращивал ли вообще, покупатель никогда не узнает. «Я, например, в 1990-е годы тоже приходила торговать. Очень многие бабушки продавали томаты как свои, хотя им привозили их с базы», — заявила Тихонова. Агроном подчеркнула, что главное, что должно заставить задуматься, когда продавец несколько дней продает одни и те же фрукты или овощи в больших объемах. Вырастить такой урожай на одном огороде невозможно. «Посмотрите, некоторые бабушки, они просто не уходят с рынка и говорят, что продают свое. Откуда оно свое? Когда это все обрабатывать, собирать в конце концов? Я сама на своем участке работаю, поэтому я понимаю, сколько стоит вырастить те же ягоды, те же томаты, огурцы», — отметила она.

Тихонова подчеркнула, что люди на участках выращивают то, что им необходимо. Излишки в таких случаях получаются редко. За исключением, пожалуй, картофеля. Но он опасности не представляет, так его для употребления в пищу жарят или варят.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Сложнее ситуация с ягодами, которые люди едят сырыми. Никто не станет мыть малину или лесную землянику, купленную с рук. «Если заботитесь о своем здоровье, то лучше купите ягоды для варенья. Там 100 градусов уничтожат все. Если берете для сырого использования, то тут уже надо быть осторожнее», — предупредила Тихонова. Агроном призналась, что на своем участке она не выращивает абрикосы. Поэтому предпочитает покупать их магазине, где товар уже проверен, а не на рынке.

«Те, что нам привозят издалека, их обрабатывают от всех болезней. Это безвреднее, чем если взять у какой-нибудь бабушки, у которой гельминтоз», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она добавила, что в магазинах часто продают землянику с хвостиками. Это так называемые стриженные ягоды, с которыми сборщики почти не соприкасаются.

Фото: Petrov Serge/news.ru / www.globallookpress.com

«Я всегда призываю, старайтесь выращивать ягоды у себя на участке. Это не так сложно, посадить куст смородины, кусты малины, тот же, крыжовник. Вы будете уверены в том, что там нет ничего вредного», — заявила агроном. Также она посоветовала очищать от кожуры купленные с рук яблоки и груши. На случай, если на них остались опасные бактерии. Кроме того, необходимо осматривать каждый овощ, фрукт или ягоду при покупке. «Если вы видите там буквально пятнышко, то все, к вечеру у вас все будет гнилое», — предупредила собеседница 360.ru.

Безопасно только обработанное

Агроном подчеркнула, что также аккуратно нужно покупать с рук различные соленья и консервы.

«Если банка закатанная и вы видите, что крышка затянута, значит, все там нормально. Если вздутая или погнутая, то лучше не брать. Банки с пластмассовой крышкой лучше вообще обходить стороной», — посоветовала Тихонова.

Фото: Petrov Serge/news.ru / www.globallookpress.com

По ее словам, еще проще обстоит ситуация с грибами для тех, кто в них разбирается. В сыром виде их не едят. Сушка, варка, жарка, любое соприкосновение с высокой температурой убивает всех вероятных паразитов. Остается белок и все необходимое.

Как хранить свой урожай

Для хранения помидоров лучше всего использовать ящики, но поставить их таким образом, чтобы дном они не касались пола, посоветовала Тихонова. Плоды можно уложить в два слоя, чтобы они проветривались.

«Огурцы в пакет и в холодильник или в пластиковый контейнер хвостиками вниз. Главное — оторвать цветочки. Там сохраняется достаточная влажность», — пояснила агроном.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com